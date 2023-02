Erfolgreiches Pilotprojekt

Hannah McKay/REUTERS Weniger Krankmeldungen, weniger Beschäftigte kündigen, höherer Umsatz: Die Vier-Tage-Woche nützt allen

Vier Tage bei vollem Lohnausgleich arbeiten: Seit langem die Forderung von progressiven Ökonomen und Gewerkschaften. Entspannter und glücklicher würden die Arbeiter und Angestellten sein und daher sogar produktiver, argumentieren die Befürworter. Zu teuer, sagen die Gegner. Die bisher größte Studie zur Vier-Tage-Woche gibt den Befürwortern recht. Nach einem sechsmonatigen Pilotprojekt in Großbritannien wollen mehr als vier von fünf der beteiligten Firmen an dem Konzept festhalten, teilte die britische Organisation »4 Day Week Global« vergangene Woche mit.

Das Pilotprogramm, das von »4 Day Week Global« gemeinsam mit der Denkfabrik »Autonomy« durchgeführt wurde, umfasste über 60 Unternehmen und befragte fast 3.000 Beschäftigte zwischen Juni und Dezember 2022. Begleitet wurde das Projekt von Wissenschaftlern aus Boston sowie Cambridge. Die Ergebnisse wurden am 21. Februar veröffentlicht.

»Vor Beginn des Projektes haben viele gezweifelt, ob wir eine Steigerung der Produktivität sehen würden, die die Verkürzung der Arbeitszeit ausgleicht – aber genau das haben wir festgestellt«, schrieb Brendan Burchell von der Universität Cambridge in einer Presseaussendung. Die leitende Forscherin, Juliet Schor vom Boston College, stellte eine ermutigende Konsistenz der Daten fest: »Die Ergebnisse sind bei Arbeitsplätzen unterschiedlicher Größe weitgehend stabil, was zeigt, dass dies eine Innovation ist, die für viele Arten von Organisationen funktioniert.«

Es gibt auch einige Unterschiede. »Wir fanden heraus, dass Mitarbeiter in gemeinnützigen Organisationen und Dienstleistungen mehr Zeit mit Bewegung verbrachten, während Arbeiter in der Bau- und Fertigungsbranche die größten Reduzierungen infolge von Burnout und Schlafproblemen verzeichneten«, sagte Schor bei der Berichtveröffentlichung. An dem britischen Versuch nahmen sowohl Unternehmen aus dem Finanzsektor, der IT- und Baubranche als auch der Gastronomie und dem Gesundheitswesen teil.

Durchschnittlich stieg der Umsatz der beteiligten Unternehmen den Forschern zufolge während der Testphase in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres um 1,4 Prozent. Die Krankheitstage gingen während des Testzeitraums um zwei Drittel zurück und die Zahl der Angestellten, die in dieser Zeit das Unternehmen verließen, fiel um mehr als die Hälfte. Rund vier von zehn Beschäftigten gaben an, sich weniger gestresst zu fühlen als vor Beginn der Projektes.

Eine von der britischen Gewerkschaft der Schiffsarbeiter und Ingenieure (CSEU) in Auftrag gegebene Umfrage zeigte bereits im Oktober 2022, dass neun von zehn Arbeitern die Einführung einer Vier-Tage-Woche wünschen. Befragt wurden dafür 2.400 Arbeiter der Schiffbau-, Automobil-, Maschinenbau- und Metallverarbeitungsindustrie.

Der Hauptvorteil sei eine bessere Work-Life-Balance und eine verbesserte geistige und körperliche Gesundheit der Arbeiter, kommentierte CSEU die Ergebnisse. Die Covid-Pandemie habe die Einstellung der Beschäftigten zu der Zeit verändert, die sie bei der Arbeit verbringen und die sie außerhalb der Arbeit für das Leben zur Verfügung haben, sagte CSEU-Generalsekretär Ian Waddell. »Dieser Bericht sollte der Gewerkschaftsbewegung das Selbstvertrauen geben, mit voller Kraft Kampagnen für eine schrittweise Änderung der Arbeitszeit ohne Lohnkürzungen zu starten«, so Waddell. Das aktuelle Gesetz zur Arbeitszeit stamme noch aus dem Jahr 1998 – die letzte Arbeitszeitverkürzung wurde vor über 30 Jahren beschlossen. Die Produktivität sei seitdem exponentiell gestiegen, aber die Gewinne wurden nicht gleichmäßig mit den Arbeitern geteilt. Waddell betonte, »eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohneinbußen ist längst überfällig«.

Im Wahlmanifest von 2019 forderte Labour eine 32-Stunden-Woche. Damals war Jeremy Corbyn Parteichef. Ob dessen Nachfolger Keir Starmer die Forderungen im nächsten Wahlmanifest aufrecht hält, ist ungewiss. Bisher hat er sich noch nicht zum Pilotprojekt über die Vier-Tage-Woche geäußert.