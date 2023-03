Vom Lehrmittel zur Kunst

Documentation Center of Historical Memory/europeana.eu/de/item/2063609/ES_280_016/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Grundrechenarten üben mit Munition: Eines der 15 bedeutendsten spanischen Kunstwerke aller Zeiten

Wer nächstens nach Madrid kommt, soll sich gleich in den Pendlerzug nach Alcalá de Henares setzen. Dort nämlich, vor den Toren der spanischen Metro­pole, stellt das Instituto Cervantes noch bis 8. April die »Cartilla escolar antifascista« zur Schau. Das ist eine Fibel, mit der auf Initiative des Ministeriums für Unterricht und Gesundheit Zehntausende Soldaten der republikanischen Volksarmee während des Bürgerkriegs Lesen, Schreiben und die Grundrechnungsarten lernten. Im Jahr ihres Erscheinens, 1937, lag die Analphabetenrate in Spanien bei 30 Prozent.

Von Europeana, der digitalen Bibliothek der Europäischen Union, als eines der 15 bedeutendsten spanischen Kunstwerke aller Zeiten ausgewählt, übertrifft die Cartilla tatsächlich alle anderen zeitgenössischen Lehrmittel. Zum einen, weil sie entgegen den bis dahin üblichen Methoden ein konkretes Thema – Slogan oder Satz – voranstellt, um es anschließend in Silbe, Buchstabe und Phonem zu zerlegen. Zweitens wegen ihrer typographischen Klarheit, dem aufwendigen Tiefdruckverfahren sowie der raffinierten Ausstattung: Lesebuch, Rechenheft und Übungsblätter stecken in einem Schuber aus hartem Karton, der in den Schützengräben oder Lazaretten als Schreibunterlage verwendet werden konnte. Und schließlich ist die Fibel durchgehend mit Fotomontagen illustriert, die nicht nur das jeweilige Thema umreißen, sondern auch ästhetisch reizvoll sind.

Zwei Verlage haben die Cartilla in den vergangenen Jahren als Faksimile nachgedruckt. Über ihre Urheber erfuhr man dabei nichts. Von dem einen, dem Typographen Mauricio Amster, kannte man immerhin den Namen; wer die Fotos für die zweite, verbesserte Auflage von 100.000 Exemplaren beigesteuert hatte, war unbekannt. Wie meistens, wenn es um Bilder aus dem Bürgerkrieg geht, wurde auf Robert Capa und Gerda Taro getippt. Aber ein Zufallsfund im Nachlass eines spanischen Fotografen ermöglichte es den Kuratoren der Ausstellung – dem Publizisten Michel Lefebvre, dem Fotohistoriker Aku Estebaranz und dem Kunstkritiker Juan Manuel Bonet –, den Deutschen Walter Reuter als Fotografen zu identifizieren. Indem sie seine und Amsters Arbeiten vor, im und nach dem Bürgerkrieg dokumentieren, übertrifft die Ausstellung ihren zentralen Anlass und würdigt zwei Internationalisten, deren vielfältiger Einsatz im spanischen Freiheitskampf Le­febvre zu dem Resümee verleitet, dass die Republik militärisch zwar unterlag, kulturell jedoch gesiegt habe.

Gewissen, Können, Arbeit

Mauricio (ursprünglich Moritz) Amster wurde 1907 in Lemberg geboren, der Hauptstadt des österreichischen Kronlandes Galizien und Lodomerien. Seine Eltern waren sephardische Juden, die 35 Jahre später im Vernichtungslager Belzec ermordet wurden. Nach der Matura begann er in Wien an der Kunstakademie zu studieren, glaubte aber bald zu erkennen, dass ihm das Talent zum Maler fehlte. 1927 wechselte er an die berühmte Berliner Kunstgewerbeschule Reimann, drei Jahre später folgte er seinem Lemberger Freund Marian Rawicz nach Spanien, wo er als Plakatkünstler, Typograph und Buchgestalter allen linken Verlagen und sogar der Missionszeitschrift des Episkopats ein neuartiges, kühnes Profil verlieh. Er trat der Kommunistischen Partei Spaniens bei und schloss sich nach dem Militärputsch 1936 den Milizen an, wurde aber wegen seiner Kurzsichtigkeit von der Front abgezogen und mit der Evakuierung der Kunstschätze des Prado-Museums sowie der Leitung der Abteilung für Publikationen im Unterrichtsministerium beauftragt. Nach der Niederlage der Republik flüchtete er mit seiner Frau, der Buchbinderin Adina Amenedo, nach Frankreich. Pablo Neruda verschaffte ihnen Plätze auf dem Flüchtlingsschiff Winnipeg, mit dem sie im September 1939 in Valparaíso eintrafen.

Amster und der ein Jahr ältere Reuter dürften sich schon in Berlin gekannt haben. Dort hatte der gelernte Chemigraph seine ersten Fotos in Zeitschriften der Deutschen Autonomen Jungenschaft veröffentlicht. Wegen seiner antinazistischen Reportagen für die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung höchst gefährdet, floh er gemeinsam mit seiner jüdischen Freundin Sulamith Siliava im März 1933 nach Spanien. In Málaga eröffnete er ein Fotostudio. Bereits seine frühen Aufnahmen in Andalusien, bevorzugt von Kindern und Gitanos, zeigen Reuters Fähigkeit, Menschen so darzustellen, als seien sie ihm innig vertraut. Sie ist, abgesehen vom sozialen Gewissen, handwerklichen Können und immensen Arbeitspensum, ausschlaggebend dafür, dass Reuters Fotografien die seiner berühmten – durchwegs hervorragenden – Kollegen noch übertreffen.

Pionier und Freund

Auch Reuter kämpfte zuerst, in einer Einheit der Vereinigten Sozialistischen Jugend, an der Front. Dann arbeitete er für die Wochenzeitung Ahora, später für die Propagandaabteilung des Kriegskommissariats. (Lefebvre erinnert im Ausstellungskatalog daran, dass »Propaganda«, heutzutage negativ besetzt, damals in erster Linie Aufklärung bedeutete.) 1939 floh er nach Frankreich, wo Sulamith und der gemeinsame, in Spanien geborene Sohn Jasmin seit Ausbruch des Bürgerkriegs lebten. Aus dem letzten seiner vielen Internierungslager, Colomb-Béchar, wo er zum Trassenbau der Trans­sahara-Eisenbahn eingesetzt wurde, gelang ihm 1942 die Flucht nach Casablanca und weiter, zusammen mit Frau und Kind, nach Mexiko. Dort setzte Reuter seine Arbeit als Fotoreporter fort, wandte sich aber dann dem Filmschaffen zu. Er starb, hochgeachtet und geehrt, im Jahr 2005 in Cuernavaca. An seinem Geburtshaus in Berlin-Charlottenburg, Seelingstraße 21, erinnert eine Gedenktafel an den »Pionier des mexikanischen Dokumentarfilms« und »Freund der mexikanischen Indianer«.

Auch für Amster bedeutete das Exil keinen Bruch in seiner künstlerischen Karriere. Schon bei der Ankunft in Santiago de Chile wurde er von einer Wochenzeitung angeworben, bald entwarf er die Umschläge aller wichtigen Verlage des Landes: Nascimento, Zig-Zag, Editorial Universitaria … 1953 übernahm er den Lehrstuhl für Grafische Techniken an der von ihm mitbegründeten Schule für Journalismus, Wissenschaft und Kommunikation an der Universidad de Chile. Neben vielen Lehrwerken über Typographie und Buchgestaltung veröffentlichte er auch einen bibliophilen Prachtband des »Kommunistischen Manifests«, in seiner eigenen Übersetzung und einer Auflage von 110 Exemplaren. Mauricio Amster starb im Februar 1980 in Santiago. In Chile ist er unvergessen. In seiner Geburtsstadt, dem heutigen Lwiw, kräht kein Hahn nach ihm.