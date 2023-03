Aish Baladi, Foul und Assier El Ballah

Fünf junge Ukrainer filmen sich seit Kriegsbeginn einmal im Monat beim Ukraine-Retten. Ein Biologiestudent wird Soldat, für ihn ist das eine »Mission more important« als die Uni. Wir begleiten ihn in die aufgeräumten Schützengräben und vor die Fotos seiner gefallenen Kameraden. Eine junge Dame, stets die Haare schön, hilft beim Leichenbergen. Ein ehemaliger Comedian chartert einen Minibus, um im Auftrag von besorgten Verwandten Fluchtmuffel von der Frontlinie wegzuevakuieren, Omas und Opas, die nicht so recht wollen. Ein junges Paar, das sich das Badezimmer als Filmkulisse ausgesucht hat, erzählt seine Beobachtungen. Outfits und Frisuren variieren von Monat zu Monat, die Klosettpapierrolle im Hintergrund bleibt immer gleich weit abgewickelt. Da wird man als Deutscher unruhig. Ob die sich nie …? »Embedded journalism« ist seit dem zweiten Irak-Krieg der letzte Schrei, bei diesen Filmchen fehlen aber deutliche Aufnahmen feindlicher Kriegshandlungen. Formal tragen die Beiträge alle Merkmale einer Reality-fiction-Serie.

Der Oscar für die beste Kriegspropaganda-Reality-Show geht also dieses Jahr wieder an die BBC. Wer den Sender empfangen kann, sollte ihn nicht schauen, ohne folgenden Snack bereitzustellen. Das Magenmittel gibt es seit ca. 5.000 Jahren. Es stammt aus dem alten Ägypten und hilft auch heute noch zuverlässig gegen Brechreiz und Durchfall:

Aish Baladi (ägyptisch Brot)

500 g Mehl mit ca. 60 g Weizenkleie und einem TL Salz mischen. 15 g frische Hefe in lauwarmem Wasser auflösen und ins Mehl geben. Gut durchkneten, dann in eine Schüssel – und Deckel drauf. Teig zwei Stunden im Warmen gehen lassen, er sollte sein Volumen fast verdoppeln. Danach weitere 40 g Weizenkleie auf eine Arbeitsfläche streuen, Hände bemehlen und aus dem Teig tennisballgroße Bälle formen. Die Kugeln auf die Weizenkleie legen. Etwa zehn Minuten ruhen lassen, dann mit einer Teigrolle zu etwa fünf Millimeter dünnen Fladen ausrollen. Alle Fladen mit etwas Weizenkleie bestreuen und weitere 30 Minuten ruhen lassen. Backofen inkl. Backblech vorheizen. Fladen auf heißes Backblech legen. Wenn sich die Fladen wie Ballons aufblasen, ist das Brot fertig. Herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Dazu Minztee trinken.

Falls die Remobilisierung des Magen-Darm-Trakts erwünscht ist, bietet sich ein anderes ägyptisches Gericht an:

Foul

Etwas Olivenöl in einem Topf erhitzen, zwei Dosen abgetropfte Bohnen hinzufügen und mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen. Vom Herd nehmen und mit dem Mixer etwas zerkleinern. Nach Geschmack Tahina (Sesammus) unterrühren. Bei niedriger Temperatur ca. zehn Minuten köcheln lassen. Mit Fladenbrot und Oliven servieren.

Dazu ein schönes Glas Kamelmilch, alternativ Dattelsaft:

Assier El Ballah

Datteln aufschneiden und entkernen, dann im Mixer anpürieren. Milch oder Eiswasser zufügen und durchpürieren. Mischungsverhältnis von fest und flüssig je nachdem, ob ein dünner Saft oder ein Smoothie gewünscht wird. Mit einem Teelöffel Orangenblütenwasser aromatisieren.