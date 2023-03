Krach um Konzepte

Oliver Berg/dpa Arndt Geiwitz hatte unter dem Schutzschirmverfahren etwa eine Regionalisierung der Warenhauskette angestrebt

Beschäftigten der insolventen Warenhauskette »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK) warten immer noch auf Informationen über Anzahl und Standorte der Filialen, die geschlossen werden. Unterdessen sind sich Leitungskräfte über den künftigen Kurs uneins. Der Generalbevollmächtigte für das Insolvenzverfahren, Arndt Geiwitz, und das GKK-Management verfolgten unterschiedliche Strategien bei der Sanierung, berichtete die Lebensmittelzeitung (LZ) am Donnerstag. Der Bericht basiert auf Informationen von Insidern, die geäußert hätten, »dass die Geschäftsführung und Geiwitz nicht mit einer Stimme sprechen würden«.

Zentraler Punkt des Dissenses soll die vom Generalbevollmächtigten angestrebte Regionalisierung der verbleibenden Warenhäuser sein. Geiwitz hatte vor längerem vorgetragen, dass fünf Regionalleiter etabliert und mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden sollten, um so die Bedürfnisse der Kundschaft in den Regionen besser zu bedienen. Laut LZ wehren sich nun vor allem Verantwortliche aus dem früheren Karstadt-Bereich gegen diesen Schritt. Sie wollen den Regionen lediglich ein Vorschlagsrecht einräumen. Entscheidungen sollten in der Zentrale in Essen gefällt werden.

Karstadt wurde in der Vergangenheit eher zentral geleitet, so dass die Kritik am Geiwitz-Vorschlag nicht überraschte. Allerdings kommt sie recht spät. Der Generalbevollmächtigte hatte schon vor Beginn des offiziellen Insolvenzverfahrens, als GKK noch unter das Schutzschirmverfahren fiel, seine Dezentralisierungsidee geäußert. Damit griff er einen von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und Betriebsräten seit Jahren immer wieder vorgetragenen Wunsch auf, die »Basis« stärker in Entscheidungen einzubeziehen.

Geiwitz verfolge mit seiner Idee, die Warenhausregionen zu stärken, den Ansatz, »die Häuser besser auf den Wettbewerb vor Ort auszurichten, um so deren Vertriebsleistung zu steigern und letztlich die Umsätze im Konzern auf ein erträgliches Niveau zu hieven«, schrieb die LZ. Ob die aktuellen Streitigkeiten das Konzept zum Scheitern bringen, ist offen. Angeblich verfolgen im Management viele der Beteiligten unterschiedliche Interessen.

So soll künftig Olivier van den Bos­sche bei GKK eine wichtige Rolle spielen. Der Manager war nach dem Verkauf von Galeria Kaufhof an die kanadisch-US-amerikanische Warenhauskette Hudson’s Bay Company Chef in der Bundesrepublik. Derzeit leitet er den Vertrieb und soll nicht besonders gut in der Essener Zentrale verankert sein, die zum früheren Karstadt-Imperium gehört. Der derzeitige GKK-Chef Miguel Müllenbach soll zwar seine derzeitige Position verlieren. Doch laut LZ werde er als »Finanzprofi« weiter an Bord bleiben, da er die Kontakte zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung halte, von dem das Unternehmen zwei Darlehen über insgesamt 680 Millionen Euro erhalten hat. Und Müllenbach habe auch eine wichtige Personalie maßgeblich entschieden, nämlich Nicolay Merkt von Peek & Cloppenburg bei GKK zum »Chief Customer Officer« zu machen. Möglicherweise werde auch die Warenhauseigentümerin, die österreichische Signa-Gruppe von René Benko, stärker ins operative Geschäft eingreifen. So könnte der bisherige Chef der Drogeriemarktkette Müller, Günther Helm, zur Signa Retail geholt werden, »um ihre Handelsbeteiligungen in die Spur zu kriegen«, so der Bericht. Gespräche führe Helm, doch über Details wollten sich weder GKK noch Signa äußern. Derweil heißt es, dass es künftig noch 80 GKK-Warenhäuser geben soll. Im Moment sind es 129.