Rotlicht: Mauscheln/Mauschelei

picture alliance / ullstein bild Antisemiten behaupteten ein betrügerisches Wesen und warfen ihnen »Mauscheln« vor: »Ostjuden« im Berliner Scheunenviertel (1923)

Der Begriff »mauscheln« kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf, um das Deutsch von Juden mit jiddischem Akzent zu beschreiben. Das Verb selbst ist abgeleitet vom Vornamen »Moishe«. Erstmals belegt ist es zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, als es, hier auch schon in der substantivischen Verwendung »Mauschel-Brüder«, auf Christen angewandt wurde, die anrüchige Wechsel ausstellten und wie Juden handeln würden. Im 19. Jahrhundert hatte sich die Bedeutung zunächst ganz auf die Sprache der Juden verengt, die stellvertretend für das angeblich betrügerische Wesen der Juden stand.

Dabei betrachteten viele assimilationsorientierte Juden die Spuren des Jiddischen selbst als Makel und Hindernis für die Aufnahme in die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Der Hamburger Pädagoge Anton Rée beschrieb in einer 1844 erschienenen Schrift die »jüdische Mundart« gar als eine »verderbte« Sprache im Sinne eines an den »eigenthümlich modifizierten (Sprech-)Organen« erkennbaren Krankheitszeichens und erklärte dies historisch mit der Ausgrenzung der Juden. Ende diese, sei es auch mit jener vorbei. Den Begriff »Mauscheln« verwandte Rée indes ganz bewusst nicht. Vielmehr stellte er fest, dass es sich dabei um einen »Schimpfname(n)« handle.

Was Rée abzuschaffen gedachte, wurde von der sich nach dem Gründerkrach ab 1873 entwickelnden antisemitischen Bewegung als Wesenskern der Juden festgeschrieben. Schon Richard Wagner hatte in dem berüchtigten Aufsatz »Das Judentum in der Musik« 1850 verkündet, dass der Jude, welche Nationalsprache er auch spreche, diese »immer als Ausländer« spreche. Wortführer des Antisemitismus wie der Pseudosozialist Eugen Dühring konstatierten daher, dass jüdische Künstler wie Heinrich Heine in der deutschen Kultur nichts zu suchen hätten. Ihre Sprache sei per se parodistisch, für das Wahre und Schöne hätten sie keinen Sinn, und wo doch, so folge dies allein dem Zweck, das christliche Publikum zu täuschen.

Dass die Auffassung, die Juden betonten falsch, verfügten über einen erkennbar unterscheidbaren Wortschatz und sprächen in einer abweichenden Syntax, sich trotz der Assimilation erhalten konnte, hängt auch mit der Einwanderung von Jüdinnen und Juden aus Osteuropa zusammen, die sich bevorzugt in Berlin und Wien niederließen. Besonders im Anschluss an die Ermordung des Zaren Alexander II. im Jahr 1881 kam es zu einer Reihe von Pogromen, die eine große Fluchtwelle auslösten. Diese sogenannten Ostjuden, die auch von den assimilierten Juden oft abschätzig betrachtet wurden, waren der beste Beweis für das »Mauscheln«. Voller Überzeugung konnte der Sprachkritiker Fritz Mauthner, der selbst jüdischer Herkunft war, daher zu Beginn des 20. Jahrhunderts schreiben: »Der Jude ist erst dann Volldeutscher, wenn ihm Mauschelausdrücke zu einer fremden Sprache geworden sind, oder wenn er sie nicht mehr versteht.«

Unabhängig von dieser internen jüdischen Debatte schrieb die antisemitische Publizistik die Praxis des »Mauschelns« vor allem der – angeblich jüdisch dominierten – liberalen Presse sowie dem angedichteten betrügerischen Geschäftsgebaren der Juden zu. Prägungen wie »Mauscheljude«, »Groß-Mauschel« oder »internationales Mauscheltum« fanden im ausgehenden 19. Jahrhundert weithin Verbreitung und gehörten ganz selbstverständlich zum antisemitischen Wortschatz.

Der von den Nazis begangene Völkermord an den Jüdinnen und Juden unterbrach diese sprachgeschichtliche Tradition bis in die 1970er Jahre. Seitdem findet vor allem die »Mauschelei«, oft im Zusammenhang mit als undemokratisch empfundenen politischen Absprachen, wieder häufiger Verwendung. Ob die ältere, explizit antisemitische Konnotation des Begriffs sich bis heute erhalten hat, ist innerhalb der Forschung umstritten. Der Duden mahnt aber sehr zu Recht, »mauscheln« und »Mauschelei« im öffentlichen Sprachgebrauch zu vermeiden.