18.384,54 Euro pro Monat

Jürgen Heinrich/IMAGO Warnstreik für höhere Löhne beim RBB am Montag in Berlin

Ihr Verhalten sei »schamlos und hemmungslos«, echauffierte sich CDU-Generalsekretär Mario Czaja am vergangenen Wochenende in Bild am Sonntag. Grund für seine Verärgerung war die Nachricht, dass die Exintendantin des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, ihren ehemaligen »Arbeitgeber« auf die Zahlung einer Betriebsrente in Höhe von monatlich 18.384,54 Euro verklagt hat. Czaja verwies darauf, dass die im Juli wegen gravierender Verfehlungen wie Vetternwirtschaft und Verschwendung fristlos entlassene Schlesinger den Sender in eine »beispiellose Krise« gestürzt habe.

Eine Sprecherin des Landgerichts Berlin bestätigte dpa am Donnerstag vergangener Woche, dass ein Verfahren eingeleitet worden sei. Einen Termin für die Verhandlung gebe es noch nicht. Auch Schlesingers Anwalt, Ralf Höcker, bestätigte die Klage und erklärte: »Selbst wenn die konstruierten Vorwürfe gegen die Mandantin irgendeine Berechtigung hätten, wäre es doch völlig überzogen, ihr die Betriebsrente zu nehmen, die sie sich in über 30 Jahren erarbeitet hat.« Höcker ist ein bekannter Medienanwalt, der gern auch rechte Mandanten, etwa AfD-Politiker, vertritt.

CDU-Mann Czaja dürfte nicht der einzige sein, der sich über Schlesingers Klage aufregte. Vor allem, weil praktisch zeitgleich bekannt wurde, dass der in die Krise geratene RBB bis Ende 2024 insgesamt 100 Stellen streichen will und Sendungen eingestellt werden sollen. Es seien Kürzungen von fast 50 Millionen Euro, teilte der RBB am Mittwoch vergangener Woche mit. Interimsintendantin Katrin Vernau, seit Herbst im Amt, erklärte laut Mitteilung: »Ohne unser entschiedenes Handeln noch in der laufenden Beitragsperiode würden wir spätestens Ende 2024 in einen finanziellen Abgrund blicken.« Laut Vernau wäre die Zahlungsfähigkeit dann »nicht mehr ohne weiteres sichergestellt«.

Neben der Streichung der 100 Stellen – insgesamt gibt es im Sender aktuell 1.650 Stellen – wird es Veränderungen im Fernsehsendeschema geben. Die RBB-Hörfunkwellen bleiben dagegen laut Sender erhalten, es würden keine eingestellt. Wie genau das neue TV-Programm aussehen wird, ist noch nicht im Detail bekannt. Die Entwicklung der angestrebten Formate müsse noch erfolgen, hieß es in der Mitteilung.

Über Twitter teilte der RBB mit, dass kein Geld mehr für Angebote nach 22 Uhr investiert werden solle. »Weil nach 22 Uhr im Schnitt weniger Menschen fernsehen, sparen wir hier an allen Tagen und stellen für den späten Abend künftig keine Sendungen mehr her«, hieß es dazu. Also müsste der RBB Kooperationen mit anderen Sendern eingehen. Vernau hatte kürzlich im Landtag Brandenburg in einem Ausschuss erklärt, dass man mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) stärker zusammenarbeiten wolle. Auf ARD-Ebene wird derzeit ohnehin diskutiert, ob es künftig eine Art Mantelprogramm für mehrere Sender geben könnte, um »Synergien« zu schaffen. Klar ist schon, dass es 2024 keine fiktionale Serie des RBB und auch keinen RBB-Mittwochsfilm im Ersten mehr geben wird. Auch die Sendung »Thadeusz und die Beobachter« mit dem Moderator Jörg Thadeusz soll ab 2024 nicht mehr produziert werden, wie die Boulevardblätter B. Z. und Bild berichteten.

An diesem Donnerstag gehen nun die Tarifverhandlungen beim Sender weiter. Gerade jetzt benötigten die Beschäftigten ein klares Bekenntnis zum Schutz der langjährigen Freien, die einen großen Teil des RBB-Programms gestalteten, so die Gewerkschaft Verdi. Gegenüber dem Tagesspiegel erklärte Interimsintendantin Vernau unterdessen, dass sie bereit sei, Intendantin zu bleiben. Vernau ist eigentlich nur bis Mitte September dieses Jahres im Amt. Bis dahin muss ein neuer Intendant gewählt werden.