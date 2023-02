ZUMA Press/imago/Montage jW

Entspannungspolitiker

Zu jW vom 23.2.: »Bruno Mahlow gestorben«

Mit Bruno Mahlow ist ein wichtiger Mitgestalter der DDR-Außenpolitik gegangen. Nie laut, immer warmherzig und von einem tiefen Verständnis der Theorie und Praxis sozialistischer Diplo­matie geprägt, hat er zum Beispiel viel dazu beigetragen, dass sich die Beziehungen zwischen der DDR und China nach der Kulturrevolution, die er in Beijing miterlebt hat, wieder verbessern konnten. Seit 1976 habe ich ihn gekannt – er bleibt mir als Lehrer in Entspannungspolitik in bleibender Erinnerung.

Wolfram Adolphi, Potsdam

Würdigung

Zu jW vom 18./19.2.: »Versteckte Botschaften«

Dass es mit Eberhard Brüning ein DDR-Amerikanist war, der die Dissertation Mildred Harnacks herausgegeben und als erster ihr literaturwissenschaftliches Werk gewürdigt hat, war mir eine leise Genugtuung. Denn es ist eine Würdigung dessen, dass Harnack von marxistischen Grundlagen ausging: »dass die Geschichte untrennbar mit den individuellen Schicksalen verbunden ist«.

Ich wusste zwar – und das hat mich bereits tief berührt –, dass Harnack sich in ihrer letzten Stunde mit Versen von Goethe beschäftigte. Neu war mir, das sie diese Verse in ihre Muttersprache übersetzte und Gedanken hierzu in dem Goethe-Bändchen, dass sie zuletzt an Pfarrer Harald ­Poelchau weitergab, notierte. Fischer arbeitet heraus, dass Harnack – wiewohl sie keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat – hiermit ein Vermächtnis in ihrer Todesstunde setzt. Das mag ihre tapfere Haltung bestimmt haben und gibt uns Heutigen zugleich Vergewisserung und Zuversicht.

Ursula Möllenberg, Gelsenkirchen

Objektive Analyse

Zu jW vom 21.2.: »Bis alles in Flammen aufgeht«

Auf eine Thukydides-Falle hereinzufallen, die die heutige Weltpolitik mit zusammenhanglosen Ereignissen der letzten 2.500 Jahre erklärt, hat nichts mit marxistischem Denken zu tun. Der ahistorische Vergleich der Konfrontation zwischen den USA und China mit einer grundverschiedenen Konstellation in der griechischen Antike des 5. Jahrhunderts vor der Zeitrechnung dient den USA nur dazu, sich in ihrem anvisierten Krieg gegen China die Normalität der Geschichte zuzuschreiben. Dieses ideologiehistorische Drohpotential gegen die Volksrepublik ist Teil der Vorbereitung des nächsten Krieges. Mit ihrem Rechtspositivismus, der die UN-­Charta und das Grundgesetz wie eherne Naturgesetze anhimmelt und von Gesetzen und Verträgen die Einhaltung des Weltfriedens erwartet, verkennen die Leipziger zudem, dass jedes Recht immer der Macht der Herrschenden entspringt. Sie geben damit der allgemeinen Petitionitis, die an die Stelle von objektiver Analyse tritt, opportunistisch nach. Folgerichtig wird dann Wohlstands- und egozentriertes Wunsch- und Angstdenken zu Politikersatz. Mit ihrer Behauptung »Der Ukraine-Krieg macht erneut deutlich, dass entgegen der UN-Charta Kriege wieder Mittel der Politik geworden sind« widersprechen sie sich selbst, denn Kriege waren zu allen Zeiten Mittel der Politik, seit 1990 haben etwa 55 Kriege stattgefunden. Der gegenwärtige Krieg ist ein Weltanschauungskrieg, »American Way of Life« versus »Русский мир (Russische Welt)«. Er endet nicht mit Verhandlungen, sondern mit einem »Endsieg«. Die Linke »wackelt« nicht als »Friedenspartei«. Sie ist einfach umgefallen und ein Anhängsel der Kriegsparteien, um diejenigen, die der »Zeitenwende« zweifelnd gegenüberstehen, zum Stillhalten oder zu populistischem Aktionismus à la Wagenknecht zu bewegen. Die Programmforderung der »Linken« nach Auflösung der NATO ist absurd und praktisch undurchführbar, aber schön radikal. Die einzige Forderung, die die Verhältnisse zum Tanzen bringen kann, heißt: Deutschland raus aus der NATO.

Wanja Abramowski, Berlin

»Osterfahrung«

Zu jW vom 18./19.2.: »›Ostdeutsche Städte rücken in den Fokus von Spekulanten‹«

Die neue ostdeutsche Bauministerin Klara Geywitz ist mit Berufung auf Osterfahrung in ihr Amt gelangt. Osterfahrung heißt, erst einmal den Wohnungsbau der DDR zu diffamieren, keinen guten Faden daran zu lassen, ihn als Misswirtschaft zu sehen. Wohnung und Wohnen ist ein Menschenrecht. Eine DDR hat das bei allen Schwächen und fehlender Wirtschaftskraft immer betont, ihren Wohnungsbau daran ausgerichtet. Nach der neuen Ministerin war das eine Fehlleistung und für sie kein Maßstab. Damit hat sie aber eben nicht gesagt, wie sie den sozialen Problemen am marktwirtschaftlichen Wohnungsmarkt besser gerecht werden will. Viel zu hören war da bisher nicht, außer dass sie erst mal die Untätigkeit ihrer Vorgänger erwähnte. Ideen gegen Wohnungsspekulanten haben wir nicht vernommen. Bezahlbare Wohnungen zu bauen, da haben Wohnungsbaukonzerne viel dagegen. Wem wird sich die Ministerin beugen? Das »Zukunftszentrum Deutsche Einheit« hat für die Zukunft von Mietern, Wohnungssuchenden auch keine Antwort. Mit einigen unterhaltsamen, grauenvollen Geschichten über Wohnen in der DDR wird sie Kritik im Rahmen halten nach dem Motto: lieber im Westen unter der Brücke wohnungslos als so wie in der DDR gewohnt.

Der Markt wird sicher nach Geywitz wie nach vielen anderen Ratlosen alles allein am besten machen. Wozu braucht es dann Minister dazu? Vielleicht, um Konzerne zu subventionieren, was mit Markt nichts zu tun hat und nicht einmal wie in der DDR bezahlbare Mieten bringt. Wir sind gespannt auf die Leistungen einer ostdeutschen Bauministerin. Etwa an genossenschaftliche Lösungen und Eigentumsformen zu denken, Wohnungen für Menschen und Familien, die darin wohnen und arbeiten, das wird dieser Dame ganz sicher erfahrenes Teufelszeug sein. Immobilienkonzerne werden es ihr danken.

Roland Winkler, Aue