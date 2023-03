Unter dem Blick des Comandante

Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS »Er hat uns nicht verlassen: Großkundgebung in Caracas zu Ehren von Hugo Chávez (4.2.2022)

Ohne Hugo Chávez geht in Venezuela auch heute noch kaum etwas. Er starb am 5. März 2013, zehn Jahre ist das jetzt her. Die von ihm gegründete und das Land bis heute regierende Vereinte Sozialistische Partei (PSUV) trägt seine stilisierten Augen nach wie vor im Logo – der Blick des Comandante ruht auf dem Schicksal des Volkes. »Er hat uns nicht verlassen und wird das auch nie tun, er lebt in uns und euch«, proklamierte sein Nachfolger Nicolás Maduro bei einer Großkundgebung am 4. Februar in Caracas, als man den 30. Jahrestag des von Chávez angeführten Aufstands gegen den damaligen Regierungschef Carlos Andrés Pérez feierte. Die Rebellion 1992 scheiterte, doch sie machte den jungen Oberstleutnant auf einen Schlag bekannt und populär. Gut sechs Jahre später, am 6. Dezember 1998, wurde er zum Präsidenten gewählt. Die Bolivarische Revolution begann.

Chávez kam aus einfachen Verhältnissen. Als er am 28. Juli 1954 in Sabaneta im Bundesstaat Barinas geboren wurde, war dem Lehrerkind seine Zukunft als Staatspräsident nicht in die Wiege gelegt. Die Herrschenden machten die Geschäfte untereinander aus. Für Leute aus den ärmeren Bevölkerungsschichten gab es wenig Chancen zum Aufstieg. Jungen wie Hugo blieb das Militär als eine der wenigen Möglichkeiten, Karriere zu machen.

Venezuela geriet ab Ende der 1980er Jahre in eine schwere wirtschaftliche und soziale Krise. Der Fall der Erdölpreise hatte dafür gesorgt, dass der aus den lange sprudelnden Einnahmen bezahlte soziale Frieden nicht mehr finanzierbar war. Als der gerade gewählte Staatschef Carlos Andrés Pérez 1989 drastische Preiserhöhungen ankündigte, um den Haushalt zu sanieren, brach ein Volksaufstand los. Am 27. Februar 1989 gingen Zehntausende auf die Straße, denen die Politik der Regierung die Existenzgrundlage raubte. Das Regime setzte Polizei und Militär gegen die Protestierenden ein – der »Caracazo« forderte Schätzungen zufolge rund 3.000 Menschenleben.

Innerhalb der Streitkräfte stand Hugo Chávez zu diesem Zeitpunkt bereits an der Spitze einer kleinen illegalisierten Gruppe, die sich mit Bezug auf den Nationalhelden Simón Bolívar »Revolutionäre Bolivarische Bewegung« (MBR-200) nannte. Die dramatischen Ereignisse des Februar 1989 wurden für sie zum Ausgangspunkt, die bestehende Ordnung grundsätzlich in Frage zu stellen. Dabei herrschten zunächst Illusionen vor – noch während des Putschversuchs vom 4. Februar 1992 waren die Verschwörer davon ausgegangen, dass im Kern ein Austauschen der Regierung reichen würde, um Venezuela wieder auf den richtigen Weg zu führen.

Nach dem Scheitern des Aufstands begann Chávez im Gefängnis und dann, nach seiner Entlassung aus der Haft 1994, in Freiheit die politischen Ideen seiner Bewegung fortzuentwickeln. Er gründete die »Bewegung Fünfte Republik« (MVR) als legale Wahlpartei – ein geschickter Schachzug, denn seine MBR-200 war noch illegal, aber da die Buchstaben »B« und »V« im venezolanischen Spanisch gleich ausgesprochen werden, klang das Kürzel der neuen Partei genauso wie das der Untergrundbewegung. Zentrales Versprechen für die Wahlen des Jahres 1998 war die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, um das Land so auf eine neue Grundlage zu stellen.

Nachdem die neue Magna Charta am 15. Dezember 1999 mit überwältigender Mehrheit in einer Volksabstimmung angenommen worden war, trat sie Anfang 2000 in Kraft. Seither heißt das Land Bolivarische Republik Venezuela und versteht sich als partizipative Demokratie. Festgeschrieben sind weitreichende soziale Rechte wie das Ziel immer weiterer Arbeitszeitverkürzung oder die Anerkennung der Hausarbeit als »wertschöpfende Tätigkeit«, aus der sich Ansprüche an die Sozialversicherung ergeben. Festgeschrieben wurde auch das Verbot ausländischer Militärstützpunkte auf dem venezolanischen Staatsgebiet, was sich damals ganz eindeutig gegen die Vorherrschaft der USA richtete. Von Sozialismus ist in dem Grundgesetz nicht die Rede, dieses Ziel wurde von Chávez erst ab 2005 proklamiert.

Als Präsident musste sich Chávez von Beginn an wütender Angriffe der reaktionären Opposition erwehren. Am 11. April 2002 putschte das Oberkommando des Militärs und ernannte den Chef des Unternehmerverbandes Fedecámaras, Pedro Carmona, zum neuen Präsidenten. Dieser ging als »Pedro der Kurze« in die Geschichte ein, denn die Menschen in Venezuela nahmen den Staatsstreich nicht hin. Sie gingen zu Hunderttausenden auf die Straße, und auch die größten Teile des Militärs stellten sich auf die Seite des gewählten Präsidenten. Nach nur 48 Stunden war der Putsch gescheitert, Chávez kehrte in sein Amt zurück.

Während der Amtszeit von Hugo Chávez bis 2013 wurden unzählige wichtige Reformprozesse angestoßen. Mit kubanischer Unterstützung erhielten die Menschen in den Armenvierteln erstmals kostenlose medizinische Betreuung, eine große Alphabetisierungskampagne ermöglichte Millionen Menschen, Lesen und Schreiben zu lernen. Auch Chávez gelang es allerdings nicht, die Abhängigkeit Venezuelas vom Erdöl zu überwinden. Zunächst musste die unmittelbare Not der Bevölkerung gelindert werden, dazu flossen Millionensummen aus den Gewinnen des staatlichen Erdölkonzerns PDVSA in die sozialen Missionen und damit direkt der Bevölkerung zu. Das Geld fehlte nicht nur in den Taschen verwöhnter Manager, sondern auch für längerfristige Investitionen in die Infrastruktur oder die Erschließung neuer Energiequellen. Versuche, den Staatsapparat grundsätzlich umzubauen, blieben im Ansatz stecken, so dass Bürokratismus und Korruption bis heute zentrale Übel sind.

Als die Erdölpreise nach einer jahrelangen Hochphase ab etwa 2012 erneut in den Keller gingen, stand das Land ohne ausreichende Reserven dar. Doch die politische Führung war kaum noch handlungsfähig, denn bei Chávez war im Juni 2011 Krebs diagnostiziert worden. Der Staatschef musste sich immer wieder Operationen unterziehen und Zeit für die Regenerationsphasen opfern – ohne ihn rutschte das Land in Stagnation. Nur wenige Wochen nach seinem letzten triumphalen Wahlsieg im Oktober 2012 teilte er in einer Fernsehübertragung mit, dass er sich in Havanna erneut einer Operation unterziehen müsse. Wenn er nicht in sein Amt zurückkehren könne, solle sein Stellvertreter Nicolás Maduro das Amt übernehmen und zum neuen Präsidenten gewählt werden.

»Ich bin hier, weil er mich hier hingesetzt hat«, erklärte Maduro am 4. Februar 2023. »Aber nach diesen zehn Jahren kann ich sagen, dass ich hier bin aufgrund der geistigen Stärke des Volkes.« Chávez selbst wird von seinen Nachfolgern inzwischen quasireligiös überhöht. »Die Seele und der Geist des Comandante ist aus Licht«, fuhr Maduro fort. »Gott hat uns Chávez geschickt, und Gott behält ihn als Schutzengel für unser Volk.«