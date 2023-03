Problemfall PCK

Hannibal Hanschke/REUTERS

Von einem industriellen Standbein Ostdeutschlands zu einem Problemfall – so könnte man die Entwicklung der PCK-Raffinerie in Schwedt beschreiben, die sie seit Anfang des Jahres durchläuft. Ihre Zukunft war am Mittwoch Gegenstand eines Fachgesprächs im Bundestag, zu dem der Ausschuss für Klimaschutz und Energie eingeladen hatte.

In der Debatte wurde viel über »Transformation« und »grüne« Kraftstoffe gesprochen, die in einigen Jahren in Schwedt produziert werden könnten. Doch die Probleme, mit denen die Raffinerie in der Gegenwart zu kämpfen hat, spielten nur eine untergeordnete Rolle. Die Anlage ist zu weniger als 60 Prozent ausgelastet, was an einem wirtschaftlichen Betrieb zweifeln lässt.

Der freiwillige Verzicht auf russisches Rohöl ist aber auch die Quelle weiterer Beeinträchtigungen. Weil der Rohstoff jetzt über die Seehäfen Rostock und Gdansk aus verschiedenen Quellen geliefert wird, gibt es nun ein Problem mit der »fehlenden Qualität des Öls«, erklärte Johannes Bremer, Geschäftsführer von Rosneft Deutschland, dem Mehrheitseigner der Raffinerie.

Dieser Cocktail stelle die Raffinerie vor »echte Schwierigkeiten«, machte er deutlich. Das liege auch daran, dass die Anlagen für schwefelhaltiges Rohöl aus Russland ausgelegt seien. Habe der Schwefelgehalt bislang 1,8 Prozent betragen, so liege er jetzt nur noch bei 0,5 Prozent. Als Folge daraus könnten vorgeschriebene Emissionswerte nicht mehr eingehalten werden. Man habe das Mitte Februar den zuständigen Behörden mitgeteilt, sagte Bremer.

Aktuell lasse sich in Schwedt auch kein Bitumen produzieren, weil dem Rohöl die dafür nötige Qualität fehle, so Bremer weiter. In der Vergangenheit deckte die PCK-Raffinerie etwa ein Drittel des Bedarfs im deutschen Straßenbau. Dass jetzt kein Bitumen mehr produziert werden kann, könnte zu einem regionalen Mangel führen. Denn, so Bremer, Bitumen könne nur regional verwendet werden; es sei unmöglich, es quer durch die Republik zu fahren.

Die Landrätin des Landkreises Uckermark, Karina Dörk (CDU), unterstrich noch einmal die wirtschaftliche Bedeutung der Raffinerie für die Region. Sie stellte aber auch klar, dass eine Transformation des Betriebs Zeit benötige, die von der Bundesregierung nicht gewährt werde. In der Region sei deshalb der Eindruck entstanden, hier solle ein Exempel statuiert werden. Noch immer könnten keine relevanten Lieferverträge präsentiert werden.

Andere Teilnehmer des Fachgesprächs forderten von der Bundesregierung, dass sie die Eigentümerstruktur endlich klärt und Ruhe in das Unternehmen hineinbringt. Nur so könnten Investitionen angezogen werden, die für die Transformation dringend benötigt würden.

Es bleibt allerdings die Frage, ob die Eigentümerstruktur in naher Zukunft geklärt werden kann. Die Bundesregierung hatte die deutsche Tochter des Mehrheitseigners Rosneft unter Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur gestellt. Rosneft begehrt allerdings die Kontrolle über die Raffinerie zurück. Vergangene Woche wurde ein entsprechendes Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht eingeleitet. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte beantragt, die Klage abzuweisen, und argumentierte damit, dass sie verhindern wolle, dass Rosneft Kapital aus Deutschland abziehen könne.

Vertreter von Rosneft betonten dagegen, dass die Erlöse im Raffineriegeschäft 2022 so hoch gewesen seien, dass selbst ein Abzug von Kapital aus Deutschland die PCK-Raffinerie nicht gefährdet hätte. Nach Angaben der Märkischen Oderzeitung (MOZ) sollen die Erlöse von Rosneft mehr als eine Milliarde Euro betragen haben – ein Mehrfaches dessen, was in den Vorjahren üblich gewesen sei.

Der 8. Senat des Bundesverwaltungsgerichts entschied vergangene Woche, es bestehe die Möglichkeit, dass verschiedene Rechte von Rosneft durch die Treuhandschaft beeinträchtigt wurden. Dass das Verfahren überhaupt eröffnet und nicht abgewiesen wurde, kann schon als eine Klatsche für die Bundesregierung angesehen werde. In dem Verfahren geht es um mehr als nur die Anteile von Rosneft: Der Prozess schafft einen Präzedenzfall, durch den auch die Treuhandverwaltung von Gasprom Germania wieder auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Kommende Woche wird der Prozess fortgesetzt.