Nicht die Straße überlassen

Zu jW vom 2.3.: »›Das Versagen der Parteispitze ist unentschuldbar‹«

Ich muss Sevim Dagdelen unumwunden recht geben. Ich war selbst als Ordner an der Kundgebung beteiligt. Wir wurden von vielen Teilnehmern der Kundgebung bei unserer Arbeit unterstützt. Es gab für faschistische und kriegsverherrlichende Plakate keinen Platz auf dem Veranstaltungsgelände. Dafür gab es (zumindest in »meinem« Bereich) eine gute Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, sprich der Polizei. Das von unter anderem der Parteiführung der Linken herbeigeredete Querfrontbestreben, die angeblich fehlende Abgrenzung nach rechts – nichts war davon zu sehen. Und warum sollen wir als Linke zurückzucken, wenn wir für den Frieden demonstrieren? Nur weil ein paar Faschisten sich untermischen wollen? Das hieße ja, wir überlassen denen die Straße komplett. Nur eine große Teilnehmerzahl von linken Kräften kann den rechten Rand der Gesellschaft marginalisieren, nahezu unsichtbar machen. (…) Wir müssen durch unsere Anwesenheit den Unterwanderern von rechts die Teilnahme so ungemütlich machen, dass sie von selbst abtauchen. Das ist am vergangenen Sonnabend gelungen und das wird uns wieder gelingen. Doch was macht der Parteivorstand der Partei Die Linke? Janine Wissler sieht in der Masse der Demoteilnehmer nicht den Ruf nach Frieden, sondern einen Schulterschluss mit rechts. Wie weit entfernt habt ihr euch »da oben« von der euch finanzierenden und (noch) unterstützenden Basis? Viele Demoteilnehmerinnen und Demoteilnehmer fordern eine öffentliche Entschuldigung bei Sahra, Alice Schwarzer und den vielen im Orgateam, die ohne eine logistische Unterstützung durch einen Parteiapparat diese Veranstaltung organisierten. Und ich höre euch schon wieder schreien – es waren doch mehr als 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Vielleicht solltet ihr echte Konsequenzen ziehen: Einberufung eines außerordentlichen Parteitages und euren Rücktritt – vor allem Katina Schubert sollte den Anfang machen nach ihrem Gehetze in der Süddeutschen Zeitung!

Andreas Eichner, Schönefeld

Menschenverachtung

Zu jW vom 25./26.2.: »›Sie wurden vom Asozialamt in den Tod getrieben‹«

Perverse Diskussionen gibt es auch in den Sozialämtern. Ich möchte daran erinnern, dass im damaligen, mittlerweile geschlossenen »Diskussionsforum der Sozialämter« mit einer kaum vorstellbaren Menschenverachtung über die Anspruchsberechtigten gesprochen wurde. Dazu gehörte auch eine Diskussion, ob von den Menschen, bevor sie Leistungen erhalten, nicht auch verlangt werden könnte, Einkünfte durch regelmäßiges Blutspenden zu realisieren. Dann wurde nachgelegt. Auch die eigenen Organe (zum Beispiel die Niere) ließen sich zu Geld machen und dies würde dann als eigenes Einkommen gegengerechnet werden. Der staatliche Zuwendungsbetrag würde sich entsprechend verringern und der Staat könnte Geld sparen. Mehr Menschenverachtung geht nicht. Die Diskussion wurde dann abgebrochen und dieses Forum wohl auch wegen dieser Vorfälle liquidiert. Auch diese Auswüchse stehen für die von Bündnis 90/Die Grünen und SPD durchgepeitschte »Arbeitsmarktreform«.

Niki Müller, per E-Mail

Würdigung

Zu jW vom 28.2.: »Gregor Schirmer gestorben«

Gregor Schirmer hat vor etwa zehn Jahren eine Autobiographie unter dem Titel »Ja, ich bin dazu bereit« veröffentlicht, die ich mit Interesse und Gewinn vor einigen Jahren gelesen habe. Die Nachricht von seinem Tod hat mich veranlasst, noch mal einige ausgewählte Stellen darin zu lesen. Namentlich wurde mir Gregor Schirmer vor 55 Jahren erstmals bekannt, denn sein Name wurde öfter im Zusammenhang mit der dritten Hochschulreform in der DDR erwähnt. Damals studierte ich in Leipzig an der Karl-Marx-Universität, und wenn ich mich richtig erinnere, war Gregor Schirmer im Februar 1969 als Vizeminister auch Gast zur Grundsteinlegung für den Universitätsneubau (…). Die von Gregor Schirmer hinterlassene Autobiographie ist ein empfehlenswertes, zeitgeschichtliches Dokument.

Rainer Döhrer, Barchfeld (Werra)

Rinder auf der Fläche

Zu jW vom 25./26.2.: »Wüstenbildung droht«

Es stimmt, Rinder in zu großer Anzahl schaden der Weide. Das sieht man sehr gut in den Bergen an den sogenannten Gangeln, wenn die traditionelle Rinderzahl auf den Bergweiden überschritten wird. Rinder gibt es aber in der Mongolei eher wenig und sie waren immer in den eher feuchteren Gebieten. Sie gehören heute auch zu den Tieren in den stadtnahen Gebieten und tragen dort zur Zerstörung des Bodens erheblich bei. In der weiter entfernten Steppe in Richtung Wüste Gobi gibt es so gut wie keine Rinder mehr. Es gab in der Mongolei die Regel, dass eine Ziege auf sechs Schafe in einer Herde ein vernünftiges Verhältnis sei. Reine Ziegenherden, wie sie im Sozialismus eingeführt wurden, wurden so geweidet, dass sie immer in Bewegung blieben und nur einmal auf sechs Schritte Futter aufnehmen konnten (Aussage erfahrener Hirten). Dieses Prinzip wird heute nicht mehr eingehalten. Es sind aber nicht »die Rinder« oder »die Ziegen«, die das Problem sind, sondern es ist die zu große Anzahl auf der Fläche, die das Problem darstellt. In der Subsistenzwirtschaft hat sich für alle Nutztierarten ein dauerhaftes Verhältnis von Menschen und Tieren auf einer gegebenen Fläche gebildet – sonst wäre sie untergegangen. In der Herausbildung kapitalistischer Verhältnisse ist dieses dauerhafte Verhältnis nicht mehr gegeben – egal durch welche Ausbeutung.

Eike Andreas Seidel, per E-Mail