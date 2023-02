Manager sollen zahlen

brennweiteffm/IMAGO Nächste Zeche nach Jahren des Einkommensverzichts: Galeria-Mitarbeiter am 10. Februar in Frankfurt am Main

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) verlaufen zäh. Am Mittwoch ging die zweite Runde ohne Einigung zu Ende.

In der ersten Verhandlungsrunde hatte die Geschäftsleitung am 10. Februar erklärt, dass mit dem zum 1. Februar abgeschlossenen Schutzschirmverfahren wieder die niedrigen Löhne und Gehälter aus der Zeit vor der Beantragung der Insolvenz am 31. Oktober 2022 gelten würden. Allerdings hatte sie selbst den »Sanierungstarifvertrag« zuvor gekündigt. Aus Sicht der Gewerkschaft Verdi gelten damit die regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels für die 17.400 Beschäftigten der GKK-Warenhäuser und der Lebensmittelsparte Galeria Markthalle.

Demgegenüber sprach die Leitung mit Blick auf die niedrigeren Entgelte von »marktgerechter« Entlohnung. Denkbar sei eine Aufstockung der Bezahlung abhängig von den wirtschaftlichen Kennzahlen in den Häusern – auf die Mitarbeiter üblicherweise kaum Einfluss haben. Die Tarifkommission von GKK und Galeria Markthalle wies den Vorschlag zurück.

Verdi kritisierte wiederholt fehlende Konzepte des Managements. Außer Schließungen, Personalabbau und Entgeltsenkungen falle dem nichts ein. Für die zweite Verhandlungsrunde forderten die Mitglieder der Tarifkommission einen belastbaren Zukunftsplan für die Warenhäuser. »Für die Managementfehler müssen jetzt die Manager selbst geradestehen, anstatt den Beschäftigten, die seit Jahren auf erhebliche Teile ihres Einkommens verzichten, schon wieder unter Drohgebärden die nächste Zeche zu präsentieren«, hieß es in einer Verdi-Pressemitteilung vom 14. Februar.

In Berlin gehen am heutigen Donnerstag GKK-Beschäftigte bei einem Aktionstag auf die Straße, um auf drohende Häuserschließungen und den Verlust ihrer Arbeitsplätze aufmerksam zu machen. Mit einem bunten Bus fahren Mitarbeiter der Warenhauskette zu den Filialen im Ringcenter (10.45 bis 12.15 Uhr), in der Schloßstraße in Steglitz (13 bis 14.30 Uhr), in der Wilmersdorfer Straße (15 bis 16.30 Uhr) sowie der Müllerstraße (17 bis 18.30 Uhr), um dort mit Kunden und Passanten ins Gespräch zu kommen. Ihre zentrale Forderung ist der Erhalt aller neun GKK-Häuser in Berlin sowie der beiden in Brandenburg. Die Gewerkschaft wolle alle Arbeitsplätze retten, erklärte die Fachbereichsleiterin für den Handel im Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg, Conny Weißbach. »Das betrifft besonders die Beschäftigten in den Filialen, die umgebaut werden sollen.« Die sollten während dieser Phasen in den anderen Berliner GKK-Häusern arbeiten. »Eine ausreichende Personalausstattung ist schließlich der entscheidende Vorteil gegenüber dem reinen Onlinehandel.«

Große Umbaupläne hat die GKK-Eigentümerin, die österreichische Signa-Holding des Immobilieninvestors René Benko, für die Häuser am Alexander- sowie am Hermannplatz, am Kurfürstendamm, in der Müllerstraße und in der Wilmersdorfer Straße. Die Projekte sollen über die nächsten Jahre gestreckt werden, so dass die vom Umbau jeweils betroffenen Beschäftigten laut Conny Weißbach gut in den übrigen Filialen beschäftigt werden können.