Fünf Minuten Bootsfahrt trennen den Moloch Kairo von einem Kleinod, das, geschützt vom Nil, im Zentrum der Metropole liegt: die Insel Dahab (Gezirat Dahab) – was übersetzt die goldene Insel bedeutet. Im Gegensatz zu der sich bis zum Horizont erstreckenden Betonwüste Kairos ist die kleine Insel vergleichsweise dünn besiedelt. Auf einer Länge von gerade einmal vier Kilometern und einer maximalen Breite von knapp einem Kilometer leben hier schätzungsweise um die 11.000 Menschen. Vorwiegend Bauern und Fischer.

Die Insel ist von Landwirtschaft geprägt und steht in starkem Kontrast zu den beiden Ufern des Flusses, der Fluch und Segen zugleich ist. Zum einen schützte der Nil die Insel seit Generationen vor unkontrollierter Stadtentwicklung und Gentrifizierung – Dahab ist nur über die Fähre zu erreichen. Die saisonalen Überflutungen führten zudem zu einem nährstoffreichen Boden, auf dem bis heute intensiv Landwirtschaft betrieben werden kann. Zum anderen ringt die Macht des langsam dahinfließenden Flusses der Insel Stück für Stück das Land wieder ab.

Der Kampf um den Boden findet aber nicht nur zwischen Mensch und Natur statt, sondern auch zwischen Bewohnern und Stadtentwicklern. Obwohl die Insel als schützenswertes Naturreservat eingestuft ist, wurden Entwicklungs- und Urbanisierungspläne erstellt. Somit blüht Dahab dasselbe Schicksal wie den Nachbarinseln Zamalek und Manial, die dicht besiedelt und verkehrstechnisch erschlossen wurden. Zamalek wurde so zum Hotspot der Reichen und Berühmten und zu einem der am stärksten überlasteten Verkehrsknotenpunkte der Stadt.

Trotz der guten Ackerflächen bietet die Insel wenige Möglichkeiten, einer Arbeit nachzugehen. Und so pendeln viele Männer täglich in andere Teile der Stadt, um abends auf die Insel zurückzukehren. Die wenigen Kioske werden oft von den Frauen betrieben. Alle Lebensmittel müssen vom Festland auf die Insel geschafft werden. Asphaltierte Straßen gibt es dort nicht. Die meisten Einwohner sind auf Eseln, Mofas oder in Tuktuks unterwegs. Grundversorgung wie Wasser- und Stromanschluss ist in den wenigsten Häusern gewährleistet. Andere staatliche Infrastruktur fehlt gänzlich.

Wie so viele Stadtviertel in Kairo gehören auch die Dörfer auf der Insel zu den informellen Siedlungen. Viele der Gebäude wurden gebaut oder erweitert, ohne gesetzlichen Bestimmungen zu folgen, und sind von Einstürzen bedroht. Bisher blieb die Insel davon verschont. Laut einer Schätzung leben bis zu 70 Prozent der Bevölkerung Kairos in solch informellen Siedlungen. Wenn es nach den Stadtplanern geht, soll sich dies aber ändern. Denn die Insel bietet begehrtes Bauland. Ideal für einen Luxus-Compound – viel Geld würde sich hier machen lassen. Dass ganze Viertel und Gemeinschaften solchen Plänen weichen müssen, ist in Kairo keine Seltenheit und überall zu beobachten.