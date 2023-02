Antisemitische Mordbrennerei

picture alliance / dpa Die Sonnenbrille am Boden neben dem Ermordeten sollte die Ermittler schließlich zu den Hintermännern führen (20.12.1980)

Er will den Tathergang rekonstruieren, Verstrickungen entschlüsseln, eine zweifache Hinrichtung durch Kopfschuss aus der Versenkung und gleichsam in die bundesdeutsche Erinnerungskultur holen. Der Autor Uffa Jensen, Historiker und Vizeleiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, hat mit seinem jüngst erschienenen Buch »Ein antisemitischer Doppelmord. Die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik« viel vor – und spekuliert bisweilen stark.

Der Fall: Am 19. Dezember 1980 wurden Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke in ihrem Haus im fränkischen Erlangen umgebracht. Erschossen vom Führungsmitglied der bereits im Januar desselben Jahres verbotenen »Wehrsportgruppe Hoffmann« (WSG), Uwe Behrendt. ­Lewin war Exvorsitzender der jüdischen Gemeinde Nürnberg, Poeschke als Protestantin aktiv in der deutsch-jüdischen Aussöhnungsarbeit. Das Tatmotiv war Antisemitismus. Aber: »Die Geschichte des Erlanger Doppelmords ist an zentraler Stelle geprägt von der Unfähigkeit, ja dem Unwillen, diese Tat als antisemitisch einzuordnen«, schreibt Jensen. Vor allem behördlicherseits.

Die Ermittler vermuteten anfangs die Täter im persönlichen Umfeld der »schillernden Figur« Lewin. Er hatte nach dem Zweiten Weltkrieg in der zionistischen Untergrundarmee Haganah und im »Unabhängigkeitskrieg« 1948 als Offizier unter dem späteren Verteidigungsminister Mosche Dajan gedient. Und nicht zuletzt nahmen bayerische LKA-Beamte die örtliche jüdische Gemeinde unter die Lupe. Der Grund: die »erbitterte Feindschaft« Lewins mit seinem Nachfolger Arno Hamburger. Doch weit gefehlt, das waren falsche Richtungen.

Zumal Indizien am Tatort auf ein neonazistisches Attentat schließen ließen. Denn direkt neben dem ermordeten Lewin wurde eine Sonnenbrille gefunden, die – so spätere Ermittlungen –, der Lebensgefährtin des WSG-Gründers Karl-Heinz Hoffmann gehörte. Und: Der narzisstische Feldherrendarsteller Hoffmann residierte auf Schloss Ermreuth – unweit des damaligen Wohnorts von Lewin und Poeschke. (Übrigens sterbenskrank bis heute.)

Lewin und Poeschke waren der zwischenzeitlich 400 Personen starken WSG-Truppe in Freikorpskostümen als engagierte Antifaschisten bekannt. Das Paar organisierte Infoveranstaltungen gegen die operettenhaften WSG-Aufzüge mit ausrangierten Kübelwagen der Bundeswehr samt »verlöteten« Dekowaffen. Immer dabei: der als Mörder identifizierte Behrendt.

Nur, welche Rolle spielte Hoffmann? Ihm war es gelungen, vor den Ermittlern die »Einzeltäterthese« stark zu machen, auch vor dem Kadi. Letztlich sprachen die Richter des Landgerichts Nürnberg-Fürth im Juni 1986 den Ex-WSG-Chef und seine Lebensgefährtin vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord frei, verurteilten beide aber wegen weiterer Delikte. Und Behrendt? Der soll im September 1981 in einem Lager der palästinensischen Fatah in Westbeirut Selbstmord begangen haben. Dorthin hatten sich Hoffmann und einige Getreue zeitweise zurückgezogen, bildeten eine Art »WSG Ausland«.

Unter dem Strich versucht Autor Jensen sich als Historiker in der Rolle des Kriminalisten; drapiert indes viel Material um den Doppelmord. Lange Exkurse zu Antisemitismus, »Rechtsextremismus«, Terrorismus, Rechtsfragen etwa – und nicht zuletzt zur palästinensischen Dachorganisation PLO. Mit dem Ergebnis, nur fünf von insgesamt 14 Kapiteln befassen sich im engeren Sinn mit der Erlanger Mordtat.

Auffallend: Jensen unterlässt kaum etwas, um »im schlimmsten Terrorjahr 1980 in der Geschichte der Bundesrepublik« der Fatah eine Mittäterschaft anzuhängen. Einzelne Absätze wimmeln von vagen Andeutungen (»wahrscheinlich«, »möglicherweise«, »anscheinend«). Das ist ärgerlich – und schmälert den Aufklärungsgehalt des Buches.