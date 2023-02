Pawel Kacprzak Aron Boks auf tschechischer Landstraße im Mai 2021

Vier junge Leute, etwa 25 Jahre alt, besuchen die große Sitte-Retrospektive im Kunstmuseum Moritzburg Halle 2021. Sie haben die DDR nicht erlebt und sind dem Maler nie begegnet. Die z. T. riesigen Bilder befremden und faszinieren sie. Mit ihnen geht Aron Boks durch die Räume. Er ist 1997 in Wernigerode geboren.

Vor dem Gemälde »Höllensturz in Vietnam« wird er von einer älteren Frau angesprochen: »Sie, so als junger Mensch – was sagen Sie denn zu dem Sitte?« Aron Boks erklärt ihr, dass er mit dem Maler verwandt ist, und antwortet unsicher und ausweichend: »Es ist ein vielschichtiges Werk.« Damit ist die Frau nicht zufrieden. Sie wischt die Auskunft mit einer Handbewegung beiseite: »Die Ausstellung hat mir die Augen geöffnet. Wir haben ihn damals ganz anders erlebt, in der DDR. Ich war Kunsterzieherin, damals. Überhaupt wurden wir alle mit Kunst überflutet. Woanders waren Bilder und Ausstellungen das Sahnehäubchen einer Gesellschaft. Bei uns war es Brot. Und da kannten wir natürlich alle Willi Sitte. (…) Das war schon wer.« Während die Frau beiseitetritt und verschwindet, meint ein Freund von Boks: »Ich bin jetzt schon zum dritten Mal hier. Und jedes Mal endet man bei diesen Monumentalbildern. Ich weiß nicht, wieso, aber die machen mich immer ganz kirre.«

Diese Episode erzählt Boks in seinem Buch »Nackt in die DDR. Mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat«. Die Entdeckung eines unsignierten Bildes mit dem Titel »Die Heilige Familie« aus der frühen Jugend Willi Sittes auf dem Dachboden der Großmutter brachte ihn auf die Spuren der Familiengeschichte. Es weckte die Neugier auf die Lebensumstände und die Entwicklung des Werkes seines großen Verwandten. Das Bild taucht im Verlauf seines Buches immer wieder auf. Was er schreibt, ist ehrlich, offenbart seine nachhaltige soziale Prägung im »Nachwende«-Deutschland und zeichnet sich durch einen lockeren, lebendigen Stil aus. Das Buch besticht durch Beschreibungen seiner Reisen an Wirkungsorte Sittes, die Kenntnis der Fachliteratur und durch eine Vielzahl von Recherchen in Dokumenten als auch mit Gesprächen mit ausgewählten Partnern. Diese Informationen aus zweiter oder dritter Hand haben zuweilen ihre Tücken. Anti-Sitte-Klischees der 90er Jahre tauchen wieder auf, manche Urteile und Vorurteile werden kritiklos übernommen.

Beherrschend ist der Blick auf ­Sittes Leben und Werk. Gleichzeitig versucht Boks, sich selbst in Beziehung zu den Verhältnissen in der DDR zu setzen, denn mit den meisten Dialogpartnern »ging es schon nicht mehr um Willi Sitte, sondern um diese kurze Geschichte eines Landes, dessen Ende nun schon über Jahrzehnte zurückliegt und mit jedem weiteren Jahr neu erzählt wird. Ich bin immer weitergelaufen – geleitet von diesen Gesprächen, bis ich irgendwann einen eigenen Weg fand.«

Seine Gesprächspartner waren neben seinen Verwandten vor allem Künstler, die zu Sitte ein besonderes Verhältnis hatten. Auch die Witwe des Malers, Ingrid Sitte, brachte ihm Vertrauen entgegen. Vor einer Befragung Wolf Biermanns hatte man ihn gewarnt. Er tat es trotzdem und wurde darüber belehrt, dass Willi Sitte seine »Fleischberge« aus Feigheit vor der Partei gemalt habe. Solcherart bornierte Einfalt erinnerte mich an eine Ronald-Paris-Ausstellung in Schwerin, bei der die Besucher demonstrativ die Eröffnungsveranstaltung verließen, nachdem Biermann zur Gitarre gegriffen hatte.

Viele der möglichen Gesprächspartner sind schon vor längerer Zeit gestorben. Aber Heidrun Hegewald, Wolfram Schubert, Siegfried Besser und viele andere leben noch. Ob sie zu einem Interview bereit gewesen wären, weiß man nicht. Eine Unterhaltung mit ihnen hätte jedoch manche Facette hinzufügen können.

Sollte eine zweite Auflage geplant sein, müssten einige sachliche Ungenauigkeiten beseitigt werden. Manchen Blick in die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit hätte man sich sparen können. Sitte interessierte sich selbst nicht dafür und karikierte diese Schnüffelei mit seinem 1994 entstandenen Bild »Wahrheitssucher« mit beißendem Spott.

Viele Details aus der Familiengeschichte sind neu für mich, obwohl ich Willi Sitte seit 1974 durch Arbeit und Freundschaft verbunden war. Sympathisch ist die Offenheit, mit der Aron Boks mit seiner eigenen Verunsicherung umgeht: »Je tiefer ich in die Geschichte meiner Familie eintauche, je mehr ich mich Willi ­Sitte annähere, desto fremder wird mir die Jetztzeit, die ich wie von außen betrachte.« Und er zitiert voller Zustimmung eine Antwort Willi Sittes auf die Frage von Günter Gaus nach seinem Verhältnis zur DDR: »Auch wenn ich später erkennen musste, dass es Illusionen waren: Das hat mir Kraft gegeben, ich habe Impulse gewonnen. Was ich aus dieser Situation heraus geschaffen habe, habe ich mit Überzeugung getan. Ich stehe auch heute noch dazu. Ich kann nichts wegnehmen. Es ist ein Teil meines Lebens, meiner Lebensauffassung gewesen. (...) Aber diese Periode kann ich nicht einfach streichen, will sie auch nicht streichen.«

Für die Kunstgeschichtsschreibung wird dieses Buch kaum eine Rolle spielen. Wohl aber als Dokument für den Umgang eines Teils der heutigen jüngeren Generation mit dem Erbe eines Staates, der vor mehr als 30 Jahren unterging, und eines seiner hervorragenden Protagonisten, der vor zehn Jahren starb.