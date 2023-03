Opfer der Troika

IMAGO/ANE Edition Trauer und stiller Protest in der griechischen Stadt Lamia nach dem Zugunglück

Selbst der normalerweise als dauerlächelnder, optimistischer Führer der Nation auftretende griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis schien am vergangenen Mittwoch irgendwie geschockt von dem, was er am Rande der kleinen Ortschaft Tembi zu sehen bekam. Zerfetzte, ja, pulversierte Eisenbahnwaggons, die Folgen eines grässlichen Zugunglücks – des bisher schwersten in der Geschichte des Landes. Im Pullover, von seinen Beratern offensichtlich als einer verkleidet, der nach Erhalt der bösen Nachricht aus dem Haus stürzt, ohne sich um Anzug und Krawatte zu kümmern, beklagte er vor Kameras das furchtbare Schicksal jener jungen Menschen, die einige Stunden zuvor ihr Leben verloren hatten.

Den Trümmerhaufen streng kapitalistischer Profitwirtschaft vor Augen, versprach Mitsotakis »schnelle und gründliche Untersuchung«, Aufklärung über etwas, das seit mehr als einem Jahrzehnt klar ist. Der griechische Staat, auch »Wiege der europäischen Demokratie« genannt, verkauft und verrät seit gut einem Jahrzehnt Gegenwart und Zukunft seiner Kinder. In diesen Tagen steht nun fest: Für die von Brüssel und Finanzkapital verordnete vollständige Privatisierung des gesamten Sozialsystems und der Infrastruktur, zu der natürlich auch die öffentlichen Transporte gehören, riskiert er sogar deren Tod. Nicht der bedauernswerte und überforderte Bahnhofsvorsteher von Larissa-Tembi ist an den Pranger und vor Gericht zu stellen, sondern die Geldschneider und ihre politischen Helfer, die – wie endlich alle wissen – in ihrer hässlichen Logik auch über Leichen gehen.

Mit 200 Stundenkilometern sollen die Schnellzüge inzwischen von Athen nach Thessaloniki rasen können. Ob die seit 20 Jahren in technischer Erneuerung gelobten Gleiskörper das tatsächlich aushalten, ist unklar – es funktionierte in der Nacht des Unfalls ja nicht einmal das (eigentlich) automatische Weichensystem. In den Zügen nach Nord und Süd sitzen, vor allem an den Wochenenden, überwiegend junge Leute. Was sie bis dato vermutlich nur ahnten: Diese Reisen waren gefährlich. Ihre Hochschulen – die Kapodistrian- in Athen und die Aristotelis-Universität in Thessaloniki – sind vermutlich die einzigen in Europa, an denen in den vergangenen Jahren die Zahl der Studierenden zurückgegangen ist – an der Aristotelis-Uni von 81.500 im Jahr 2010 auf gegenwärtig rund 60.000. Es handelt sich um ein ähnliches Phänomen wie das der angeblich ständig kleiner werdenden Zahl der Beschäftigungslosen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren.

Die Erklärung liegt auf der Hand: Die von Brüssel ausgesandte Troika, knallhart formulierte Memoranden sowie Konzerne im Verbund mit den Privatisierern der griechischen Treuhand Taiped haben jungen Griechen mit ihrem »Austeritätspolitik« genannten räuberischen Überfall alle sozialen und beruflichen Perspektiven genommen. Mehr als eine halbe Million haben ihre Heimat deshalb verlassen.