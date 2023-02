Heller Joe

IMAGO/NurPhoto

Er hat es wieder getan. In seiner Weihnachtsansprache am 24. Dezember 2022 vergaß der zweite katholische US-Präsident, Jesus namentlich zu erwähnen, und wurde von der Empörung darob fast aus dem Amt gefegt. Joseph Biden riss zwar zum orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Januar alles wieder raus und textete »Jesus Christus« statt in düsterem Gottlosensprech zuvor: »das Kind, von dem die Christen glauben, dass es der Sohn Gottes ist«. Der so inspirierte Präsident widmete sich danach dem Abballern von Zwölf-Dollar-Ballons mit 400.000-Dollar-Raketen.

Am Dienstag aber hielt Biden, dem der Papst 2021 persönlich bescheinigt hat, »ein guter Katholik« zu sein, mitten im »Bollwerk der Muttergottes«, in Polen, eine Rede, in der er erneut deren Sohn nicht erwähnte. Seine Gastgeber applaudierten freundlich, aber sie sollten nicht vergessen: Der Oberkommandierende bat zwar am Ende seiner Ansprache um Gottes Schutz für »unsere Truppen«, zuvor aber tauchten in seiner Rede lediglich »Glauben«, »Überzeugung« auf, immerhin aber der »feste Wille«, »nicht Verbündete der Finsternis, sondern des Lichts zu sein«.

Das reicht aber nicht, gemessen an dem, was an Glaubenskraft im globalen Endkampf nötig ist. Was waren das für Zeiten, als der polnische Papst Wojtyla bei seinem ersten Besuch als Pontifex im Heimatland 1979 verkündete: »Der Wille Mariens geht in Erfüllung: Ich bin hier!« Aus war’s mit der »eisernen Faust des Kommunismus« (Biden), die auf dem Land lastete. Und nun: Keine Spur von himmlischer Sendung beim heutigen Mann aus dem Weißen Haus. Einer seiner Vorgänger, George W. Bush, war mit Gottes Sohn noch aufs engste verbunden: 1986 schwor er dem Alkohol ab, was ein Freund mit »Es war ›goodbye Jack Daniels, hello Jesus‹« zusammenfasste. Der sich selbst als wiedergeborenen Christen begreifende Protestant rief 2001 folgerichtig den »Kreuzzug« gegen Heiden und Schurkenstaaten aus und betete 2002 mit dem Britenpremier Anthony Blair, bevor sie gemeinsam den Überfall auf den Irak beschlossen. Vier Monate nach dessen Beginn berichtete Bush 2003 ergriffen, Gott habe ihn persönlich dazu aufgefordert: »›George, geh und bekämpfe diese Terroristen in Afghanistan.‹ Und das tat ich. Und dann sagte Gott zu mir: ›George, geh und beende die Tyrannei im Irak.‹ Und das tat ich.« Wozu das fromme Polen ein ansehnliches Kontingent von 2.400 Soldaten beisteuerte (die ­Ukraine 1.700).

Und heute? Was soll aus diesem Krieg mit irgendeiner Dunkelheit werden? Die Bibel nennt das, was Biden in Warschau bot: »Weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.« Der pessimistische Philosoph Max Horkheimer hielt irgendwann resigniert fest, in der heutigen Welt sei Gott durch die Verkehrsampel ersetzt worden. Kennt Biden nur noch helle oder dunkle Displays? Da hilft nur: Auf deutschen Waffen Richtung Kiew muss endlich wieder »Gott mit uns« stehen.