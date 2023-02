Türkei: Mitschuld der Regierung an Katastrophe

Istanbul. Die türkische Architektenkammer TMMOB hat der Regierung eine erhebliche Mitschuld am Ausmaß der Erdbebenkatastrophe mit mehr als 43.000 Toten allein in der Türkei bescheinigt. Durch die nachträgliche Legalisierung Tausender ungenehmigter Bauten habe die Regierung das Leben etlicher Menschen aufs Spiel gesetzt, heißt es in einem Bericht der Kammer, aus dem dpa am Freitag zitierte. Die TMMOB kritisierte zudem erneut, dass an viele Orte über Tage keine Hilfe gelangt sei. Der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zufolge sind bisher 164.000 Gebäude als eingestürzt oder stark beschädigt registriert. (dpa/jW)