»Das ist mindestens extrem ungeschickt«

Seit einigen Tagen macht das südbadische Lörrach bundesweit Schlagzeilen. Ein städtisches Wohnungsunternehmen hat 40 Mieter per Brief darüber informiert, dass sie ausziehen und Geflüchtete in ihre Wohnungen einziehen sollen. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von dem Fall gehört haben?

Ich dachte mir, dass dieser Fall zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt öffentlich wird. Die Debatte über das Thema Flucht verschiebt sich zusehends – ich denke da etwa an Äußerungen des CDU-Chefs Friedrich Merz. Bei der Frage, wie viele Schutzsuchende hierzulande aufgenommen und untergebracht werden können, dominiert eine Krisen- und Notstandsrhetorik, die wir als Flüchtlingsrat nicht gutheißen. Das heißt nicht, dass die Situation mancherorts nicht angespannt ist. Aber die Lage insgesamt ist vielschichtiger.

Laut dem im Internet verbreiteten Brief soll den Lörracher Mietern gekündigt werden. Sie sollen in »modernere und bezahlbare« Wohnungen umziehen, die man ihnen anbieten werde. Der Oberbürgermeister betonte, man habe das schon »mehrfach so gemacht«. Werden regelmäßig Geflüchtete in Wohnungen untergebracht, aus denen die vorherigen Mieter deswegen ausziehen mussten?

Mich hat diese Aussage aus Lörrach verwundert. Vor allem zeigt sich aber, wie schlecht hier kommuniziert wurde. Es geht um Gebäude aus den 50er Jahren, die aufgrund ihres schlechten Zustands in den kommenden Jahren ohnehin abgerissen werden sollen. Die Mieterinnen und Mieter hätten also so oder so bald ausziehen müssen. Da fragt sich, warum Geflüchtete in Wohnungen einziehen sollen, die für die alteingesessenen Bewohnerinnen und Bewohner zu marode sind.

Das Schreiben des Unternehmens Wohnbau Lörrach beginnt mit dem Satz: »Wie Sie wissen, hat Deutschland einen erheblichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Weltregionen zu verzeichnen.« Solche Formulierungen wirken, als ob eine Kampagne, wie sie seit Tagen von der Springer-Presse und anderen gefahren wird, zumindest billigend in Kauf genommen wurde.

Diese Formulierung ist mindestens extrem ungeschickt. Der erste Satz hätte lauten müssen: »Wie Sie wissen, sind Ihre Wohnungen baufällig, die Gebäude müssen bald abgerissen werden.« Hier zeigt sich einmal mehr, wie sehr die Rhetorik des »Überrannt-Werdens« unser Sprechen über Flucht und Migration dominiert.

Gleichwohl würde diese Rhetorik weniger verfangen, wenn es nicht reale Probleme gäbe. Der Lörracher Bürgermeister verwies auf den großen Druck, der auf den Kommunen laste. Seine 50.000-Einwohner-Stadt habe im vergangenen Jahr 638 Geflüchtete aufgenommen.

Es ist richtig, dass die Unterbringung für viele Kommunen eine große Herausforderung darstellt. Zugleich sind die Probleme zum Teil hausgemacht. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Zahl flüchtender Menschen immer wieder sinkt und steigt, je nach weltweiter Krisenlage. Das kann niemanden überraschen. Dennoch haben viele Kommunen Unterbringungsplätze nach 2016 abgebaut. Es wäre sinnvoller gewesen zu überlegen, wie man flexible Strukturen schafft, auf die man nun hätte zurückgreifen können. Wir können sehen, dass die Kommunen heute weniger in Bedrängnis geraten, die sich frühzeitig mit dem Thema Migration auseinandergesetzt haben.

Zweitens muss das Aufnahme- und Unterbringungssystem dringend reformiert werden. Durch seine Rigidität gerät es schnell an seine Grenzen. Nicht wenige Geflüchtete könnten bei Freunden oder Bekannten unterkommen, sind aber dazu verpflichtet, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen – ob sie wollen oder nicht. Wer dann offiziell als Flüchtling anerkannt wurde, muss sich mit der sogenannten Wohnsitzauflage herumschlagen: Sie können nicht frei wählen, wo sie leben wollen. Wer in einer Großstadt wie Stuttgart, in der enormer Mangel an bezahlbarem Wohnraum herrscht, keine Bleibe findet, muss teils monatelang in Flüchtlingsunterkünften bleiben – auch wenn sie oder er in eine freie Wohnung im Stuttgarter Umland ziehen könnte. An all diesen Stellen muss man ansetzen, um Kapazitäten für neu ankommende Geflüchtete zu schaffen.