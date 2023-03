Nachschlag: Wilde, Barbaren, Zivilisierte

Walt Disney Studios/dpa Goldenes Zeitalter, in dem Füchse und Kaninchen nicht mehr Todfeinde sind, sondern gemeinsam Kriminalfälle lösen

Selbst die Deutsche Post konnte den 100.Geburtstag der Walt Disney Company in diesem Jahr nicht ignorieren und gab am 1. März »mit Micky Maus und Freunden« eine Sonderbriefmarke heraus. Als die Chose noch frisch war, meinte Walter Benjamin, in den Micky-Maus-Filmen bereite sich die Menschheit darauf vor, die Zivilisation zu überleben. In dem Film »Zoomania« (im Original »Zoo­topia«; ein Ort, kein Wahn) haben nun die Tiere eine städtische Zivilisation errichtet. Die ursprüngliche Wildheit scheint überwunden. Füchse und Kaninchen lösen gemeinsam Kriminalfälle. Die Stadt »Zootopia« ist zum einen wirklich ein Zoo, wo »das Wilde« und »das Zivilisierte« durch Gitter getrennt sind, zum anderen – wie die »postmoderne Stadt« oder eben eine »Disney World« – . Es gibt dort auch ein Naturkundemuseum, in dem die Genealogie der Trennung zwischen Wildem und Zivilisiertem mit beredten Exponaten dokumentiert ist. Der Parzellierung des Themenparks entspricht wiederum die der »Rassen« im städtischen Zoo. (aha)