Nachschlag: Passend gemacht

Sahra Wagenknecht war einem Moralinsäuredauerregen und wüsten Unterstellungen von Moderator Louis Klamroth ausgesetzt. Die Attacken gipfelten in dem Vorwurf, sie würde Vergewaltigungen durch russische Soldaten leugnen, nachdem die Linke-Politikerin darauf hingewiesen hatte, dass »Kriegsverbrechen von beiden Seiten begangen« würden. Daraufhin ließ Klamroth einen Report einspielen, in dem behauptet wurde, dass der UN ausschließlich Informationen zu von russischen Soldaten begangenen Vergewaltigungen vorlägen. Die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, wurde zitiert: »Wenn man sieht, dass Frauen und Mädchen (…) tagelang geschlagen und vergewaltigt werden (…), dann ist das eindeutig eine militärische Strategie.« In Interviews hatte Pratten sich allerdings weitaus zurückhaltender geäußert und wiederholt eingeräumt, dass sie selbst keine unabhängigen Ermittlungen vorweisen könne. Daher könne auch die Frage noch nicht geklärt werden, ob Moskau tatsächlich Vergewaltigungen systematisch als Kriegswaffe einsetze. (sws)