Wolf im Fadenkreuz

Carsten Rehder/dpa Meister Isegrim: Jäger haben ihn im Blick, wollen ihn »dezimieren« (Großenaspe, 5.12.2017)

Tief sitzt der Schock im Morgengrauen. Der Anblick ist kaum zu ertragen. Vereinzelt ist noch dumpfes Röcheln auf der Weide zu hören. Bei zwei, drei Schafen ist die Kehle zerfetzt, bei drei, vier weiteren hängen Innereien aus der aufgerissenen Bauchdecke. Ein »Minimassaker«, so empfinden es betroffene Schäfer. Verantwortlich für die Nutztierrisse: Wölfe. Ihnen soll es – ginge es nach der Lobby aus Jägern, Bauernverbänden und Weidetierhaltern – verstärkt an den Kragen gehen. Mittels »Abschussquote« als Bestandsregulierung.

Denn die aktuelle Wolfsdichte (siehe Hintergrund) sei nicht mehr naturverträglich, behauptete Kai Hamann, Geschäftsführer des Landesjagdverbands Brandenburg, jüngst gegenüber jW. Eine Folge: 2022 seien in dem Bundesland im Vergleich zum Vorjahr die Übergriffe auf Nutztiere um 35 Prozent gestiegen. Ferner sei vermehrt das Schalenwild betroffen, Reh-, Dam-, Muffel- und Rotwild etwa. Hamann: »Die Wildbestände gehen somit regional dramatisch zurück.« Kurzum, die Zumutbarkeitsgrenze für Betroffene im ländlichen Raum sei bei weitem überschritten – deshalb: Entnahmen, sprich Abschüsse, jetzt. Das erwartet auch Knut Kucznik vom Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg auf jW-Nachfrage, bei »Problemwölfen« jedenfalls. »Wölfe, die erweiterten Herdenschutz zweimal überwunden haben, müssen entnommen werden.« Einfacher gesagt, als getan.

Der Schutzstatus für die Art ist weiterhin maximal, Abschüsse sind nur im Ausnahmefall legal, also wenn amtlich angeordnet (siehe Interview). Das zeigt der Fall des »Problemwolfs von Löbau« bei Görlitz in Ostsachsen. Der Halter von Damwild in einem Gatter hatte durch Wolfsattacken schon mehr als zwei Dutzend Tiere verloren. Das Landratsamt genehmigte deshalb die Entnahme. Nun schritt die final zuständige »Fachstelle Wolf« im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Freistaat ein – und lehnte den Abschuss ab, berichtete dpa am Dienstag. Der Grund: Der mehrfach vom Wolf überwundene Schutzzaun weise Schwachstellen auf, sei statt 1,80 Meter nur 1,60 bis 1,70 Meter hoch. Der Görlitzer Landrat Stephan Meyer (CDU) reagierte empört: »Die jetzige Wolfsmanagementverordnung ist in der Praxis untauglich und verschärft eher die Konflikte mit dem Wolf.« Eine Argumentation ganz auf Linie der Bundestagsfraktion der Union. Die brachte kürzlich einen Antrag auf einen reduzierten Schutzstatus und die Wolfsbejagung ein.

Ina Latendorf (Die Linke) widerspricht. Eine pauschale Abschussfreigabe gehe in die falsche Richtung, so die landwirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion zu jW. Und: Sachverständige, die unlängst zur öffentlichen Anhörung im Umweltausschuss waren, warnten vor einer »Quotenjagd«, sagte Latendorf weiter. Hinzu komme, dass geschwächte Rudel gezwungen sein könnten, »Schafe und Ziegen anzugreifen, weil sie bei der Jagd auf Wildtiere nicht mehr erfolgreich sind«. Es bleibe dabei: Das Problem ist nicht die Wolfsanzahl, sondern ein bestimmtes Verhalten einzelner Wölfe.

Haben Leittiere leichtes Spiel beim Überwinden beispielsweise von unsachgemäß errichteten Zäunen, geben sie ihre Erfahrung an das Rudel weiter. Ein Lernprozess setzt dann ein, schilderte Eckhard Fuhr, Wolfsexperte beim Ökologischen Jagdverband Brandenburg-Berlin, gegenüber jW. Leichte Beute seien ferner Kleinstbestände von Schafen und Ziegen auf Höfen ohne Extraschutz. Aber: Wölfe ernährten sich zu mehr als 90 Prozent von wild lebenden Huftieren. Also auf Kosten der Wildtierbestände in den Wäldern? Mitnichten, erwiderte Fuhr auch in Hinblick auf Aussagen von Jägerkollegen. Zumal das Nahrungsangebot in der Regel üppig sei. »Die Bestände werden bis jetzt durch die Wölfe nur marginal beeinflusst.« Es könne keine Rede davon sein, dass Wölfe Jagdreviere »leer fressen« würden.

Dennoch, Befürworter von Bejagung und Abschussquote mahnen vor einer Zunahme der Wolfspopulation, behaupteten bisweilen »ein exponentielles oder gar unkontrolliertes Wachstum«, kritisierte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Thüringen jüngst in einer Mitteilung. Ein »Schauermärchen« sei das, mehr nicht. Fuhr sachlich-nüchtern: »Die Menge der Wölfe wächst nicht in den Himmel, sondern die Population passt sich dem Lebensraum an.« Und nicht zuletzt dem Nahrungsangebot.

Klar ist, der Direktkontakt mit dem Wolf endet für das Schaf: tödlich. Mitunter trotz systematischem Herdenschutz. Doppelt tragisch für betroffene Schäfer.