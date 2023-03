Berliner Beton

A. Friedrichs/IMAGO

Am 24. Februar hatte das Handelsblatt schöne Nachrichten für Spekulanten: Berlin ist die einzige deutsche Großstadt, in der Luxusbehausungen 2022 nicht billiger, sondern teurer wurden. Die Preise für eine sogenannte Standardwohnung von 70 Quadratmetern stiegen im Vergleich zu anderen Großstädten zwischen 2018 und 2022 besonders schnell. Ostberliner Stadtteile wie Treptow, Buch oder Wilhelmsruh liegen an der Spitze – die Mieten werden dem folgen. Das ist politisch gewollt: Der Senat lockt mit satten Subventionen Miethaie aller Länder an. Ein erfolgreicher Volksentscheid für die Kommunalisierung von Beständen großer Immobilienkonzerne ist da schlicht geschäftsschädigend, im Grunde verfassungsfeindlich. Demokratisch ist, zu Mietrenditen wie in Singapur, London oder Tokio zu kommen.

So sehen es die Führungsfiguren der Berliner Landesverbände von SPD und CDU – eine stabile Koalitionsbasis ist gegeben. Und zwar seit Jahrzehnten. Beide Parteien haben ja auch seit 1990 immer wieder problemlos miteinander regiert. Besonders wirkungsvoll zockten sie Ende der 90er Jahre unter CDU-Führung, ruinierten die Stadtfinanzen auf Generationen hinaus und schickten Verwaltung plus In­frastruktur in den Orkus. Die SPD, die seit 1989 in allen Senaten saß, überstand das Debakel 2002 mit Hilfe der PDS, die beim Verscherbeln städtischen Wohnungsbesitzes hemmungslos mitmachte. 2011 gab es dafür bei erster Gelegenheit den Laufpass für die nunmehrige Linke. Auch die SPD liebt Verrat, nicht die Verräter. SPD und CDU – erinnert sich jemand an Frank Henkel? – krochen erneut zusammen. 2016 dann Zähneknirschen: Rechnerisch war nur ein Senat aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linkspartei möglich – die erste deutsche Landesregierung in dieser Konstellation.

Das Ergebnis: Mietexplosion wie in keiner anderen Metropole. Rekommunalisierung privatisierter Wohnungen und staatlich geförderten Wohnungsbaus betrieb die Dreiertruppe lustlos. Aber: Internationale Spekulanten hatten Berlin als Anlageschnäppchen entdeckt und verunstalteten die Stadt mit Billigarchitektur, Billigbau und Billigstadtplanung. Der sofortige Abriss eines Neubauviertels, wie es nördlich des Stummelhauptbahnhofes entstand, wäre ein enormer Gewinn an Menschenwürde. Mehr als eine Million Berliner, fast 60 Prozent der Wähler, bejahten wütend bei den Wahlen 2021 »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«. Und sahen danach: Es geschah nichts. Ein Lehrstück in Demokratie: Volksentscheide gehören sich nicht.

CDU und SPD müssen wieder gemeinsam regieren, damit die Wohnungspreise in Treptow nicht um 26 Prozent, sondern demnächst vielleicht um 40 Prozent steigen. Sonst – höchste Gefahr – wenden sich die Spekulanten ab. Nur das Traumpaar Kai Wegner/Franziska Giffey kann das verhindern. Die Entsorgung des rechtesten Landesverbandes der Linkspartei ist Kollateralschaden. Diesmal vermutlich rückstandsfrei.