ZUMA Press/imago/Montage jW

Tod im Meer

Zu jW vom 24.2.: »Rettung nicht erwünscht«

Beinahe zeitgleich mit der Reise des Bundeskanzlers in (…) Entwicklungsländer, in denen er Arbeitskräfte für die Bundesrepublik anwerben wollte, ertranken im Mittelmeer mehr als fünfzig Flüchtlinge. Bei Sturm auf hoher See war das mit mindestens hundert Menschen überladene Boot in den Wellen zerschellt und riss über die Hälfte der Geflüchteten in den Tod.

Seit längerer Zeit berichteten die Medien nur noch selten oder gar nicht über solche Tragödien, die sich fast täglich vor den Küsten Italiens oder Griechenlands ereignen. Das liegt wohl nicht nur daran, dass der Krieg in der Ukrai­ne alles andere überschattet, sondern auch, daran, dass die meist privaten Rettungsboote der Hilfsorganisationen extrem behindert oder nicht an Land gelassen werden. Die von der EU unterstützte libysche »Küstenwache« tut ein übriges, eine Landung zu verhindern, indem sie die Flüchtenden auf ihrem Weg in die Freiheit aufgreift und sie in die verrufenen Flüchtlingslager in Libyen zurücktransportiert.

Die EU-Abschottungspolitik von Frontex soll indessen noch verschärft werden (…). Nicht genug damit, dass die Anrainer wie Italien oder Malta die rettende Landung meist hinauszögern oder gar verhindern, soll jetzt behördlicherseits die zivile Seenotrettung noch mehr behindert werden, was dem Koalitionsvertrag der Ampel widerspräche. In seiner heutigen Regierungserklärung hat der Bundeskanzler zwar der Toten im Ukraine-Krieg gedacht, nicht aber derer, die seit Jahren den Tod als Flüchtlinge im Mittelmeer finden. Auch zur sozialen Lage im eigenen Land hätte ich mir ein Wort des Kanzlers gewünscht.

Eva Ruppert, Bad Homburg

»Umweltkriegsübereinkommen«

Zu jW vom 24.2.: »›Das Versagen der Parteispitze ist unentschuldbar‹«

(…) Das Völkerrecht mit dem Zusatzprotokoll der Genfer Konvention sowie das »Umweltkriegsübereinkommen«, die Enmod-Konvention, verbieten Kriegsformen mit umweltverändernden Techniken, die »langanhaltende oder schwere Auswirkungen« haben. Darunter fallen militärische Eingriffe in die natürlichen Kreisläufe der Umwelt. Diese sind seit 1976 verboten (Genfer Konvention). In den ersten Tagen des Ukraine-Krieges wurden in erster Linie Militäranlagen und Energieinfrastruktur unter Beschuss genommen. Die Angriffe der zwei kriegführenden Parteien auf Munitionslager, Waffenfabriken, Treibstofftanks und Pipelines haben zu massiven Umweltschäden geführt. In Waffen und Munition sind Schwermetalle und Materialien enthalten, die Boden und Wasser stark verschmutzten. Ein Panzer verbraucht etwa 250 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer auf Agrar-, Wald- und Naturflächen mehr. Im Donbass waren nach kurzer Zeit (2014) 80 bis 85 Prozent des Trinkwassers der Wasserwerke verseucht. Nach Angaben von Ökologen starben seit Beginn des Krieges bereits 50.000 Meeressäuger im Schwarzen Meer. Die Grünen, deren verbündete Waffenlieferanten und applaudierende Linke helfen Tausende Delphine (…) zu töten, indem sie Selenskij und seiner Bruderschaft unbegrenzt Waffen liefern. (…)

Peter Groß, Bodenseekreis

Selbstbestimmungsrecht

Zu jW vom 21.2.: »Bis alles in Flammen aufgeht«

(…) Russland hatte vor 2022 die »Volksrepubliken« im Donbass noch nicht einmal anerkannt, geschweige denn »besetzt«. Eine direkte Beteiligung Russlands am Bürgerkrieg in der Ukraine zwischen 2014 und 2022 konnte durch OSZE, EU oder NATO nicht nachgewiesen werden. Die 14.000 Toten in diesem Zeitraum gehen allein auf das Konto der Ukraine, welche diesen Krieg begann. Nach Aussage der OSZE wurde der Beschuss des Donbass in den Wochen vor dem 24. Februar 2022 verdreißigfacht. Bereits bei der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine Anfang der 1990er Jahre übersandten die Regionalparlamente des Donbass Delegationen zu Präsident Gorbatschow und zum Parlament der UdSSR mit der dringenden Bitte, dass sie nicht in einen neuen Staat Ukraine eingemeindet werden wollen – vergeblich. 2014 erfolgte nach dem Putsch in Kiew eine Volksabstimmung, zu der Putin damals noch sagte: »Ich rate ab.« Das Ergebnis fiel dennoch zugunsten Russlands aus, wenn auch nicht so überwältigend wie auf der Krim. Eine zweite Volksabstimmung 2022 hatte ein gleiches, aber höheres Ergebnis. (…) Bereits vor 2022 beantragten 700.000 Bürger des Donbass einen russischen Pass. Man fuhr also drei bis sechs Stunden – je nach Stau – am Grenzübergang von Donezk nach Rostow zur Beantragung, benötigte die gleiche Zeit für den Rückweg, bei der Abholung des Passes die gleiche Prozedur noch einmal, Wartezeiten im Bürgeramt und für das Sammeln der notwendigen Dokumente nicht eingerechnet. Diese 700.000 waren also freiwillig russische Staatsbürger und wurden von der Ukraine beschossen. (…)

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)

»Meilenstein«

Zu jW vom 25./26.2.: »Der Steuermann«

Leider unterschlägt Conny Lösch einen wesentlichen Meilenstein im Leben von George ­Harrison. Er reagierte auf eine Bitte von Ravi Shankar, eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu organisieren, das Benefizkonzert für Bangladesch, welches am 1. August 1971 stattfand. Ziel war es, das internationale Bewusstsein für die Unterstützung der sieben Millionen hungernden Flüchtlinge während des Unabhängigkeitskampfes von Bangladesch und den Folgen einer Flutkatastrophe zu schärfen und Geld zu sammeln, um zu helfen. Sie zog über 40.000 Menschen zu zwei Konzerten im Madison Square Garden in New York an. (…) George ­Harrison und Ringo Starr standen das erste Mal wieder zusammen auf der Bühne, seit die Beatles 1966 aufgehört hatten zu touren. (…)

Harrison kommentierte: »Das Geld, das wir sammelten, war zweitrangig, (…). Hauptsache, wir haben die Nachricht verbreitet und dazu beigetragen, den Krieg zu beenden.«

Sarah Rosenstern, per E-Mail