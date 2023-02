Anno … 9. Woche

1848, 3. März: Fast 5.000 Ar­beiter und proletarisierte Handwerker kommen in Köln zu einer politischen Massendemons­tration zusammen. Sie fordern Gesetzgebung und Verwaltung durch das Volk, allgemeines Wahlrecht, Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit, Volksbewaffnung und Schutz der Arbeit. Geleitet wird die Demonstration von Mitgliedern des Bundes der Kommunisten. Sie eröffnet die revolutionären Auseinandersetzungen in Preußen.

1918, 3. März: Die Sowjetregierung unterzeichnet das Friedensdiktat von Brest-Litowsk, um eine Atempause zur Konsolidierung der Sowjetmacht in Russland zu erreichen. Durch den aufgezwungenen Vertrag der Mittelmächte verliert das Land ein Territorium von einer Million Quadratkilometer mit einer Bevölkerung von 46 Millionen Menschen, wertvolle Argragebiete, 90 Prozent der Kohlegruben und 54 Prozent seiner Industrie. Im Vorfeld und auch danach kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Lenin und Trotzki über Annahme oder Ablehnung der Bedingungen.

1933, 3. März: Der Vorsitzende der KPD, Ernst Thälmann, wird zusammen mit seinem Sekretär Werner Hirsch in der Wohnung der Eheleute Hans und Martha Kluczynski in Berlin-Charlottenburg von Polizeibeamten festgenommen. Den Aufenthaltsort Thälmanns erfährt die Polizei aufgrund einer Denunziation durch Hermann Hilliges, einen Gartennachbarn der Kluczynskis in Gatow.

1953, 4. März: Vertreter der Alliierten Hohen Kommission der westlichen Siegermächte und Anwälte von Alfried Krupp von Bohlen und Halbach unterzeichnen in Bonn ein Abkommen zur Entflechtung des Krupp-Konzerns. Das Essener Unternehmen muss sich der von den Westalliierten seit Kriegsende erhobenen Forderung beugen, eine erneute Machtkonzentration jener Konzerne zu verhindern, die wesentlich den Krieg der Nazis unterstützt hatten. Krupp trennt sich von der Kohleförderung und der Gussstahlproduktion, ist aber weiterhin im Lokomotiv-, Fahrzeug- und Maschinenbau tätig.

1963, 1. März bis 4. April: In Frankreich streiken mehr als 200.000 Bergarbeiter der staatlichen Kohlegruben für die Erhöhung ihrer Löhne, gegen den Anstieg der Lebenshaltungskosten und für die Verteidigung der gewerkschaftlichen Rechte und Freiheiten. Die französische Regierung droht mit der Zwangsverpflichtung der Bergleute. Zahlreiche Solidaritätsstreiks von Arbeitern anderer Industriezweige unterstützen die Kumpel. Der Streik wird erfolgreich beendet.