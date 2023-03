Friedensfrage nicht dringlich

IMAGO/BeckerBredel Hat es mal versucht: Martin Schirdewan (Saarbrücken, 22.2.2023)

Am Wochenende hat sich der Bundesausschuss der Partei Die Linke mit der aktuellen Entwicklung der Partei und den Debatten zur Friedensfrage befasst. Der Bundesausschuss ist laut Statut das »Organ der Gesamtpartei mit Konsultativ-, Kontroll- und Initiativfunktion gegenüber dem Parteivorstand«; der Einfluss von Vertretern des linken Parteiflügels ist dort jahrelang größer gewesen als im Parteivorstand, den der Bundesausschuss in Beschlüssen bei unterschiedlichen Gelegenheiten immer wieder moderat kritisiert hat – zuletzt etwa im Zuge der Auswertung der Niederlage bei der Bundestagswahl 2021.

Das scheint nun allerdings vorbei zu sein. Am Sonnabend hat der Bundesausschuss nach jW-Informationen einen Antrag des Parteivorstandes zum Thema Frieden mit 31 gegen acht Stimmen gebilligt. Der Antrag eines Vertreters aus Hamburg, in dem die Linie des Vorstandes kritisiert wurde und in dem Blick auf den Krieg in der Ukraine von einem »Stellvertreterkrieg« die Rede war, wurde nach einem Geschäftsordnungsantrag auf Nichtbefassung nicht behandelt. Ein Mitglied des Parteivorstandes sagte nach Informationen dieser Zeitung in der Debatte, dass man in der Partei die, die für Waffenlieferungen sind, mit denen unter einen Hut bringen müsse, die gegen Waffenlieferungen sind.

Am Sonntag stellten dann mehrere Mitglieder des Bundesausschusses einen Dringlichkeitsantrag, in dem gefordert wurde, im zweiten Quartal eine Sondersitzung des Gremiums zum Thema Friedenspolitik durchzuführen. In dem Antrag hieß es, dass der Bundesausschuss mit einer Sondersitzung die Initiative ergreife, »um die grundsätzliche Frage der friedenspolitischen Haltung der Linken in der aktuellen Zuspitzung der Militarisierung in den internationalen Beziehungen zu fundieren, die rationale Debatte zwischen unterschiedlichen innerparteilichen Positionen zu befördern und damit den Parteivorstand in seiner öffentlichen Arbeit zu unterstützen«. Die Dringlichkeit begründeten die Antragsteller mit der Lage der Partei, der unzureichenden Debatte zur Friedensfrage am Vortag und der notwendigen inhaltlichen Klärung von Fragen im Kontext des Krieges in der Ukraine. Die Dringlichkeit wurde nach jW-Informationen mit 24 gegen 22 Stimmen bei sechs Enthaltungen abgelehnt. Damit wurde der eigentliche Antrag weder inhaltlich beraten noch abgestimmt.

Nach Informationen dieser Zeitung bedauerte Koparteichef Martin Schirdewan das ablehnende Votum, das die Spannungen in der Partei weiter verschärfen dürfte, anschließend in einer persönlichen Erklärung. Ein Beobachter der Vorgänge sagte gegenüber jW, dass die rechte Mehrheit im Parteivorstand und im Bundesausschuss nicht bereit sei, ihren Kurs trotz heftiger Kritik von der Basis und einer anhaltenden Austrittswelle zu ändern oder auch nur zu modifizieren. Selbst Schirdewans Schwenk zu »Einbindung statt Konfrontation« in der Frage des Dringlichkeitsantrages werde von diesen Leuten nicht mitgemacht; statt dessen stimme man »ohne Nachdenken dagegen«, sobald ein Kritiker des aktuellen Kurses einen Antrag einbringe.

Dieses Vorgehen dürfte die Lage nicht einfacher machen, passt aber ins große Bild. Worte des Bedauerns über den am Freitag angekündigten Verzicht der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht auf eine erneute Kandidatur für die Linkspartei waren von der Parteispitze am Wochenende nicht zu hören. Dafür höhnte die stellvertretende Parteichefin Katina Schubert: »Ich sag’s mal so: Reisende soll man nicht aufhalten.«

Schuberts Freude etwas getrübt haben dürfte, dass die Partei auch am rechten Rand weiter bröckelt. Am Freitag trat mit Justin König einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden in Brandenburg aus, am Samstag folgte ihm mit Jonathan Wiegers der Landessprecher der Linksjugend Brandenburg. Beide gehörten zu der Strömung in der Linkspartei, die offen Waffenlieferungen an Kiew befürwortet. Wiegers, der erst 2021 von den Grünen zur Linken gewechselt war, hatte in den vergangenen Wochen mit einem endlosen Strom von Mitteilungen beim Kurznachrichtendienst Twitter zum Thema Partei und Ukraine-Krieg eine gewisse, von unfreiwilliger Komik nicht freie Prominenz erlangt. Als Ertrag seiner kritischen Befassung mit der Partei präsentierte er in seiner Austrittserklärung nun den erstaunlichen Befund, dass diese »antiquierten betonkommunistischen Doktrinen des Kalten Krieges verhaftet« sei. Unterzeichnet ist das Austrittsschreiben »mit antifaschistischen Grüßen« und dem ukrainischen Nationalistengruß »Slawa Ukrajini«.