United Archives/imago Bekam den Oscar als beste Hauptdarstellerin: Frances McDormand für die Rolle des schwangeren Sheriffs Marge Gunderson in »Fargo – Blutiger Schnee«

MDR um vier

Starke Knie: Diese Übungen sorgen dafür

Zwei Sollbruchstellen unserer Gattung: die Scharniere zwischen Ober- und Unterschenkel. Sie bedürfen Pflege und Stärkung, sonst sind sie bald nicht mehr zu gebrauchen. D 2023.

MDR, 17.00 Uhr

Überleben in Australiens Wildnis

Feuchtgebiete

Furztrocken und irgendein Crocodile Dundee zeigt dir sein großes Messer: Das denkt man von Australien. Im Norden aber erstreckt sich der Kakadu-Nationalpark über knappe 20.000 Quadratkilometer. Grün und nass ist es dort in der Regenzeit. Brillenpelikane, Flinkwallabys und die Großen Pinselschwanzbeutler leben dort. AUS 2020.

Arte, 17.50 Uhr

Von Gestein zu Gestein

Granit

»Eine Mannschaft aus Granit, so wie einst Real Madrid« – aber wahrscheinlich wird es hier nicht um Dynamo Dresden gehen, sondern um das kaum kaputtbare Mineral. Denn Granit ist vielen Vieles: Agamen, eine Echsenart in Namibia, zehren von ihm und im Elsass nimmt Granit Einfluss auf den Geschmack des dortigen Weines. F 2022.

Arte, 18.30 Uhr

Die Tricks von Haribo, ­Ferrero & Co.

Wahrscheinlich wäre das »kleine Frühstückchen« auch nicht weniger nahrhaft, wenn man es sich halb zehn in Deutschland rektal einführen würde. Passgenau ist es dafür nicht gemacht und es schmeckt halt auch besser, wenn es obenrum in den Körper gelangt. Verarscht wird man trotzdem, wie hier aufgedeckt wird. D 2023.

ZDF, 20.15 Uhr

Wie vom Blitz getroffen

Wenn das Schicksal alles ändert

Das Leben schreibt schlechte Geschichten: Aus heiterem Himmel schlägt ein verirrter Trockenblitz in den Boden Boliviens ein und verletzt Lena lebensbedrohlich. Sie überlebt, muss danach aber ihren kompletten Alltag umkrempeln. D 2023.

ZDF, 22.15 Uhr

Fargo – Blutiger Schnee

Das Opus magnum der Coen-Brüder: In einer Welt aus Minderbegabten geht alles schief. Polizistin Marge (Frances McDormand) ist nicht nur an die Arbeitsunfähigkeit heran schwanger, sondern auch die Einäugige unter den Blinden. Was ausreicht, um dem Autohändler Jerry (William H. Macy) und seinen speziellen Söldnern auf die Pelle zu rücken. USA 1996.

Kabel eins, 22.25 Uhr

KinderraubEin dunkles Kapitel der ­katholischen Kirche

Wenn sich die katholische Kirche in politische Sachen einschaltet, ist das meist nichts Gutes. Besonders, wenn es um Kinder geht. Wie auf Kuba, als man nach der Revolution Zehntausende Kinder verschleppte, kollaborierten die päpstlichen Truppen auch in Spanien mit der Reaktion. Franco entriss Familien ihren Nachwuchs und ließ ihn in Klöstern umerziehen. D 2022.

Arte, 23.05 Uhr