An die Wurzel gehen

Claro Corte/REUTERS Papiertauben und Botschaften für den Frieden in einer Ausstellung über das »Nanjing-Massaker« im Nationalmuseum in Beijing

China dringt auf die schnellstmögliche Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und hat am Freitag zum Jahrestag des russischen Einmarschs ein Zwölf-Punkte-Papier »zur politischen Lösung der Ukraine-Krise« vorgelegt. Darin skizziert es Vorschläge, auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen und unter Wahrung der Kerninteressen beider Staaten einen Weg zu finden, der nicht bloß dem Krieg ein Ende setzt, sondern auch den Konflikt, der ihm zugrunde liegt, beilegt. Darin unterscheidet sich das chinesische Papier von westlichen Forderungen, die sich auf ein Ende der Kampfhandlungen und einen bedingungslosen Rückzug der russischen Truppen, faktisch also Moskaus Kapitulation, beschränken.

Beijing spart in dem Papier nicht mit Kritik an Russland. So heißt es gleich im ersten Punkt, »universell anerkanntes internationales Recht«, so zum Beispiel die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, müsse »strikt eingehalten werden«. Insbesondere sei »die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder« zu wahren. Das richtet sich gegen den russischen Angriff und die Eingliederung ukrainischer Territorien in die Föderation. »Konflikt und Krieg nützen niemandem«, heißt es weiter; daher müsse es nun darum gehen, »die Lage schrittweise zu deeskalieren« und letztlich »einen umfassenden Waffenstillstand zu erreichen«. Kompromisslos bezieht Beijing zum Thema Nukleareinsatz Position. »Atomwaffen dürfen nicht eingesetzt werden, und Atomkriege dürfen nicht geführt werden«, heißt es in dem Papier. Bereits der »Drohung« mit Nuklearschlägen solle man sich widersetzen.

Andererseits nimmt China auch den Westen ins Visier. Zum Thema Staatensouveränität etwa heißt es in dem Papier, »doppelte Standards« müssten zurückgewiesen werden. Das bezieht sich darauf, dass die westlichen Staaten zwar den Überfall auf die Ukraine beklagen, zugleich aber ihre eigenen völkerrechtswidrigen Angriffskriege für gerechtfertigt erklären. Weiter fordert Beijing, dass unilaterale Sanktionen, wie sie der Westen verhängt, gestoppt werden müssten; sie schüfen nur neue Probleme. Zudem müsse man es vermeiden, »das Feuer weiter anzufachen«. Letzteres zielt auf die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Schließlich fordert China, »die Sicherheit eines Landes« dürfe keinesfalls »auf Kosten anderer« verfolgt werden; es gelte vielmehr, mit den »legitimen Sicherheitsinteressen und -bedenken aller Länder« angemessen umzugehen. Das richtet sich gegen die vom Westen betriebene Einbindung der Ukraine in die NATO, die für Russland eine existentielle Bedrohung darstellt und für Moskau ein zentraler Kriegsgrund war.

Die Volksrepublik hat die Veröffentlichung des Papiers auf diplomatischer Ebene intensiv vorbereitet, insbesondere mit der Europareise ihres ranghöchsten Außenpolitikers, Wang Yi, in dieser Woche. Wang verhandelte erst in Frankreich, Italien und Deutschland, dann in Russland. Am Rande der Münchner »Sicherheitskonferenz« traf er auch mit dem Außenminister der Ukraine, Dmitro Kuleba, zusammen. Kuleba äußerte sich relativ positiv, konstatierte zufrieden, »das Prinzip der territorialen Integrität« sei »für unsere beiden Staaten heilig«, und erklärte, er kenne zwar das chinesische Papier zur Lösung des Konflikts noch nicht komplett, wolle es aber sehr sorgfältig studieren. Präsident Wolodimir Selenskij teilte am Donnerstag mit, er habe zwar nur »allgemeine Dinge« über den Vermittlungsvorschlag gehört, wolle aber in Gespräche mit Beijing eintreten: »Das liegt heute im Interesse der Ukraine.« In einer ersten Reaktion nach der Publikation des Papiers sprach die diplomatische Geschäftsführerin der Ukraine in Beijing, Tschanna Leschtschinska, von einem guten Zeichen.

Verdruckste Ablehnung der chinesischen Position gab es weithin im Westen, insbesondere auch in Deutschland. Zwar hatte Außenministerin ­Annalena Baerbock am Donnerstag vor der UN-Generalversammlung China aufgefordert, einen Friedensplan in Übereinstimmung mit der UN-Charta vorzulegen. In den vergangenen Tagen waren jedoch zugleich vorauseilende Einwände in deutschen Medien laut geworden, China könne nicht wirklich vermitteln, da es eng mit Russland verbündet sei. Am Freitag gab sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), prinzipiell skeptisch: Er »bezweifle«, dass China wirklich gewillt sei, Russland zum Einlenken zu bewegen. Der Vorsitzende des EU-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen), unterstellte Beijing gar, es versuche mit seinem Zwölf-Punkte-Papier lediglich »Teile der Welt zu täuschen«. Die USA wiederum waren zuletzt bemüht, Chinas Vermittlungsversuche mit der Behauptung zu untergraben, Beijing wolle Moskau Waffen liefern und könne daher nicht die erforderliche Neutralität beanspruchen.

Wäre es für die westlichen Mächte prinzipiell ein leichtes, Chinas Vorstoß zu ignorieren und die Ukraine zu nötigen, dasselbe zu tun, so wird das jedoch erschwert durch die Tatsache, dass der globale Süden mit wachsender Entschlossenheit den Krieg beendet sehen will. Die Gründe hat exemplarisch Namibias Premierministerin Saara Kuugongelwa-Amadhila auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« benannt: Steigende Energiepreise, Inflation und Düngermangel – diese und weitere Folgen des Kriegs und des westlichen Wirtschaftskriegs gegen Russland belasten den ärmeren Teil der Welt schwer. Ein kurzer Videomitschnitt ihrer Stellungnahme kursiert weithin in den sozialen Netzwerken, denn Beijings Initiative kommt für den globalen Süden gerade recht.

Nicht zufällig finden sich entsprechende zentrale Forderungen explizit in dem Papier. Darin heißt es etwa, die Getreidelieferungen aus der Ukraine müssten dringend gesichert werden. Zudem müssten unilaterale Sanktionen mit ihren schädlichen Folgen für die ganze Welt auch gestoppt werden, »um für Entwicklungsländer Bedingungen zu schaffen, ihre Wirtschaft wachsen zu lassen und das Leben ihrer Bevölkerung zu verbessern«. Man darf annehmen, dass diese Forderungen im Süden nicht auf taube Ohren stoßen. Hält der Westen allzu stumpf an seinem Kriegskurs fest, gewinnt er womöglich die Ukraine, läuft aber Gefahr, den Rest der Welt zu verlieren. Oder, wie es das Springer-Magazin Politico am Donnerstag formulierte: »Putin ist in die Ukraine einmarschiert. China könnte den Krieg gewinnen.«