Der nicht gekaufte Professor

CHROMORANGE/imago Bietet Expertise zur Kapitalertragssteuer: Universität Leipzig

Rechtswissenschaft ist ein einträgliches Geschäft. Wer daran noch zweifelte, wurde am Donnerstag im Landgericht Wiesbaden eines Besseren belehrt. Im »Cum-Ex«-Betrugsprozess, dem wichtigsten deutschen Steuerstrafverfahren, wird Professor Marc Desens von der Universität Leipzig als Zeuge vernommen. Von 2012 an hatte er über Jahre Gutachten und rechtliche Stellungnahmen für den heutigen Angeklagten Hanno Berger verfasst, den die Ermittler für den Spiritus Rector der »Cum-Ex«-Tricks halten. In den vielen tausend Seiten an Ermittlungsakten findet sich auch eine Rechnung vom 25. April 2012 in Höhe von 42.600 Euro, die an Desens flossen.

Normaler Nebenverdienst

Der 48jährige Wissenschaftler stuft auf Nachfrage der Sechsten Großen Wirtschaftsstrafkammer seine Arbeit für Berger als »ganz normale« Nebentätigkeit ein. Die Frage des Gerichts, ob es sich um ein »sehr einträgliches« Wirken gehandelt habe, verneint er. Die Honorare von Berger hätten sich zwar »summiert« über die Jahre, aber insgesamt »nicht im sechsstelligen Bereich« gelegen. Bei einem Stundensatz von 400 Euro habe etwa eine »Stellungnahme« 6.000 Euro eingebracht, ein Schriftsatz im Rahmen eines Prozesses 8.500 Euro.

Berger war noch am selben Tag in die Schweiz gefahren, nachdem Ermittler am 27. November 2012 sein Büro in Frankfurt am Main durchsucht hatten. In der Schweiz blieb er auch, bis er 2021 auf Antrag der hessischen Generalstaatsanwaltschaft nach Deutschland ausgeliefert wurde. Warum Berger nicht mehr nach Deutschland kam, will Desens erst »im nachhinein« verstanden haben. Von strafrechtlichen Ermittlungen will er »nie erfahren« haben. So telefonierten die beiden »relativ viel«, wobei der Wissenschaftler sein Verhältnis zum Angeklagten zugleich »nicht intensiven Kontakt nennen« möchte. Der Jurist erinnert sich aber an »immer spannende« Gespräche. »Strafrechtliche Risiken« seien dabei kein Thema gewesen.

Das ganze Thema »Cum-Ex« nennt der Fachmann aus heutiger Sicht einen »wahnsinnigen Gesetzgebungsskandal«. Er spricht von einer »bewussten Gesetzeslücke«, die der »Gesetzgeber bewusst offengelassen« habe. Auf die Frage, ob seine Rechtsmeinung nicht »gekauft« worden sei, schüttelt Desens den Kopf: »Ich hatte nicht das Gefühl.«

So plätschert die Zeugenaussage dahin. Der Rechtswissenschaftler legt Wert auf die Feststellung, dass er sich in seinen Arbeiten für Berger nie konkret zu Geschäften von Bergers Mandanten geäußert habe. Er beteuert, seine Gutachten hätten sich nur »allgemein auf die Rechtslage« bezogen, nicht auf ein »konkretes Verfahren«. Allerdings zeigen die Ermittlungsakten, dass es einmal sehr wohl um den wichtigsten Mandanten Bergers, einen Berliner Milliardär, und ein Gerichtsverfahren gegen diesen Unternehmer ging. Antwort von Desens auf eine entsprechende Vorhaltung des Gerichts: »Da könnte irgendwie etwas gewesen sein.«

Auch will er dem Angeklagten Berger keine weiteren Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtswissenschaft empfohlen haben. Erst, als er mit E-Mails konfrontiert wird, in denen Namen fallen, erinnert er sich, »ein paar Namen genannt« zu haben.

Vollkommen unabhängig

Als der junge Jurist Ende 2011 Berger persönlich in Frankfurt am Main kennenlernte, hatte er den Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität Leipzig erst seit 2010 inne. Desens erinnert sich, Berger sei von »imposanter Natur« gewesen. Er galt damals als führender Steueranwalt in Deutschland. Durch den Kontakt mit Berger lernte Desens andere Koryphäen des deutschen Wirtschaftsrechts kennen. So erinnert er sich stolz an eine Besprechung am 26. Januar 2012, bei der der Rechtsanwalt und Steuerberater Kai-Uwe Steck »aus der Schweiz zugeschaltet« gewesen sei: »Das war spektakulär!« Auch der namhafte Rechtswissenschaftler Joachim Englisch, der ebenfalls Gutachten für Berger verfasste, war nach der Erinnerung von Desens anwesend.

Noch in der Verhandlung der Sechsten Großen Wirtschaftsstrafkammer wird spürbar, welchen Einfluss Berger auf Desens besaß. So fragt der Angeklagte den Zeugen ganz direkt: »Habe ich Sie beeinflusst, eine Meinung zu schreiben, von der Sie nicht überzeugt waren?« Und der Wissenschaftler antwortet direkt mit »Nein.«

Desens hatte seine Promotion zum Thema Kapitalertragssteuer verfasst. Genau um diese Steuer ging es bei den Tricks, die Berger dann für seine reichen Mandanten ausarbeitete. Dabei wurde Unternehmen die Kapitalertragssteuer vom Staat mehrfach erstattet, obwohl sie nur einmal entrichtet worden war. Der Schaden allein durch diese »Cum-Ex«-Tricks soll zehn bis zwölf Milliarden Euro betragen. Bei »Cum-Cum« ging es dann darum, dass ausländischen Investoren die Steuer erstattet wurde, obwohl ihnen das rechtlich nicht zustand. Der Schaden hier: geschätzte 28,5 Milliarden Euro.