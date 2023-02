Scheinbar gelöst

UK PARLIAMENT Kann nur auf Teile seiner Tories, dafür aber auf Labour zählen: Der britische Premier Rishi Sunak (Unterhaus in London 27.2.2023)

Was lange währt, wird endlich Brexit. Am Montag hat Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak seinen neuen Deal vorgestellt. Mit dem Papier soll der lähmende Nordirland-Streit zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU beigelegt werden. Dafür erschien EU-Komissionspräsidentin Ursula von der Leyen eigens zum Tee beim britischen Monarchen. Ein Gruppenfoto gab es auch. Alle lächelten breit, als habe das Gezerre der vergangenen Jahre nie stattgefunden.

Auf den ersten Blick wirkt der neue, im britischen Regierungsjargon als »Windsor-Rahmen« bezeichnete Deal wie ein Erfolg für Sunak. Der Güterverkehr zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel soll wieder zollfrei und ohne Bürokratie funktionieren. Allein diejenigen Güter, die für die EU bestimmt sind, werden einer Zollprüfung unterworfen sein. Auch Pakete können jetzt zwischen beiden Landesteilen wieder ohne weiteres verschickt werden.

Es sieht wie ein echter Kompromiss aus. Großbritannien verzichtet auf die Ratifizierung eines Gesetzentwurfs, mit dem die Inselmonarchie wesentliche Teile des »Nordirland-Protokolls« unilateral aufkündigen wollte. Die EU zieht dafür alle angedrohten rechtlichen Schritte gegen Großbritannien zurück.

Alles zu schön, um wahr zu sein? Das wird sich zeigen. Ein Blick auf die Details lässt Skepsis ratsam scheinen. In Nordirland sollte man die Rechnung nie ohne die unionistischen Parteien und Paramilitärs machen. Die haben viel Zeit und Kraft in den Widerstand gegen das Protokoll gesteckt und daher angekündigt, das neue Dokument einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Die Parteispitze der Democratic Unionist Party (DUP) will denn auch bereits Probleme identifiziert haben. Desgleichen demonstriert der militante Pro-Brexit-Flügel bei den britischen Konservativen Zurückhaltung und lässt den »Windsor-Rahmen« durch Anwälte checken.

Die parlamentarische Mehrheit im Unterhaus ist dem Abkommen dennoch so gut wie sicher. Die bloß nominell oppositionelle Labour Party hat bereits angekündigt, für das neue Abkommen stimmen zu wollen. Damit erteilt Parteichef Keir Starmer nun einem Brexit seinen Segen, den er zu Zeiten seines linken Vorgängers Jeremy Corbyn vehement abgelehnt hatte. Geschenkt. Starmer hat seine Partei wieder auf den sicheren bürgerlichen Pfad geführt, die Zeit der Theatralik ist für ihn vorbei. Nun gilt es, staatsmännisch zu agieren, in Hoffnung auf Neuwahlen, die vielleicht irgendwann einmal am Horizont erscheinen.

Die in allen Landesteilen des britischen Staates grassierende soziale Krise wird längst nicht mehr durch parlamentarisches Theater ausgetragen, wie das in den Jahren 2017 bis 2019 der Fall war. Massenstreiks wie auch Ausschreitungen extrem rechter Banden prägen das Geschehen. Im Bewusstsein der meisten Menschen hat der Brexit da schon lange bloß noch marginale Bedeutung.