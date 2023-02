Nur mit Zulagen zwölf Euro

Sebastian Gollnow/dpa Wollen sich nicht mit Zweit- oder Drittjobs über Wasser halten müssen: Bahn-Mitarbeiter am Dienstag im hessischen Fulda

Am Tag vor der am Dienstag gestarteten Bahn-Tarifrunde demonstrierten Aktive der Jugendorganisation der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Verhandlungsort im hessischen Fulda, worum es geht. Mit dabei hatten sie drei Einkaufswagen mit Lebensmitteln, beschriftet mit 2021, 2022 und 2023, und der vom Vorjahr bot nur mehr einer überdimensionierten Zwiebel Platz. Die Botschaft: Mit dem ohnehin wenigen Geld, das die Eisenbahner verdienen, können sie sich immer weniger leisten. Am Dienstag bezifferte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch in einer Medienmitteilung die Nöte am Beispiel der Gebäude- und Fahrzeugreiniger sowie der Zugbegleiter. Erstere gingen nach zweijähriger Betriebszugehörigkeit mit einem »Grundlohn von knapp 2.000 Euro brutto nach Hause«, letztere erhielten nach fünf Jahren 2.500 Euro. Es liege in der Verantwortung der Deutschen Bahn (DB) zu verhindern, »dass diese Menschen sich mit Zweit- oder Drittjobs über Wasser halten«, so Loroch.

Es sind insbesondere diese unteren Einkommensgruppen, die die EVG substantiell und überproportional aufwerten möchte. Statt auf eine prozentuale Forderung setzt sie deshalb für die rund 220.000 Beschäftigten auf ein Lohnplus von mindestens 650 Euro monatlich bei einer Laufzeit von einem Jahr. Bei den höheren Entgelten, die lediglich ein Zehntel der Bediensteten beträfen, sollen zwölf Prozent mehr Gehalt herausspringen, für Nachwuchskräfte 325 Euro. Nie zuvor hatte die EVG, beziehungsweise ihre Vorgängergewerkschaften Transnet und GDBA, aus denen sie 2010 hervorgegangen war, einen größeren Nachschlag für ihre Mitglieder verlangt. Am Dienstag fiel der Startschuss der Verhandlungen mit dem DB-Konzern mit etwa 180.000 Werktätigen. Für die anderen zirka 40.000 Bahner, die für rund 50 weitere Unternehmen tätig sind, werden die Gespräche nach und nach in den kommenden Wochen aufgenommen. Die erste Verhandlungsphase könnte sich deshalb bis Ende März hinziehen, und erst danach wäre mit möglichen Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen. »Unser Credo ist eine gemeinsame Runde«, befand Loroch. »Alle sollen die Chance bekommen haben, mit uns einmal zu sprechen, und dann werden wir in entsprechende Maßnahmen gehen oder auch nicht gehen.«

DB-Personalchef Bahn Martin Seiler betonte vor dem Gesprächsauftakt, Streiks vermeiden zu wollen und eine einvernehmliche Lösung anzustreben. »Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden so wenig wie möglich belasten«, sagte Seiler und appellierte an die Gegenseite, »die Zukunftsfähigkeit der Deutschen Bahn« im Blick zu behalten. Gleichwohl kreuzte er ohne eigenes Angebot im Gepäck in Fulda auf. Das Gesamtvolumen der Forderungen der EVG bezifferte Seiler auf 25 Prozent, was 2,5 Milliarden Euro pro Jahr entspreche. Personenfernverkehrsvorstand Michael Peterson sprach gegenüber dem Tagesspiegel vom Montag von »begrenzten Spielräumen«. Allein wegen der hohen Energiepreise rechne man im laufenden Jahr mit Mehrkosten von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Andererseits nannte er den zurückliegenden Januar den »umsatzstärksten (…) aller Zeiten«, die Menschen entschieden sich »immer häufiger für die klimafreundliche Bahn«.

Als »Arbeitgeber« steht die Bahn weniger hoch im Kurs. Beim Thema Fachkräfte steuere man in eine »Totalkatastrophe«, hatte EVG-Mann Loroch unlängst erklärt. Und dies, obwohl die DB in diesem Jahr unter dem Strich eigentlich 9.000 Beschäftigte hinzugewinnen wolle. Heute würden viele Zug- und Busverbindungen ausfallen, weil es an Personal fehle, um einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten, legte er am Dienstag nach. Viele Beschäftigte hätten die Nase voll und drohten damit, sich andere Arbeitsplätze zu suchen, »weil sie für ihre verantwortungsvolle Aufgabe zu schlecht bezahlt und sich insgesamt zu wenig wertgeschätzt fühlten«. So kämen die Gebäude- und Fahrzeugreiniger nur mit den Zulagen über das Mindestlohnniveau von zwölf Euro hinaus.

Damit die Bahn überhaupt noch fahren könne, müsse nicht nur in Material, »sondern vor allem in die Menschen investiert werden«, so Loroch und weiter: »Sonst wird das nichts mit der Verkehrswende.«