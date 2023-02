Regierungsstandpunkt

picture alliance / Geisler-Fotopress Trotz wiederholt betonter Distanz des Parteivorstandes haben am Sonnabend viele Mitglieder der Linkspartei an der Kundgebung in Berlin teilgenommen

Die Berliner Landesvorsitzende der Linkspartei hat der Süddeutschen gesagt, dass die von der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht initiierte Friedenskundgebung am Sonnabend in Berlin »nichts mit linker Politik« zu tun gehabt habe; den Aufruf dazu nannte sie »querfronttauglich«. Nicht falsch, aber ziemlich albern wäre es, einem regierungslinken Profi wie Katina Schubert damit zu kommen, dass das doch gelogen ist. Die vom rechten Rand der Linkspartei ausgehende Polemik gegen die Kundgebung zielt politisch nämlich mitnichten darauf, dass hier eine »Querfront« gegen die Regierung demonstriert, sondern darauf, dass überhaupt gegen die Regierung demonstriert wird.

Die geforderte »Solidarität mit der Ukraine« meint innenpolitisch ein Abnicken der Regierungslinie etwa beim Thema Waffenlieferungen und außenpolitisch eine Identifikation mit der für verbindlich erklärten Erzählung über den ­Ukraine-Krieg beziehungsweise mit dem in Kiew formulierten Programm des ukrainischen Nationalismus. Das ist so regressiv und antisozialistisch, wie es, umgekehrt, eine politische Identifikation mit dem russischen Nationalismus wäre, wird in der Linkspartei aber als »internationalistische« Position diskutiert. Die regierungssozialistische Rechte in der SPD nach 1914 war völlig skrupellos – aber auf den Dreh ist nicht einmal sie gekommen.

Aus dieser Sachlage ergibt sich eine bedenkliche Eintrübung der Aussichten für die Fortexistenz der Partei Die Linke. Wenig wahrscheinlich ist, dass sich die harten Vaterlandsverteidiger noch lange mit denen, die um eine Wiederbelebung der Friedensbewegung bemüht sind, in ein und derselben Partei aufhalten werden, denn hier handelt es sich tatsächlich um einen nicht mehr überbrückbaren Gegensatz in einer strategischen Grundfrage, die in der akuten Krisenlage täglich zur Entscheidung drängt. Die Wut, mit der Angriffe wie der von Schubert vorgetragen werden, resultiert auch aus einer intellektuellen Notlage: Man ahnt, dass es nicht lange durchhaltbar ist, über eine eingebildete »Querfront« zu zetern, während die eigenen Leute ganz real dort aufkreuzen, wo Banderistenfahnen geschwenkt werden.

Auch im Karl-Liebknecht-Haus dürfte die Nervosität wachsen. Klar ist, dass eher früher als später – vielleicht ja bei einem von Michael Brie ins Gespräch gebrachten Sonderparteitag – die Frage gestellt werden wird, warum der Parteivorstand sich im Vorfeld von Veranstaltungen wie jener am Sonnabend ausschließlich demobilisierend betätigt. »Geht nicht hin« ist eben politisch etwas grundsätzlich anderes als »Drängt rechte Trittbrettfahrer heraus«. Wie letzteres geht, haben am Sonnabend auch Genossinnen und Genossen der Linkspartei demonstriert. »Geht nicht hin« ist der Regierungsstandpunkt. Wenn man eines schönen Tages feststellt, dass man den vertritt, sollte man kurz darüber nachdenken, ob man an der Spitze einer nominell immer noch sozialistischen Partei am richtigen Platz ist.