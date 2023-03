Nachschlag: Ein Greis macht sich frisch

ZDF/2000 USA Cable Entertainment, LLC

Zu Hause läuft die Miete weiter, seufze ich im Außendienst oft still vor mich hin, und auch für die Rundfunkgebühr muss etwas verbraucht werden, um den Hass bei der nächsten Zahlungsaufforderung nicht zu groß werden zu lassen. Keine Talkshows natürlich, keine Nachrichten, also entschließe ich mich zum Frontalangriff: Primetime. Es konkurrieren »Der Kroatien-Krimi« in der ARD und »Die Bergretter« im ZDF. Auf Vox käme Alicia Vikander als »Tomb Raider« eine Spur menschlicher rüber als Angelina Jolie, aber ich würde dafür zahlen, Privatfernsehen nicht auch noch empfangen zu können. Bleibt ZDF Neo, der Jugendkanal für Greise, die sich frisch fühlen wollen. »Monk«, Staffel zwei, Folge 13, bei unseren tschechischen Freunden unter »Pan Monk a ztracena babicka« beliebt. Die älteste Folge überhaupt, in der Monk keinen Mörder suchen muss. Warum taugt er nicht zum Polizisten? Angst vor Schmutz. Der Titelsong von Randy Newman hat den Gebührenhass in mir etwas besänftigt. (xre)