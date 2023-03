Reise nach Mariupol

Guillermo Quintero Neubauwohungen in Mariupol für die Einwohner, deren Häuser durch den Krieg zerstört wurden

Wieder werden wir um sieben Uhr morgens von donnerndem Geschützfeuer schwerer Artillerie geweckt. Doch diesmal vibriert die Erde nicht. Ljoschka, unser ständiger Begleiter, sagt: »Keine Angst, diesmal sind es unsere, sie geben zurück, was wir gestern bekommen haben, Retoursendung sozusagen.« Guillermo ruft: »Leute, es gibt fließend Wasser, aber nur kalt.« Nach dem Duschen ein schnelles Frühstück, und schon geht’s wieder los. »Dawai, dawai!« … Ab in den Bus, wir fahren nach Mariupol.

Bei der Ausfahrt aus Donezk kommen wir am Fußballstadion vorbei, weiter in der Vorstadt passieren wir zerschossene Fabrikanlagen, nach dem Stadtausfahrtskontrollpunkt gelangen wir auf die Autobahn nach Mariupol. Sind wir in den vergangenen Tagen noch über Straßen voller großer Schlaglöcher zwischen Lugansk, Gorlowka und Donezk gefahren, brausen wir heute über eine komplett frischrenovierte Autobahn mit perfekter Asphaltdecke. Der Transport von Gütern nach Mariupol hat absolute Präferenz. Davon können wir uns bei unserer Ankunft mit eigenen Augen überzeugen. Es gibt so gut wie keine unbeschädigten Häuser hier, aber die Renovierungs- und Aufbauarbeiten in der Stadt am Asowschen Meer laufen auf Hochtouren. Als wir ins Zentrum einfahren, sehen wir, wie an mehreren Häuserzeilen neue Fenster eingebaut werden. Ein historischer Häuserblock aus der frühen Sowjetzeit wird gerade von einer türkischen Firma wieder instand gesetzt. Mit Hilfe der türkischen Mitglieder unserer Gruppe können wir uns mit den Arbeitern unterhalten.

Guillermo Quintero Auf dem Markt gibt es viele Dinge für den alltäglichen Bedarf zu kaufen

Pausenlos fahren Lkw, mit Trümmern oder Baumaterialien beladen, an uns vorbei. Während im Stadtzentrum alte Bausubstanz renoviert wird, entstehen auf Freiflächen neue Bauten, am Rande Mariupols ganze Neubauviertel. Wir haben die Möglichkeit, eines davon zu besuchen, und dürfen uns sogar die Wohnungen anschauen. Auf der Straße bei den Spielplätzen sprechen wir Bewohnerinnen an, die wir dort treffen. Einige haben vorher im Zentrum im Altbau gewohnt, freuen sich aber jetzt über die neuen Wohnungen. Sie erzählen uns auch, wie sie als Russen die Zeit vor dem Einmarsch durchlebt haben. »Du warst auf einmal eine Fremde in deinem eigenen Land, so etwas kannten wir vorher nicht«, sagt uns eine der Anwohnerinnen.

Wenn ihre vorherigen Wohnungen zerstört wurden, bekommen sie dafür ein Zertifikat, das sie zu einer neuen Bleibe berechtigt. Auch das zerstörte Mobiliar wird von staatlicher Seite ersetzt. Im ersten Jahr gibt es keine Kosten zu bezahlen, danach nur die Gebühren für Strom, Wasser und Heizung.

Guillermo Quintero Neu errichtete Wohnsiedlung mit Kinderspielplatz

Im Sommer 2022 wurde mit den Neubauprojekten begonnen, die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind bereits eingezogen, und täglich ziehen neue ein. Dann geht es noch einmal ins Zentrum, und wir besuchen den Bahnhof der Stadt, der direkt am Meer liegt. Auf den Gleisen stehen noch die ausgebrannten Züge, und die Zerstörung der Infrastruktur ist deutlich zu erkennen. Es wird noch etwas dauern, bis hier wieder Betrieb ist. Das Asow-Stahlwerk, durch das die Stadt vor Monaten weltbekannt wurde, weil sich dort die faschistischen Bataillone »Aidar« und »Asow« verschanzt hatten, können wir nicht besuchen, dafür aber den Markt der Stadt.

Es herrscht reges Treiben, und es werden erstaunlich viele Waren angeboten. Von Gemüse über Unterwäsche bis zu gebratenen Hühnerkeulen ist alles dabei. Wir wollen wie immer mit den Leuten auf der Straße reden und sprechen eine Frau an. Die Erlebnisse, die sie uns schildert, sind ergreifend, aber sie ist froh, dass sie jetzt wieder frei atmen kann und der Spuk vorbei ist. Die Sonne kündigt an diesem Tag den nahenden Frühling für die Menschen in Mariupol an, nach einem kleinen Imbiss auf dem Markt steigen wir wieder in unseren Bus – die Reise geht weiter.