Neu erschienen

Antifa

Im Magazin der VVN-BdA erinnert Paul Schmittker an den versuchten Anschlag an einer Essener Schule im Mai 2022 und fordert, Rechtsterrorismus als solchen zu benennen. Christian von Gélieu bilanziert anlässlich des im Dezember gesprochenen Urteils gegen eine ehemalige Kommandantursekretärin des KZ Stutthof die juristische Aufarbeitung von Naziverbrechen in der Bundesrepublik. Diese sei »lange Zeit durch die Weigerung, NS-Verbrechen überhaupt zu verfolgen«, gekennzeichnet gewesen. Mecki und Julia Hartung schreiben über den Bestand an Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen im VVN-BdA-Archiv in Hannover, der vor allem auf Audiokassetten gesichert ist. Nicole Kaczmarek berichtet über die Gründungsversammlung des »Verbandes der Verleugneten« im Januar in Nürnberg. Der Zusammenschluss will an die Naziopfer »mit dem schwarzen und grünen Stoffwinkel an der Häftlingskleidung« erinnern. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, März/April 2023, 36 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

International

In der außenpolitischen Zeitschrift aus Wien schreibt René Kuppe über die »Rückkehr Lulas« in Brasilien. Er weist darauf hin, dass der Präsident über keine eigene Mehrheit im Parlament verfüge und in seiner Regierung auch konservative Kräfte berücksichtigen musste. Dass er die Stichwahl gegen Bolsonaro gewinnen konnte, sei »letztlich nicht der Stärke der Linken zuzuschreiben, sondern paradoxerweise gerade der inhaltlichen Radikalisierung der Basis von Bolsonaro«. Das habe auch die gemäßigte Rechte »in eine Zweckallianz gegen Bolsonaro getrieben«. Hannes A. Fellner schreibt über »das Ende der kolumbianischen Epoche« und »China als Modell für Asien, Afrika und Lateinamerika«. Robert Fitzthum beschäftigt sich mit dem »strategischen Abstieg des US-Imperiums« und die Entwicklung des Staatenbündnisses BRICS. Georges Hallermayer erläutert aktuelle Entwicklungen im Verhältnis der USA zu Afrika. Von der »starken chinesischen Präsenz alarmiert«, habe Washington zuletzt die Kontakte »deutlich intensiviert«. (jW)

International. Die Zeitschrift für internationale Politik, Nr. 1/2023, 67 Seiten, 7,50 Euro, Bezug: Arbeitsgemeinschaft Internationale Publizistik, Laaer-Berg-Str. 43, A-1100 Wien, E-Mail: office@international.or.at