»Endlich frei!«

AP/dpa-Bildfunk/dpa »Wir weigern uns zu glauben, dass die Bank der Gerechtigkeit bankrott ist«, Martin Luther King Jr.

Die Polizeirazzia beim Freiburger Freien Radio Drey­eckland am 17. Januar hat einen Leser dieser Zeitung an eine skurrile Polizeiaktion vor gut 30 Jahren bei Radio Lora in München erinnert. Eines Abends im Winter 1994/95 stürmte ein Einsatzkommando der Polizei den Sender und durchsuchte Studios und Redaktion. Irgend jemand hatte im Programm gehört, wie der damals flüchtige Hans-Joachim Klein (1947–2022), ein Mitglied der Revolutionären Zellen, befragt wurde, und das SEK sollte ihn bei dieser Gelegenheit einsacken. Ein studentischer Mitarbeiter erklärte den Robocops, dass die Sendung bereits am Vortag aufgezeichnet worden und Klein längst über alle Berge sei, aber sie glaubten ihm erst, nachdem sie den Laden komplett auf den Kopf gestellt hatten.

Wer auch einmal die zuweilen abenteuerliche Atmosphäre des freien Radiounwesens erleben möchte, hat dazu demnächst bei drei Sendern Gelegenheit. Das Wiener Orange 94,0 sucht ehrenamtliche Mitarbeiter für Dreimonatspraktika in der Nachrichtenredaktion, Bewerbungsschluss ist der 14. März. Bis 15. März hat Radio Sthörfunk in Schwäbisch Hall zwei ganzjährige FSJ-Stellen ab Herbst ausgeschrieben. Und Radio Blau in Leipzig sucht ab sofort einen »Bufdi« für zwölf oder 18 Monate für den technischen Bereich. Hier gilt wie bei ­Orange und Sthörfunk: Radiovorkenntnisse sind nicht nötig, gelernt wird »on the Job«. Nähere Informationen sind auf den Webseiten der Sender zu finden.

Hier finden Sie Vorschläge für die Radiowoche: Der Deutschlandfunk bringt das prominent besetzte Hörspiel »Der Mann, der Hunde liebte« nach einem Krimi von Raymond Chandler (SWF/NDR 1988, Di., 20.10 Uhr). Im »Doppelkopf« sitzt Andrea Seeger »Am Tisch mit Ulrike Herrmann«, der Wirtschaftsjournalistin, die in ihrem Buch »Das Ende des Kapitalismus« mit der These verstört, dass Klimaschutz in diesem ökonomischen System nicht möglich sei (Do., 12.05 Uhr, HR 2 Kultur). In der Sendung »Erfahrung fürs Leben« sollen Hörer darüber diskutieren, was es heißt, als Kind arm zu sein (Fr., 10.08 Uhr, DLF). »Ah, die Frau Roth von die Grünen is a do. Hom Sie heit betroffenheitsfrei?« Am Freitag überträgt ein Heu­stadlradio live »Die Starkbierprobe« auf dem Münchner Nockherberg. Die Politiker derblecken darf wieder Maxi Schafroth (Fr., 19 Uhr, BR Heimat). Schon am Wochenende hat es in Mainz gebimmelt beim »51. Deutschen Kleinkunstpreis 2023«. Urban Priol verteilte Glöckchen unter anderem an Carolin Kebekus und Danger Dan (Fr., 22.05 Uhr, SWR 2 und Sa., 15.04 Uhr, WDR 5). Auf WDR 5 startet ein ­vierteiliges »Tiefenblick«-Feature von Stefan Eberlein, »Khaled el Masri, die CIA und der deutsche Rechtsstaat« (WDR 2023, Sa., 13.30 und So., 18.30 Uhr). Sergej Prokofjew hat wenige Tage nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 mit der Komposition der Oper »Krieg und Frieden« nach Tolstois Roman begonnen. An seinem 70. Todestag überträgt BR Klassik live aus der Bayerischen Staatsoper die fünfstündige Premiere der Inszenierung von Dmitri Tschernjakow mit Wladimir ­Jurowski am Pult (So., 17 Uhr). Im Hörspiel »Endlich frei! Endlich frei!« verarbeitete die in Berlin lebende US-Autorin Edith Anderson 1984 für den Rundfunk der DDR Originaltonmaterial des Bürgerrechtlers Martin Luther King (So., 17.04 Uhr, SR 2). Und Originalton Küste garantiert das »Niederdeutsche Hörspiel« auf Bremen 2: Die Hauptrolle spielt »De Kawentsmann« Hinnerk, ein emeritierter Kleinganove, der im Lande der Klootschießer zum Superstar wird (RB/NDR 2022, So., 18.05 Uhr).