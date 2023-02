»Es ist nie gut, wenn schlechte Künstler Regierungsverantwortung haben. Adolf Hitler, Ronald Reagan, Wolodimir Selenskij – sie hätten besser weiter Postkarten malen oder in minderwertigen Filmen mitspielen sollen. Statt dessen treiben sie die Menschheit an den Abgrund und meinen auch noch, ihre albernen Länder seien es wert. Schuld ist ihr Grandiositätsknacks. Tief im Innern fühlen sie sich klein und wertlos, koksen und müssen ihre Minderwertigkeitsgefühle mit Weltrettungsgehabe kompensieren. Dabei machen sie alles kaputt. Die Krankheit heißt Narzissmus. Weit aufmachen, bitte – aah!«

In der allgemeinmedizinischen Praxis von Axel Felixberger sieht es aus wie bei Dr. Faustus. Halsschmerzen führten mich hierher. Ein Blick in die vollgestopften Bücherregale im Wartezimmer gibt Aufschluss über seine Bildungsschwerpunkte: Kunst, Psychologie, Religion, Geschichte, Politik und Comics. Aber er interessiert sich auch für Medizin: »Essen Sie mal schön scharf. Dreimal täglich einen Teelöffel Sambal Oelek, das putzt die Keime weg. Schräg gegenüber ist ein Inder, da geh’ ich auch immer hin, wenn ich Bronchitis habe. Und keinen Milchkaffee bestellen, der verschleimt!«

Chana Masala

Eine große Zwiebel und vier Tomaten würfeln. Eine grüne Chilischote in kleine Stücke schneiden. Aus einem daumengroßen Stück Ingwer und vier Zehen Knoblauch mit dem Pürierstab eine Paste herstellen, evtl. etwas Wasser dazugeben. Eine Dose Kichererbsen (ca. 400 g) abschütten und unter kaltem Wasser abwaschen. Drei EL Pflanzenöl heiß werden lassen und jeweils einen gestrichenen TL indische Gewürzmischung Garam Masala, Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander und einen halben TL Chilipulver kurz anrösten. Die Ingwer-Knoblauchpaste dazugeben und kurz mitbraten. Die Zwiebelwürfel dazutun. Tomaten und grüne Chilistückchen zusammen mit einer halben Tasse Wasser dazugeben und ca. 15 Minuten offen einkochen lassen, öfter umrühren.

Nach Bedarf Wasser hinzufügen, damit das Curry nicht anbrennt. Kichererbsen hineingeben und umrühren. Mit Salz und einer Prise Zucker abschmecken. Noch mal aufkochen lassen und mit einem Stampfer oder Löffel ein paar Kichererbsen zerdrücken, um eine Bindung zu erreichen. Dazu Basmatireis. Als Getränk Yogitee mit etwas Akazien- oder Lindenhonig.

»Und Putin? Ist der auch verhinderter Künstler?« will ich wissen. »Jurist«, belehrt mich mein Arzt, »eigentlich ein sachlicher Typ.« – »Herr Doktor, warum finden narzisstisch Gestörte so viele Leute, die ihnen begeistert folgen, wenn sie im Grunde doch Kranke sind ohne Empathie?« – »Weil es haufenweise ›Dependente‹ gibt, Menschen, die sich freiwillig gängeln lassen und sich unterwerfen. Das sind die Deckel zu den Töpfen«, erläutert Dr. Felixberger. »Früher oder später kocht die Suppe über, und dann muss wieder jemand die Küche saubermachen.« Kommt mir bekannt vor. »Und was kann man gegen Vasallengefolgschaft tun? Was verordnen Sie den Leuten?« – »Würde. Und einen Merksatz von Wolfgang Neuss: ›Trau einem Politiker nur so weit, wie du deine Waschmaschine werfen kannst.‹«