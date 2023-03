Gemeinsam lange Schatten werfen

altraverse »Ich dachte, ich hätte ihn perfekt kopiert.« Hikaru ist nicht mehr derselbe

Wer ist Hikaru? Seit sein Freund in den Bergen verschwunden und daraufhin plötzlich wieder aufgetaucht ist, stellt sich der Oberschüler Yoshiki diese Frage. Auf den ersten Blick ist Hikaru schlicht er selbst, und doch hat sich vieles verändert. So spricht er manchmal anders als zuvor, auch erscheinen ihm Dinge oder Geschmäcker, an die er sich eigentlich erinnern kann, ganz neu. Das freundschaftliche Gedisse der beiden wird nun bisweilen von Worten der Nähe unterbrochen, doch diese Nähe wirkt auch bedrohlich: So gibt Hikaru einmal zu, nicht mehr Hikaru zu sein, dabei verformt sich seine Gesichtshälfte zu einer rätselhaften Masse. Er lebe zum ersten Mal als Mensch, erklärt er Yoshiki, und er wünsche sich, ihn nicht umbringen zu müssen. Yoshiki ahnt, dass sein Freund mit bedrohlichen Ereignissen im Dorf in Verbindung steht. Und doch: »Wenn der echte Hikaru nicht mehr existiert, dann will ich zumindest einen falschen Hikaru an meiner Seite haben.«

Mit »Der Sommer, in dem Hikaru starb« hat der Zeichner oder die Zeichnerin mit dem Pseudonym Mokumokuren ein Debüt abgeliefert, dessen erster Band in Japan zu den Mangabestsellern des vergangenen Jahres zählte. Die von ­Mystery- und Horrorelementen durchzogene Geschichte einer Freundschaft (oder auch einer Liebe) entfaltet in grafischer und erzählerischer Hinsicht ihre eigene Sogwirkung.

Das Werk begeistert nicht unbedingt mit seinen Dialogen. Das japanische Original ist von einer Umgangssprache geprägt, die sich nicht gerade schön liest. Sie wird in der deutschen Fassung als Jugendsprache wiedergegeben, hier formuliert ein Mitschüler auch mal »eine fette Bitte«. Mit Blick auf die Vorlage ist die Entscheidung der Übersetzerin nachvollziehbar. Allerdings trüben vereinzelte Schnitzer und einige holprige Formulierungen mitunter den Lesefluss. Manche Sätze wirken nicht im eigentlichen Sinne falsch, aber unelegant: »Eine gewisse Zeit hat sich Yoshiki vom Internet so sehr beeinflussen lassen, dass er im Laufe von mehreren Unterhaltungen mit ›soso‹ antwortete (…)«.

Als Hauptcharakter bleibt Yoshiki, abseits seiner Nöte mit Hikaru, bis zum Ende des ersten Bands eher blass. Man fragt sich, ob sein ständig von Düsternis geprägter Blick nur der schwierigen Situation zuzuschreiben ist oder ob der Zeichner ihm damit auch Charisma verleihen möchte. Mokumokuren nutzt das Minenspiel seiner Charaktere anders als die Meister des Subtilen wie Minetaro Mochizuki (»Dragon Head«) oder Naoki Urasawa (»Asadora!«): Während diese mittels eines einzigen Blicks einer Figur ganze Dialoge ersetzen können, erweckt gerade Hikarus Mimik bisweilen den Eindruck von Over-­Acting – wobei dies, angesichts seines partiellen Rollenspiels, sogar Sinn ergibt.

Der Band beeindruckt dagegen mit Momenten von großer Intensität: Die Szenerie strahlt Melancholie und Unsicherheit aus, wenn die Freunde ihre Fahrräder nebeneinander herschieben, dabei tiefe Schatten werfen und sich das Zirpen der Libellen mit dem Quietschen der Reifen vermischt. Und der auf seine Tischplatte starrende Yoshiki droht unter dem Druck, der auf ihm lastet, im bildlichen Sinne zu zerfließen. Es erweist sich als gute Entscheidung, dass die japanischen Lautmalereien (die teils erheblich zur Wirkung solcher Panels beitragen) beibehalten und um ihre Übersetzung ergänzt wurden.

Auch fallen gekonnte Szenensprünge ins Auge, etwa dann, wenn der eben noch anderswo betrachtete Regen vor Yoshikis Augen am Schulfenster abperlt. Und ein Meer nicht zuletzt erotischer Assoziationen tut sich auf, wenn der verwandelte Hikaru plötzlich einen großen Schlitz im Brustkorb hat und die Hand seines Freundes, den er lustvoll zum Hineingreifen auffordert, in ihm zu verschwinden droht. Ein gekonntes Spiel mit Licht und Schatten lässt derweil das von dunklen Wäldern umgebene Städtchen in den Bergen, in dem die Sonnenblumen beinahe die Kopfhöhe der Protagonisten erreichen, in gleichsam idyllischem wie bedrohlichem Licht erstrahlen. Vor allem aufgrund dieser atmosphärischen Stärke zählt »Der Sommer, in dem Hikaru starb« zu den eindrücklichsten Neuerscheinungen eines noch jungen Mangajahres.