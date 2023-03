Verwaltungs- anstatt Lehrerstellen

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Wird das Stundenpensum reduziert, fällt der Lehrermangel nicht so auf

Lehrermangel ist ein Problem, das die Landesregierung von Brandenburg nicht gern zugibt. Noch im Januar hatte das Bildungsministerium (MBJS) im Potsdam gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) behauptet, es gäbe keinen Mangel. Inzwischen gibt man zu, dass in diesem Jahr eventuell nicht alle Stellen besetzt werden können.

Aus Sicht der Lehrergewerkschaft GEW klingt die Verlautbarung des MBJS wie Hohn. GEW-Landeschef Günther Fuchs erklärte letzte Woche, dass die Erklärung aus dem Ministerium »von Unkenntnis und Ignoranz der realen Situation an den Schulen« zeuge. Bereits seit Jahren könnten viele freie Stellen nur noch mit Seiteneinsteigern besetzt werden. Ihr Anteil bei den Einstellungen liege zum Teil bei über 40 Prozent. Und die bittere Wahrheit sei nun, dass nicht einmal mehr genügend Menschen für den Seiteneinstieg gewonnen werden könnten.

Ist der Lehrermangel bereits groß, so dürfte er künftig noch gravierender werden. In den nächsten Jahren geht mehr als die Hälfte der rund 20.000 Lehrer in den Ruhestand. Ausgebildet werden aber viel zu wenige. An der Universität Potsdam wurde zwar die Zahl der Studienplätze von 650 auf 1.100 erhöht, besetzt sind nach GEW-Angaben allerdings nur rund 750. Zudem ist die Abbrecherquote nach wie vor hoch.

Pro Jahr kommen demnach nur zwischen 450 und 500 neue Lehrer tatsächlich an die Schulen – viel zu wenige, wie auch die MBJS-Zahlen zeigen. Für das neue Schuljahr ab diesem Sommer werden nach offiziellen Zahlen knapp 1.800 neue Lehrkräfte benötigt. Die Opposition im Landtag geht von 2.000 aus und die GEW von 2.200.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) geht davon aus, dass zum neuen Schuljahr nur 1.600 neue Lehrkräfte eingestellt werden können. Die Lücke von 200 unbesetzten Stellen, die sich nach den offiziellen Angaben auftun würde, sollen genutzt werden, um Schulassistenten, Sozialpädagogen oder IT-Fachleute einzustellen. Sie sollen die Lehrer von Verwaltungs- und anderen unterrichtsfremden Aufgaben entlasten.

Bei der GEW stößt dieser Vorschlag auf Unverständnis. Die »nebulösen Entlastungen bei Verwaltungsaufgaben« dürften die Schulen selbst mit den »durch die Kürzung ihrer Stellenausstattung und den damit verbundenen Verschlechterungen und Einschränkungen der Lernangebote« erwirtschaften, erklärte Fuchs. Dabei müssten alle Schulen Kürzungen hinnehmen, aber nur wenige würden mit Verwaltungskräften versehen. »Im Klartext gesprochen bedeutet dies, dass die Schülerinnen und Schüler, die besondere Unterstützung und Förderung benötigen, leer ausgehen werden«, so Fuchs.

Fuchs spielte damit darauf an, dass die Stundenzuweisungen ab dem kommenden Schuljahr abgesenkt werden sollen. Eine entsprechende Tabelle hatte das Bildungsministerium an die Schulleiter geschickt. Vor allem am Förder- und Teilungsunterricht soll demnach gespart werden, wodurch vor allem die Kinder und Jugendlichen betroffen sein dürften, die einst in Förderschulen unterrichtet und im Zuge der Inklusion in den Regelschulen integriert wurden. Aber auch Kinder mit sonstigen Lernschwächen oder mit Migrationshintergrund bekommen dadurch weniger Förderung. Die Lausitzer Rundschau berichtete am Freitag, Fachverbände aller Schulformen warnten davor, dass vor allem Ganztagsschulen, Schulzentren und alle Einrichtungen mit besonderen pädagogischen Konzepten durch das Vorhaben geschwächt würden.

Das werden aber nicht die einzigen Themen sein, mit denen sich Lehrer und GEW in nächster Zeit auseinandersetzen müssen. Das MBJS hat weitere Maßnahmen zum Umgang mit dem Lehrermangel angekündigt, die sich an Empfehlungen der ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz anlehnen. Weniger Teilzeit und mehr Stunden dürften dann vor allem die älteren Lehrkräfte zusätzlich fordern – und den Krankenstand nach oben treiben, wie manche Schulleiter bereits befürchten.