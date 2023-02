Lass alle Hoffnung fahren

Monika Rittershaus Lasst mich doch alle in Ruhe: Daphne (Vera-Lotte Boecker) und die zarte Rinde

Richard Strauss hat seine späte Oper »Daphne« (1937) als »bukolische Tragödie« bezeichnet und so ein Spannungsverhältnis benannt. In der Tragödie prallen Gegensätze aufeinander, mit meist tödlichem Ausgang. Die Bukolik stellte dagegen ein idyllisches Hirtenleben als Gegenbild zur rauhen Welt dar – zwecklos, das ideologiekritisch zu entlarven, da jeder wusste, dass es nicht um Sozialschilderung ging.

Daphne lebt in einer solchen Schäferwelt und ist sogar in der noch Außenseiterin. Sie fühlt sich eins mit den Pflanzen, die Menschen sind ihr zu grob. So weist sie sowohl den Hirten Leukippos zurück als auch den Gott Apollo, der sich ihr auf einem Schäferfest verkleidet nähert. Der Gott tötet Leukippos als vermeintlichen Nebenbuhler, erkennt seine Schuld, verwandelt Daphne in einen Baum und vereint sie so mit der ersehnten Natur.

Sehr viel mehr geschieht äußerlich nicht in dem etwa hundertminütigen, 1938 uraufgeführten Einakter. Man kann sich streiten, ob die Beschäftigung mit dem antiken Mythos eine Flucht vor zeitgenössischen Konflikten war oder der Gott, der sein Verbrechen einsieht, eine hilflos-humanistische Mahnung an die faschistischen Machthaber darstellte. Das Zentrum der Oper trifft jedenfalls weder das eine noch das andere. Es geht um Mitempfinden, Zartheit, die Versuchung zu einer Sinnlichkeit, die auch brutal werden kann.

Strauss und sein Librettist Joseph Gregor, der den von den Nazis als Jude abgelehnten Stefan Zweig ersetzen musste, wollten den Mythos in eine musiktheatrale Handlung fassen. Der ausgleichenden »Daphne« fehlt indessen die wirkungssichere Dramaturgie, die die frühen gewalttätigen Antike-Einakter »Salome« und ­»Elektra« auszeichnet. Entsprechend selten ist die Oper zu sehen. Die Musik, nicht so viel schwächer als die der Erfolgs­stücke, bringt es kaum je zu szenischer Präg­nanz, schon weil prägnante Szenen fehlen. Entsprechend anspruchsvoll ist es, das Werk zu inszenieren.

Romeo Castellucci ist ein Star des Regietheaters und übernahm bei seiner aktuellen Inszenierung an der Staatsoper Berlin auch Bühnenbild, Kostüme und Lichtregie. Er hat eine Grundidee, die es ihm noch schwerer macht. Statt der im Libretto vorgesehenen bukolischen Landschaft, mit dem Götterberg Olymp im Hintergrund, gibt es bei ihm einen winterlichen Schnee. Auch Nebel und Eis fehlen nicht.

Zwar wäre die Forderung falsch, alle Bühnenanweisungen, mögen sie auch vergangenen Theaterkonventionen geschuldet sein, wortwörtlich zu erfüllen. Doch es gibt Methoden der Desillusionierung, die jede Wirkung zuschanden machen. Bei Castellucci ist zu Beginn alles schon verloren. Die Gewalt kann nicht in die Idylle einbrechen, weil es keine Idylle gibt. Der in der Gattungsbezeichnung enthaltene Gegensatz fällt ersatzlos weg. Der eisige Winter wird im weiteren Verlauf nur für kurze Zeit von einer Wüste abgelöst, und der Baum, zu dem Daphne wird, ist nicht mehr als jämmerliches Gestrüpp auf dem Bühnenboden.

Es stimmt ja, was man auch im Programmheft nachlesen kann: Eine Umwelt, in der die Gattung Mensch überleben kann, ist heute gefährdet. Aber jede Möglichkeit eines besseren Zustands und jedes Bemühen einen solchen aus Kunstwerken zu streichen, ist nicht kritisch, sondern macht sich ungewollt mit den Verhältnissen gemein; eine Schwäche übrigens nicht nur dieser Inszenierung, sondern vieler anderer aus den letzten Jahren auch. Zum im Werk angelegten Problem, dass die Titel­figur eigentlich gar nichts will als Ruhe, tritt das selbst auferlegte, dass es in der Welt, die Castellucci evoziert, auch gar nichts mehr zu wollen gibt. Über weite Strecken kommt eine einfallslose Personenführung dazu.

Gutes zu sehen gibt es also nur wenig. Aber was kann man immerhin hören? Am überzeugendsten singt das Elternpaar Daphnes, das ein wenig am Rand der Handlung steht – René Pape und besonders Anna Kissjudit. Die beiden Liebhaber, Magnus Dietrich und Pavel Cernoch, vermögen gegen das Orchester nicht recht durchzudringen. Vera-Lotte Boecker als Daphne ist szenisch so präsent, wie das Regiekonzept es ihr eben erlaubte, phrasiert klug, hat aber eine Härte in der Stimme, die zu einer Figur, die sich nach Auflösung sehnt, gerade nicht passt. Trumpf der Aufführung ist die Staatskapelle Berlin, die Dirigent Thomas Guggeis zu jenem Farbenreichtum und jener Energie anleitet, die das ­Geschehen auf der Bühne vermissen lässt. Den Abend rettet das nicht. Wo es von Beginn an keine Hoffnung gibt, kann kein Interesse am Geschehen aufkommen.