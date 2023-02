Jeder Schuss vom Russ’

jW

Nichts sei den Russen »in der Ukraine heilig«, berichtet die FAZ am Mittwoch unter der Überschrift »Wie zerstört ist die Ukraine?«, doch das Bild eines flächendeckend verwüsteten Landes führe »in die Irre«: »Die meisten ukrainischen Städte – allen voran die Hauptstadt Kiew – sind auf den ersten Blick unversehrt.« Rund 7.000 Zivilisten seien nach UN-Angaben seit dem 24. Februar 2022 ums Leben gekommen, rund acht Millionen der gut 40 Millionen Einwohner sind demnach ins Ausland geflohen, weitere 5,3 Millionen sind Binnenflüchtlinge. Das ist erschütternd, allerdings ist unklar, ob das, was Kiews Truppen in der Ostukraine seit 2014 anrichten, dabei erfasst ist.

Die einst etwa sechs Millionen Einwohner des Donbass wurden mit Artillerie, Panzern, anfangs auch Bombern und Schweigen darüber in hiesigen Medien bekämpft. Jetzt kommt Stolz dazu: Mit Dekret 80/2023 vom 14. Februar hat Präsident Wolodimir Selenskij der 10. Gebirgsjägerbrigade seiner Armee den Ehrentitel »Edelweiß« verliehen, weil sie im Osten »vorbildlich« gekämpft hat. Die deutsche »Edelweiß«-Division war in Griechenland seit 1943 an Massakern, der Judendeportation und der Vernichtung von Partisanen beteiligt. Selbstverständlich soll daran nicht angeknüpft werden, heißt es in Kiew.

Denn nur wer das russische Eingreifen in den seit 2014 von außen angeheizten Bürgerkrieg in die Nähe des faschistischen Überfalls auf die Sowjetunion rückt und es einen »Vernichtungskrieg« nennt, hat in deutschen Medien recht. So sagt etwa die aus der Ukraine stammende Schriftstellerin Katja Petrowskaja in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: »Putin führt einen Vernichtungskrieg, der sich immer weiter ausbreitet. Wir sehen das seit 20 Jahren: Tschetschenien, Georgien, Syrien, Ostukraine und nun dieser Krieg. Wie ein ›russischer Frieden‹ aussieht, haben wir in Butscha, in Mariupol gesehen. Ich weiß nicht, ob Naivität, Angst oder politischer Zynismus diese Friedensaufrufer antreibt.« Wo so viel Kenntnis von Vernichtung in mehreren Regionen und Ländern vorhanden ist, stehen andere Fachleute nicht nach. So verlangt zum Beispiel John Bolton, 2018–2019 Nationaler US-Sicherheitsberater, am Donnerstag in der Frankfurter Rundschau wegen der Putinschen Kriegsausbreitung mehr Waffen für Kiew, denn Russland (17,1 Millionen Quadratkilometer, 141 Millionen Einwohner) sei »viermal so groß wie die Ukraine, und in der Regel ist es so, dass in einem Krieg die größere Macht den Sieg davonträgt.« Die Ukraine hat laut Wikipedia 603.000 Quadratkilometer und zählte 2021 rund 44 Millionen Einwohner. Bolton hat so genaue Vorstellungen von Russland und der Ukraine wie Petrowskaja von ­Putins Vernichtungskriegen.

Worauf stützt sich der Moskowiter dabei? Die im vergangenen Jahr mehrfach die eigenen präzisen Vorhersagen fürs Erschießen durch den Russen überlebende und daher hochdekorierte ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf gibt die Antwort am Donnerstag dem Portal Teleschau: »Die Russen sind kein modernes europäisches Volk.« Sie hätten in ihrer »gesamten Geschichte immer nur totalitäre Regime erlebte«. Die 90 Nationen und Nationalitäten der Russischen Föderation haben es einfach nicht so weit gebracht wie Eigendorf und die Deutschen. Bestätigt wird das durch die Volkskundler Daniel Cohn-Bendit und Klaus Leggewie. Sie schreiben am Sonnabend in der Taz, die Demokratisierung Russlands nach Putin dürfe sich nicht aufs regelmäßige Wählen, Pressefreiheit etc. beschränken. Denn: »Dafür ist Russland ob seiner jahrzehntelangen autoritären Tradition noch weniger bereit als das Deutsche Reich im Jahr 1945.« Hat mit Rassismus so wenig zu tun wie Selenskijs »Edelweiß«-Brigade mit Nazis. Ist bloß Mitmarschieren im Geiste.