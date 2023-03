Faschisten mit Laserstrahlen

picture alliance/Daniel Kalker Auch Projektionsfläche: Anne-Frank-Haus in Amsterdam (29.10.2021)

Niederländische Neonazis haben ein neues Propagandamedium entdeckt: Wenn die Nacht hereinbricht, lassen sie mit Laserprojektoren rassistische Parolen auf Bauwerke erscheinen. Am Freitag nahm die Polizei in Rotterdam zwei Männer fest, die für solche »Laserschmierereien« in Alkmaar, Eindhoven und Rotterdam verantwortlich sein sollen. Bei den Verdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um den 34jährigen Daniel S. aus Landgraaf in der niederländischen Provinz Limburg nahe Aachen und den 24jährigen John A. aus Zwijndrecht bei Rotterdam. »Nach der Festnahme wurden ihre Wohnungen durchsucht. Unter anderem wurden verschiedene Datenträger, eine Armbrust und 3D-gedruckte Waffenteile gefunden und zur weiteren Untersuchung mitgenommen«, teilte die Polizei mit.

Die Männer werden verdächtigt, in der Silvesternacht in Rotterdam auf einen der riesigen Pylone der berühmten Erasmus-Brücke über die Nieuwe Maas rassistische und faschistische Losungen projiziert zu haben. Die Fernsehzuschauer einer Silvestersendung auf RTL bekamen die Aktion live mit. Unter anderem wünschten die Urheber ein »Frohes weißes 2023«. Sie sollen auch die »14 Wörter« projiziert haben. Dabei handelt es sich um ein unter Neonazis weltweit bekanntes rassistisches Glaubensbekenntnis, demzufolge die »Existenz unseres Volkes« und die »Zukunft für weiße Kinder« gesichert werden solle.

Die Polizei vermutet, dass der Ältere der beiden auch für die Projektion in Eindhoven verantwortlich ist. Dort erschienen am Rosenmontag auf der Fassade des Rathauses die »14 ­Worte« und der Satz: »Alaaf im Namen der weißen Niederlande«. Im Oktober 2021 soll er außerdem in Breda eine Frau und einen Mann wegen ihrer Hautfarbe stark beleidigt haben, berichtete die linke »Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka« am Freitag auf Twitter. Das Gericht verhandelt den Fall voraussichtlich am 20. März. Der Jüngere soll wiederum eine ähnliche Projektion auf das Rathaus in Alkmaar am 18. Januar zu verantworten haben.

Auf ihrer Internetseite kafka.nl hatte die antifaschistische Recherchegruppe »Kafka« bereits am 18. Februar ausführlich zwei Männer vorgestellt, bei denen es sich um die jetzt Festgenommenen handeln dürfte. Demnach gehören sie zu »White ­Lives Matter Nederland«, das sei eine »sehr extremistische und gleichzeitig kleine Organisation«. Lange Zeit war die Gruppe vor allem im Messengerdienst Telegram aktiv, aber inzwischen habe sie den Schritt hin zu Aktionen in der Offlinewelt vollzogen. Nach der in Rotterdam sei die Telegram-Gruppe von 700 Mitgliedern auf 1.500 angewachsen, berichtete das NRC Handelsblad am 22. Februar.

Ob die Festgenommen auch hinter dem Laserangriff auf das Anne-Frank-Haus in Amsterdam am 6. Februar stecken, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Dort war auf Niederländisch und Englisch der Satz zu lesen: »Anne Frank, Erfinderin des Kugelschreibers«. Ein perfider, antisemitischer Hinweis auf eine unter Neonazis verbreitete, krude Behauptung, die unterstellt, die junge Jüdin habe das weltberühmte Tagebuch nicht selbst geschrieben.

Die US-Organisation »Capitol Terrorists Exposers« vermutet allerdings den kalifornischen Neonazi Robert Wilson als Urheber der Laserprojektion. Wilson ist vor der US-Justiz nach Europa geflohen und soll aktuell in Polen leben. »Capitol Terrorists Exposers« haben ihre Erkenntnisse der niederländischen Polizei mitgeteilt, berichtete das NRC. Offen ist auch, wer die Urheber einer Projektion auf das Vattenfall-Kraftwerk Hemweg in Amsterdam am 14. Februar sind. Hier leuchtete der Satz »Love and Make White Babies« und »RIP Dresden«.