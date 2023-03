Erwerbslosigkeit in BRD leicht gestiegen

Nürnberg. Die Zahl der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) verzeichneten Erwerbslosen in der Bundesrepublik ist im Februar auf 2,62 Millionen gestiegen. Wie die BA am Mittwoch mitteilte, waren dies 4.000 mehr als im Januar und 192.000 mehr als vor einem Jahr. Demnach blieb die Quote bei 5,7 Prozent stabil. Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit habe sich nach zuletzt verfügbaren Daten »wieder merklich erhöht«, teilte die Behörde mit. Demnach erhielten im Dezember 2022 rund 183.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Nach aktuellen Zahlen wurde demnach vom 1. bis 23. Februar für 61.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. (dpa/AFP/jW)