Etappensieg vor Kadi

Orhan Akman / privat Erfolgreiches Duo im Streitfall: Anwältin Nihal Ulusan und Gewerkschafter Orhan Akman (Berlin, 13.12.2022)

Es ist eine ausdrucksstarke Szene: Die Fäuste sind geballt, die Blicke wirken entschlossen, ein Siegerlächeln huscht über die Wangen. Orhan Akman steht mit seiner Rechtsanwältin Nihal Ulusan am Dienstag mittag auf dem Magdeburger Platz im Berliner Ortsteil Tiergarten. Hinter ihnen eine Eingangspforte mit großflächigen Glastüren, die metallischen Rahmen blitzblank silberfarben. Darüber prangt in schwarzen Lettern auf matter Scheibe: Arbeitsgericht Berlin samt Stadtwappen.

Der Anlass des Schnappschusses: Die öffentliche Verhandlung im Clinch Akman versus Bundesvorstand (BuVo) von Verdi. Eine Kammer des Hauptstädtischen Arbeitsgerichts hatte geurteilt, die beiden außerordentlichen Kündigungen gegen Akman sind vom Tisch. Sie seien »unwirksam«, bestätigte Gerichtssprecherin Andrea Baer am Donnerstag gegenüber jW.

Ein Konflikt mit Vorgeschichte – episodenhaft. Akman war jahrelang Verdi-Bundesfachgruppenleiter »Einzel- und Versandhandel«. In dieser Rolle hat er maßgeblich Beschäftigte in den Versandzentren des Onlineriesen Amazon organisiert, periodisch Streikketten für einen Tarifvertrag initiiert. Im Spätsommer dieses Jahres dann die gewerkschaftsinterne Eskalation: Medien hatten über »Vetternwirtschaft bei Verdi« berichtet. Funktionäre sollen gutdotierte Aufträge an Angehörige vergeben haben. Ein Verstoß gegen Compliance-Standards. Die Verdi-Zentrale widersprach wiederholt. Im Visier dabei: Silke Zimmer, Handelsfachbereichsleiterin in NRW; und Kandidatin für den neunköpfigen Verdi-BuVo. In das höchste Gremium der Dienstleistungsgewerkschaft strebt auch Akman. Eine Kampfkandidatur bahnt sich auf dem Bundeskongress im Herbst 2023 an. Ob es wirklich dazu kommen wird, unklar.

Davon unabhängig, Verdi-Vorstände mutmaßen, Akman habe Interna an Presseleute weitergereicht. Dieser wiederum bestreitet das energisch. Dennoch, im Spätsommer war Akman seitens des BuVo von seiner Funktion abberufen und anschließend doppelt fristlos gekündigt worden. Das Vertrauensverhältnis sei völlig zerrüttet, unwiderruflich, hieß es. Für Akman steht fest: Der BuVo will den inhaltlichen Linienkampf in der Gewerkschaft quasi über »formalistische Winkelzüge« abwürgen.

So einfach dürfte es indes nicht gehen. Schon gar nicht nach dem Richterspruch. Bloß, wie geht es weiter? Zunächst: »Die schriftlichen Urteilsgründe liegen noch nicht vor«, sagte Baer. Aber: Akman bleibt bis zur rechtskräftigen Entscheidung Bundesfachgruppenleiter. Allein das, eine herbe Schlappe für die Verdi-Führung. Und die reagiert wie? Abwartend. »Wir werden die Urteilsbegründung prüfen und dann entscheiden, ob Berufung gegen das Urteil eingelegt wird«, erklärte Günter Isemeyer, Pressesprecher beim Verdi-BuVo, am Mittwoch auf jW-Nachfrage. Ferner sagte er: Zum jetzigen Zeitpunkt ginge der BuVo weiterhin davon aus, »dass die im Raum stehenden Vorwürfe gegenüber Herrn Akman bestand haben.« Dies gelte besonders hinsichtlich seiner Äußerungen in den Medien.

Droht also eine Fortsetzung des juristischen Zoffs? Das hänge allein vom Verdi-BuVo ab, sagte Akman am Donnerstag zu jW. »Im Interesse unserer Gewerkschaft und unserer Mitglieder wäre das nicht.« Letztlich würden die Bundesvorstände nicht umhinkommen, »einen politischen Konflikt politisch lösen zu müssen.« Eine Einschätzung, die offenbar immer mehr Verdianer teilen. Beispiele: Ende November hatten die Delegierten der Landesfachbereichskonferenz »Handel« Hessen die Rücknahme des Rausschmisses von Akman gefordert, zudem jene des Bezirks München. Und nicht zuletzt hatten sich Hunderte Betriebsräte bei Zara Deutschland, Douglas Parfümerie und H&M mit ihrem (Ex-)Bundesfachgruppenleiter solidarisiert.

Apropos Leiterfunktion. Die Frage von Akmans Abberufung inklusive des Entzugs seiner Tarifvollmachten hatten die Arbeitsrichter vom Verfahren um die fristlosen Kündigungen abgetrennt. Wann gegebenenfalls darüber separat verhandelt wird, ist offen. Ein Termin sei aktuell nicht anberaumt, sagte Gerichtssprecherin Baer. Eines bleibt, vorerst zumindest: der Etappensieg für das Duo Akman/Ulusan, vielleicht mehr als nur eine Momentaufnahme.