»Weniger als 50 Prozent«

Michele Tantussi/REUTERS Kein Öl mehr aus der Druschba-Pipeline: Raffinerie PCK Schwedt wegen Sanktionen erneut in Existenzkrise

Die Tragikomödie um das Raffinerie-Kombinat in Schwedt, das auf Geheiß der Bundesregierung kein russisches Erdöl mehr beziehen darf, aber nicht genug alternative Lieferungen bekommen kann, um kostendeckend weiterzuarbeiten, zieht sich in die Länge. Angesichts der keine exakten Fakten liefernden Erzählungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium rutschen sogar »normale« Journalisten unruhig in ihren Sesseln.

Für die Freitagsausgaben mussten sie die Aussagen einer nicht namentlich genannten Ministeriumssprecherin verarbeiten: »Es gibt keine Anzeichen für Engpässe an Produkten, alle Lieferverträge werden erfüllt.« Beides kann irgendwie stimmen, aber es berührt nicht die Frage, wie die Raffinerie zu genug Erdöl kommen könnte, um ihre derzeitige Kapazitätsauslastung von etwa 60 Prozent zu steigern. Weiter sagte die Sprecherin: »Die PCK Schwedt wird aktuell über die Pipeline Rostock-Schwedt, den Hafen Danzig und mit Öl aus Kasachstan versorgt.«

So kann man es auch ausdrücken, wenn man nicht nur die Öffentlichkeit, sondern vor allem auch die Beschäftigten des Kombinats monatelang an der Nase herumführen will. Aus Kasachstan sind laut Pressemeldungen am Donnerstag erstmals 20.000 Tonnen Öl angekommen, die ausdrücklich als »Probelieferung« deklariert werden und mengenmäßig für den Betrieb der Raffinerie irrelevant sind. Verträge mit dem Land existieren bisher nicht, die rechtlichen und politischen Probleme sind offenbar ungelöst.

Wieviele Lieferungen mit welchen Mengen bisher aus dem polnischen Gdansk nach Schwedt kamen, ist nur vage bekannt. Fakt ist indessen, dass die polnische Regierung die kontinuierliche Lieferung größerer Mengen verweigert, solange der russische Konzern Rosneft am PCK Schwedt beteiligt bleibt. Gegenwärtig ist dessen Tochterunternehmen Rosneft Deutschland zwar durch die im September vorigen Jahres angeordnete Treuhandverwaltung »operativ« lahmgelegt, darf also keine Entscheidungen treffen. Rechtlich bleibt sie aber mit einem Anteil von 54 Prozent Hauptgesellschafterin in Schwedt.

Gegen die Rechtmäßigkeit der Treuhandanordnung klagt der russische Mutterkonzern. Am Mittwoch begann die Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Nach mehrstündigen Diskussionen mit Stellungnahmen beider Seiten kündigte die Vorsitzende Richterin Ulla Held-Daab an, dass das Verfahren am 7. März mit einer Beweisaufnahme fortgesetzt wird.

Am 7. Februar hatte die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, ihr liege ein Gesetzentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium vor, mit dem eine Veränderung der Besitzverhältnisse an der PCK-Raffinerie ermöglicht werden solle. Geplant sei, das Energiesicherungsgesetz im Schnellverfahren so zu ändern, dass während der Treuhandverwaltung Anteile verkauft werden können. Die Bundesregierung könnte damit ein Enteignungsverfahren gegen Rosneft, das als kompliziert und langwierig eingeschätzt wird, umgehen.

Die Auslastung der Raffinerie wird sich in nächster Zeit sogar noch weiter verschlechtern: Sie werde ab Mitte April sieben Wochen lang wegen routinemäßiger Wartungsarbeiten auf »weniger als 50 Prozent« sinken, kündigte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen), am Montag in Potsdam an.

Kellner hatte zuvor an einer Sondersitzung der Taskforce Schwedt teilgenommen, die die Brandenburger Landesregierung einberufen hatte, um endlich klare Informationen und Aussagen der Bundesregierung über die künftige Versorgung der Raffinerie zu bekommen. Das Treffen verlief aus Sicht von Ministerpräsident Dietmar Woike (SPD) enttäuschend, da von Kellner erneut wenig Konkretes zu hören war. Am Donnerstag kündigte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinmann (SPD) an, dass Woidke sich bei ausbleibenden Fortschritten direkt an Kanzler Olaf Scholz (SPD) wenden und diesen um Hilfe bitten könnte. Das hält man in Potsdam anscheinend für ganz schweres Geschütz.