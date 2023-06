BRD: Ukraine erhält vier weitere »Leopard 2«

Berlin. Die Bundesrepublik hat der Ukraine die Lieferung von vier weiteren Kampfpanzern vom Typ »Leopard 2« zugesagt, die aus Beständen der Bundeswehr stammen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) entschied nach Angaben seines Ministeriums vom Freitag, die Gesamtzahl der geplanten Lieferungen von ursprünglich 14 auf nun 18 Panzer der »Leopard 2 A6«-Variante zu erhöhen. Damit sei Deutschland zusammen mit dem NATO-Partner Portugal und dem NATO-Beitrittskandidaten Schweden nun in der Lage, der Ukraine ein Bataillon mit insgesamt 31 Panzern zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres mit Kampfpanzern der älteren »2 A4«-Variante wurde von Polen mit anderen Verbündeten gebildet. Die Bundeswehr bildet derzeit Besatzungen aus der Ukraine am »Leopard 2« auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen aus. (AFP/jW)