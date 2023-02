ZUMA Press/imago/Montage jW

»Kongenial«

Zu jW vom 18./19.2.: »Versteckte Botschaften«

(…) Ich möchte der Autorin und Historikerin Cristina Fischer herzlich danken für diese ergreifende Erinnerung an die US-amerikanische Antifaschistin Mildred Harnack. Noch nie habe ich eine Würdigung gelesen, die dem Werk und dem gelebten Selbstverständnis der behandelten Person so kongenial entspricht – im sensiblen Entdecken selbst der feinsten Details, wie sie in der literarischen Arbeit und in den letzten Lebensäußerungen von Mildred Harnack fassbar werden. Dieser Artikel zum Gedenken beschenkt und erschüttert.

Gertrud Schmidt, Bremen

»Gefühl des Ungenügens«

Zu jW vom 15.2.: »Verinnerlichter Zwang«

Immer wieder bin ich entzückt und begeistert von den großartig scharfsinnigen jW-Analysen der Umstände, denen wir alle unterworfen sind. In dem Artikel »Verinnerlichter Zwang« von Hermann Bueren wird analysiert, wie Beschäftigte zu »Verantwortungsträgern« gemacht werden, mit all den Folgen, die das für die einzelnen hat (moralischer Druck, Bereitschaft zu unbezahlter Mehrarbeit). Viele werden auch die Sinnlosigkeit aller Anstrengungen erlebt haben. Sie haben alles gemacht, was ging, das Unternehmen machte große Gewinne, und trotzdem wurden ihre Arbeitsplätze an der Börse verzockt und eben nicht erhalten. Das System der Verschiebung der Verantwortung auf die Beschäftigten funktioniert sogar dort, wo gar kein Umsatz erwirtschaftet wird, wie in dem Bereich, in dem ich arbeite: als Erzieherin.

Die einzelne Erzieherin hat den Fachkräftemangel nicht zu verantworten, sie hat den Wohnungsmangel nicht zu verantworten, wegen dem ausländische Fachkräfte nicht in Deutschland arbeiten können. Sie hat die Bürokratie, den fehlenden Kitabau nicht zu verantworten. Aber sie kennt die Bildungspläne der Bundesländer als die Zielvereinbarung in ihrem Arbeitsbereich. Diese Zielvereinbarungen (Bildung statt nur Betreuung, Bekenntnis zur Chancengleichheit aller Kinder, Inklusion usw.) sind gut und im Sinne des Kindes … und die Erzieherin möchte gern die Verantwortung in ihrer Einrichtung dafür übernehmen, dass die Bildungspläne auch umgesetzt werden, aber: Es geht nicht! Es sind zu wenig Fachkräfte, es gab zu viele Coronainfektionen unter Erzieherinnen, es ist ein zu hoher Krankenstand überall. So kommt zur Überanstrengung noch ein schlechtes Gefühl hinzu.

Früher, als Erzieherinnen einfach nur für die Aufsicht und Betreuung zuständig waren, hatten sie einen Arbeitstag erfolgreich überstanden, wenn alle Kinder müde und gesund nach Hause entlassen wurden. Heute gehört schon viel Trotz dazu, sich keine Fachliteratur auf den Nachttisch zu legen, sondern selbst zu entscheiden, was dort liegt! Die junge Welt analysiert die Situation, und dafür bin ich dankbar. Und sehr dankbar bin ich für die Unterstützung der Gewerkschaften. Verdi übergibt gerade die Bildungspläne den Museen und Archiven. Dort sollen sie bleiben, solange sie nur dazu dienen, über unsere persönliche Lebensführung subtil zu moralisieren – wie der Artikel es ausdrückte, kurz: ein schlechtes Gewissen zu machen, ein Gefühl des stetigen Ungenügens.

Nebenbemerkung: Solange die Einrichtungen personell gerade so unterbesetzt weiterlaufen, dass sie ihre Betriebsgenehmigung nicht verlieren, sparen die Kommunen Personalkosten im Bereich der Kitas und Schulhorte. Manchmal unterstelle ich einfach, dass das öffentliche Beklagen des Fachkräftemangels auch etwas mit nichtöffentlichem Kostensenken zu tun hat.

Sonja Ruf, Saarbrücken

»Taten braucht es«

Zu jW vom 18./19.2.: »Partei ohne Standpunkt«

(…) Mehr als 570.000 Menschen haben das Manifest für Frieden unterschrieben. Das ist sehr erfreulich, und es werden ständig mehr. Auch Gregor Gysi tat das und findet diese Initiative dringend notwendig. Sehr gut, dass sich ein bekanntes und gefragtes Parteimitglied von Die Linke so positiv zum Manifest äußert!

Und der Parteivorstand? Mäkelt daran herum. Der stellvertretende Parteivorsitzende ­Lorenz Gösta Beutin twittert: »Man kann Aufrufe so schreiben, dass Faschisten sie nicht unterschreiben können.« Wo ist denn sein Aufruf mit diesen Formulierungen? Wichtig ist doch, etwas zu tun und nicht nur rumzureden. Das Kritisieren scheint ihm aber wichtiger zu sein, als tatsächlich wirksam im friedlichen Sinne aktiv zu werden. Doch Taten braucht es. Über Formulierungen kann gestritten werden, wenn erst mal Schritte in Richtung Waffenruhe und Frieden gemacht worden sind! (…)

Karin Becker, Chemnitz

Großes Geschäft

Zu jW vom 15.2.: »Kriegsprofite sind sicher«

Wie im Charlie-Chaplin-Film »Monsieur ­Verdoux« im Hinblick auf die Fabrikation von Munition ganz richtig bemerkt wird: »Bei diesem Geschäft wird keiner verhungern.« Warum sollte es bei der russischen Rüstungsindustrie anders sein? Dennoch sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass Russland in den Ukraine-Konflikt hineingezwungen wurde und den »Krieg« nicht um des Profits willen begonnen hat. Ganz im Gegensatz zur »Westallianz« und dem »Westkapitalismus«, die bzw. der den Profit von Anfang an – etwa mit den Waffenlieferungen an das Selenskij-Regime und dem Ziel, die NATO künftig noch stärker hochzurüsten – in die Auseinandersetzung eingepreist hat. Die Hochrüstung der ­Ukraine in den verlorenen Minsk-II-Jahren und die ständigen Angriffe im Donbass hatten von Anfang an das Ziel einer militärischen Eskalation. Russland rüstete zur Verteidigung, die NATO und die Ukraine für den Angriff. (…)

Wolfgang Schmetterer, Graz (Österreich)