Giffey will Schluss machen

Fabian Sommer/dpa Wunschpartner? Franziska Giffey (SPD, r.) und der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner (Berlin, 20.2.2023)

Die Polizei aufrüsten, dem Immobilienkapital lukrative Aufträge zuschieben: Das alles und noch viel mehr kann sich die Berliner SPD-Vorsitzende Franziska Giffey offenbar eher als Juniorpartner der CDU vorstellen. Die derzeitige Regierende Bürgermeisterin will mit den Christdemokraten in Koalitionsverhandlungen treten, was sie laut Medienberichten vom Dienstag abend am Mittwoch dem SPD-Landesvorstand vorschlagen wollte. Dieser sollte am Nachmittag zusammentreten. Ein Ergebnis lag bis jW-Redaktionsschluss nicht vor.

Innerhalb der Berliner SPD gehe die Tendenz in Richtung »Schwarz-Rot«, erfuhr die Nachrichtenagentur aus Parteikreisen. Das gelte auch für die Fraktion im Abgeordnetenhaus. Trotzdem hielt Giffey es offenbar für nötig, mit ihrem Rücktritt als Landesvorsitzende zu drohen, sollte der Landesvorstand sich gegen Koalitionsverhandlungen mit der CDU aussprechen. Ob das bei allen in Giffeys Laden als die Drohung ankommt, als die sie gemeint ist, bleibt fraglich. Klar jedenfalls ist, dass sie wirklich keine Lust mehr auf den Posten der Regierungschefin einer Koalition von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke hat.

Entsprechend ungehalten fielen die Reaktionen bei den Grünen und der Berliner Linken aus. »Von den Plänen der SPD wurden auch wir aus der Presse überrascht«, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Noch am Montag seien die Sondierungsgruppen beider Parteien »mit der Verabredung auseinandergegangen«, am Mittwoch die »rot-grün-roten« Gespräche zum Abschluss zu bringen. Diese waren Jarasch zufolge »auf einem guten Weg«. »Unüberbrückbare Differenzen gab es keine.«

Auf die Frage, ob sich bei den Sondierungen mit der SPD Giffeys Neigung zur CDU abgezeichnet habe, teilte die Linke-Sprecherin Diana Buhe gegenüber jW am Mittwoch lediglich mit, dass man sich an die vereinbarte Vertraulichkeit halte. Noch am Dienstag abend teilte der Linke-Landesverband mit, weiter auf »Rot-Grün-Rot« setzen zu wollen – inklusive einer entsprechenden Anzahl von Senatsposten, versteht sich. Unabhängig von den Signalen aus der SPD »scheitert an uns keine progressive Politik in Berlin«, betonte der Linke-Spitzenkandidat und Kultursenator Klaus Lederer am Dienstag abend per Twitter. »Wir sind dazu bereit!« Unterstützung kam vom Linke-Bundesvorsitzenden Martin Schirdewan. Gegenüber der dpa bezeichnete er eine mögliche Koalition von CDU und SPD als »rückwärtsgewandte Betonkoalition« und »Schlag ins Gesicht aller Wählerinnen und Wähler, die eine gerechtere, ökologischere und weltoffene Stadt wollen«.

Schirdewan wies außerdem darauf hin, was ein »schwarz-roter« Senat bundespolitisch bedeuten würde: Im Bundesrat könnte die CDU noch leichter als bisher Vorhaben blockieren. Mit einer Regierungsbeteiligung in Berlin hätten die Unionsparteien vier weitere Stimmen in der Länderkammer hinzugewonnen; oder könnten wenigstens in einem weiteren Bundesland eine Enthaltung erzwingen. Zuletzt gelang dies bei der Novelle des ALG II zum »Bürgergeld«.

Auch im Abgeordnetenhaus fährt die SPD an der Seite der CDU rechnerisch unsicherer. Nach dem am Montag bekanntgegebenen endgültigen Ergebnis der Wiederholungswahl vom 12. Februar liegt die CDU mit 28,2 Prozent der gültigen Stimmen klar vorn. SPD und Grüne bekamen je 18,4 Prozent. Das heißt: 34 Sitze für die SPD, 52 dagegen für die CDU. »Rot-Grün-Rot« hätte eine Mehrheit aus 90 von 159 Sitzen. Eine Koalition von CDU und SPD käme nur auf 86 Regierungsstimmen.

Entscheidender dürfte für Giffey die Aussicht sein, an der Seite von CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner beispielsweise die Umsetzung des Volksentscheids zur Vergesellschaftung der Bestände großer Immobilienunternehmen vollends beerdigen zu können. Das würde dann wiederum der Berliner Linkspartei die Möglichkeit geben, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn gefragt wird, warum Deutsche Wohnen und Co. auf absehbare Zeit nicht enteignet werden.