Grenzen der Solidarität

Adriano Machado/REUTERS Dünger notwendig: Brasilianischer Landwirt mit Sojabohnen

Russland sollte sich nicht zu früh freuen über die Äußerungen des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zum russisch-ukrainischen Krieg. Zwar rief er die Ukraine dazu auf, den Weg zu Verhandlungen nicht zu verbauen – was diese vor einigen Monaten getan hat, indem sie Verhandlungen mit Russland ausdrücklich verboten hat, solange dort Wladimir Putin an der Macht ist. Und sicher weigert Lula sich auch, das ukrainische Militär mit Munition für die »Leopard«-Panzer auszustatten.

Damit endet aber die brasilianische Solidarität mit Russland. Sie ist eher eine indirekte, indem sich das größte Land Südamerikas dem westlichen Druck verweigert, dem Sanktions- und Aufrüstungsbündnis gegen Moskau beizutreten. Im eigenen Interesse. Brasilien ist Teil jenes globalen Südens, dem die Sanktionen des Westens gegen Russland die Luft abdrücken, indem die zum Beispiel den Import russischen Kunstdüngers verbieten. Vor dem Krieg war Russland auf diesem Markt international der größte Lieferant, und wenn der Dünger knapp wird, dann wird er jedenfalls teurer, zumindest teurer, als es sich arme Staaten und ihre Bevölkerung in Gestalt höherer Lebensmittelpreise, in die ja die Kosten des Düngers einfließen, leisten können.

Aber durch die anschließende Bemerkung, Russland habe mit dem Angriff auf den immerhin international anerkannten Nachbarstaat einen »Fehler« begangen, machte Lula zugleich deutlich, dass seine Warnung vor Eskalation sich an beide Seiten richtet. Ganz ähnlich, wie es China in seinem kürzlich veröffentlichten Rahmenplan für Grundsätze einer künftigen Friedensregelung getan hat. Auch Beijing stellte die UN-Satzung und den Respekt vor der territorialen Integrität aller Staaten heraus – als Prinzipien, an die sich künftig wieder gehalten werden müsse. Russlands Andeutungen über einen begrenzten Atomschlag hat China eine klare Absage erteilt und damit signalisiert, wo für die Volksrepublik die Solidarität aufhört.

In dieser Situation, in der Länder, deren wirtschaftliches und diplomatisches Potential das der Ukraine bei weitem übersteigt, sich für eine Rückkehr zu Verhandlungen aussprechen, glaubt die Ukraine, diese Aufrufe ignorieren zu können. Olexij Makejew, der würdige Nachfolger des Hetzers Andrij Melnyk, widersprach in der ARD Lulas Bemerkung, Krieg sei in niemandes Interesse: Die Ukraine brauche heute keine Vermittler, sondern Verbündete. Und wer weiß, ob nicht der bizarre Vorfall im russisch-ukrainischen Grenzgebiet vom Donnerstag mit dem operettenhaften Auftritt des in ukrainischen Diensten stehenden »russischen Freiwilligenkorps« in einer Stärke von einigen Dutzend Mann Teil der Strategie Kiews ist: Indem er Russland durch eine Provokation verleiten soll, seinerseits zu eskalieren und damit seinen diplo­matischen Rückhalt im globalen Süden zu untergraben.