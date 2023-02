»Erst die Wahrheit, dann die linken Parteien«

picture alliance / SULUPRESS.DE Auch in der Linkspartei wird über die Großdemonstration vom Sonnabend in Berlin noch zu sprechen sein

Schon vor der Friedensdemonstration am Sonnabend, zu der die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Publizistin Alice Schwarzer aufgerufen hatten, waren sich die meisten Kommentatoren einig: Da werde sich die nächste »Querfront« auf den Straßen Berlins zusammenfinden. Was war das nun am Wochenende: der Auftakt einer neuen Antikriegsbewegung in der BRD oder ein Treffen von Kreml-Propagandisten?

Es war eine erfreulich große Kundgebung, die sich hinter der konkreten Forderung »Stoppt die Waffenlieferungen« versammelte. Das reichte aus, um die herrschende Politik unter Druck zu setzen. Aber ansonsten ist die Initiative politisch schwach und ambivalent. Sie wurde von oben und ohne wirkliche Verankerung in der Gesellschaft losgetreten. Eine neue nachhaltige Antikriegsbewegung entsteht nicht auf diese Art. Bewegung heißt für mich: Mitgliederstrukturen in allen Orten und Ebenen; Streiks und Blockaden gegen konkrete Waffenlieferungen; Kampf um die Mehrheit in den Gewerkschaften für einen konsequenten Antikriegskurs. In Berlin war nur eine »Friedensbewegung« zu sehen, die schnell wieder heimgeholt und totgeschrieben werden kann, wenn sie nicht zu einer echten »Antikriegsbewegung« wird.

Ab welchem Punkt müsste man sich berechtigt sorgen, dass eine »Querfront« entsteht und linke Kräfte sich politisch verwirren lassen?

Eine Querfront wird es dann, wenn es bewusste Absprachen und Desorientierungen in den politischen Grundlagen für gemeinsame Aktionen gibt, die von bekannten linken und rechten Gruppen oder Prominenten betrieben werden. Das ist hier nicht geschehen. Die »Querfront«-Verurteilungen sind durchsichtige Albernheiten des politischen Gegners. Leider gibt es auch in der Linken eine Strömung, die nur Ideologiekritik betreibt und Leute mit ihren Aktionen wegen Halbsätzen und schlecht sitzender Kleidung verdammt.

Woher kommt die Ansicht, man würde das Geschäft des russischen Präsidenten betreiben, wenn man die Kriegsbegeisterung in der BRD kritisiert, indem man für Verhandlungen und gegen weitere Waffenlieferungen plädiert?

Auch das ist überwiegend ideologische Frontbegradigung der Kriegsparteien, zu denen ja im Selbstverständnis der Bundesaußenministerin auch Deutschland zählt. Aber gleichzeitig macht es eine Initiative wie das »Manifest für den Frieden« dem politischen Gegner auch zu leicht, weil eine notwendige Forderung wie die nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine im Manifest fehlt.

Sie waren viele Jahre lang Mitglied des Vorstands der Partei Die Linke. Wie bewerten Sie die Rolle, die Ihre Partei seit Beginn des Ukraine-Kriegs und der Aufrüstungspolitik der Bundesregierung spielt?

Im Krieg sterben zuerst die Wahrheit und dann die linken Parteien. Insbesondere die reformistischen linken Parteien – die, die so gerne mitregieren und mitgestalten wollen – geraten schnell in eine Krise, wenn es um das Mitgestalten beim übelsten Geschäft des Kapitalismus, dem Kriegsgeschäft, geht. Der Partei Die Linke geht es wie fast jeder linken Partei vor ihr: Der Krieg spaltet sie. Die treibenden Kräfte dabei sind aber nicht die Mitglieder der Partei, kaum die Vorstände, sondern immer die parlamentarischen Fraktionen.

In der Partei Die Linke tobt ein Kampf zweier sozialdemokratischer Linien, die sich zum Beispiel an der Alternative »Mit SPD, Grünen und NATO den Krieg gestalten«, wie von Ramelow, Lederer und Co. proklamiert, oder »Die deutsche Souveränität als Ausgangspunkt der Politik nehmen«, wie es der Flügel Wagenknecht-Lafontaine empfiehlt. Beide Ansätze sind falsch und nicht links.

Seit längerem sind verschiedene Kräfte in der Linkspartei bemüht, Antikriegspositionen zu schleifen und sich dem Pro-NATO-Kurs von SPD und Grünen anzunähern. Hat diese Debatte eine neue Qualität bekommen angesichts der Aussagen, die nach der Demo am Sonnabend öffentlich getätigt wurden?

Nein. Die Debatte tobt doch schon seit Gründungszeiten der Partei. Die neue Qualität entsteht nicht durch den Krieg der Presseerklärungen und Talkshowauftritte, sondern durch den realen Krieg und seine Hunderttausende von Opfern.