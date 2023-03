Verdi-Bundesvorstand will Akman versetzen

Berlin. Die Personalabteilung von Verdi will den früheren Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel versetzen. Demnach soll Orhan Akman nach eigenen Angaben in der Verdi-Bundesverwaltung nicht mehr im Bundesfachbereich Handel arbeiten, sondern künftig im »Ressort 2« als »Gewerkschaftssekretär mit besonderen fachspezifischen Aufgaben«. Eine inhaltliche Begründung für diese Versetzung blieben der Bundesvorstand und die Personalabteilung schuldig, wie Akman auf seiner Homepage am Sonnabend erklärte.

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft beschuldigt Akman nach wie vor der arbeitsvertraglichen Pflichtverletzung, obwohl das Berliner Arbeitsgericht am 13.12. in der Sache entschieden hatte, dass die Vorwürfe nicht zutreffend seien und eine Kündigung nicht rechtfertigten. Der Bundesvorstand legte gegen das Urteil Berufung ein – trotz Kritik des Verdi-Betriebsrats. Aus Sicht von Akman geht es darum, seine Kandidatur für den Verdi-Bundesvorstand zu verhindern. (jW)